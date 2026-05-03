Sport

Philadelphia narazila. Vladař třikrát inkasoval a Carolina a ledě vládla

ČTK

Daniel Vladař neodvrátil v úvodním utkání 2. kola play off NHL dvaceti zákroky porážku hokejistů Philadelphie 0:3 na ledě Caroliny.

Daniel Vladař v zápase Carolina - Philadelphia Foto: Imagn Images
Dvakrát překonal českého brankáře Logan Stankoven a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Gólman Hurricanes Frederik Andersen zastavil 19 střel a připsal si druhou nulu v letošní vyřazovací části.

Carolina vedla už v osmé minutě 2:0. Skóre otevřel v čase 1:31 Stankoven, jenž tečoval střelu od modré čáry.

Náskok domácích zvýšil Jackson Blake, který se při rychlém přechodu do útočného pásma prosmýkl mezi dvěma bránícími hráči a Vladaře překonal bekhendem.

Výhru pojistil Stankoven v závěru druhé třetiny střelou z mezikruží po chybné rozehrávce Philadelphie.

Carolina v letošním play off ještě neprohrála, v prvním kole si poradila s Ottawou 4:0 na zápasy. Stankoven skóroval ve všech utkáních a se šesti trefami se dělí o pozici nejlepšího střelce letošního play off.

2. kolo play off NHL:

Východní konference - 1. zápas:

Carolina - Philadelphia 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Branky: 2. a 37. Stankoven, 8. Blake. Střely na branku: 23:19. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii celé utkání, inkasoval tři branky z 23 střel a úspěšnost zásahů měl 87 procent. Diváci: 18.620. Hvězdy zápasu: 1. Stankoven, 2. Blake, 3. Reilly (všichni Carolina).

