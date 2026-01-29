"Nevysvětlitelné." Klub čelí kritice za přivedení Čecha, ten však v premiéře zazářil

Spekulace se naplnily, Ondřej Palát zažil v hokejové NHL svou první výměnu. Ale zatímco New Jersey slyší za zbavení se 34letého českého útočníka chválu, na newyorské Islanders, kteří stáli na druhé straně dohody, dopadají i zásadní výtky. Premiéru v novém dresu však zvládl Palát výtečně.
New Jersey Paláta původně přivedlo jako volného hráče v létě 2022. Poté, co skvělými výkony v play off málem dotáhl Tampu ke třetímu Stanley Cupu v řadě.
Jenže pětiletá smlouva s roční cenovkou šest milionů amerických dolarů hned od začátku nestárla dobře.
Palát v nové destinaci nepotvrzoval pověst vynikajícího všestranného forvarda, konkrétně nepřesvědčoval produktivitou.
V aktuálním ročníku, kdy má být oporou české reprezentace na olympiádě v Miláně, se propadl ještě hlouběji. Do výměny nashromáždil v 51 utkáních pouze čtyři góly a šest asistencí.
Generální manažer New Jersey Tom Fitzgerald, stejný muž, který ho přivedl, mu tak rok a půl před vypršením smlouvy dal sbohem. Spolu s volbou ve třetím kole letošního draftu a šestém kole v příštím roce ho vyměnil k Islanders.
Na oplátku získal Maxima Cyplakova, dalšího útočníka bez formy, který je ale o sedm let mladší a pod platovým stropem zabírá jen 2,25 milionu.
„Vzhledem k Palátově cenovce pro tuto a ještě příští sezonu jsem celkem překvapený, že jeho odsunutí bylo takhle bezbolestné,“ hodnotil trejd James Mirtle z online deníku The Athletic.
„Ve starém světě zmrazených platových stropů by takový přesun možná vyžadoval ponechání si značné části platu a vyšší volbu v draftu. S předpokládaným platovým stropem nejméně 104 milionů v příštím ročníku se ale mnoho klubů cítí nad vodou a ani trápící se hráč jako Palát nemusí být přítěží,“ dodal novinář.
Za manévr udělil Fitzgeraldovi známku B+. Jiní novináři volili dokonce „áčko“. New Jersey totiž dosáhlo svého cíle, relativně levně získalo místo pod stropem pro budoucí posilování.
Trejd může dávat smysl i z pohledu Islanders. Jejich nový generální manažer Mathieu Darche dřív roky pracoval v Tampě jako ředitel hokejových operací a později i asistent manažera. Paláta tak dobře zná.
Momentálně sází na to, že se český univerzál rozpomene na dřívější výkony. Že newyorskému týmu pomůže s udržením postupových pozic a v play off zazáří jako už tolikrát. A pokud ne, lze ho po sezoně za relativně přijatelných podmínek vyplatit ze zbytku smlouvy.
Darche navíc získal náhradní volbu ve třetím kole příštího draftu. Tu svou obětoval ve prospěch konkurenčních Rangers za obrovitého zadáka Carsona Soucyho.
A Cyplakova, který po solidní nováčkovské sezoně upadl v nemilost u trenéra Islanders Patricka Roye, se stejně chtěl zbavit.
„Z tohoto trejdu by mohly profitovat oba týmy, neboť každý z hráčů nejspíš lépe zapadá do toho druhého klubu,“ shrnul Palátovu výměnu novinář Mirtle. Za jejího vítěze ale považuje New Jersey, neboť Darchemu udělil o stupeň horší známku C+.
Názory, že lépe z toho vyšel newyorský klub, jsou ojedinělé. To se spíš manévr Islanders pokládá vyloženě za propadák.
„Z jejich pohledu mi to přijde nevysvětlitelné. Palát by mohl být dobrým podpůrným hráčem (rozhodně to však není jistota), ale za plnou cenu a ještě na další rok?“ podivil se na síti X populární analytický účet JFresh.
Jenže českému forvardovi vyšla premiéra v novém dresu skvěle. V ostře sledovaném derby proti Rangers zaznamenal gól a přihrávku a při výhře byl zvolen největší hvězdou utkání.
V první formaci Islanders se prosadil už po 15 minutách hry v početní převaze, když střelou bez přípravy z mezikruží otevřel skóre
V poslední minutě druhé třetiny po jeho přihrávce pak stanovil konečnou podobu výsledku Švéd Emil Heineman.
Palát přitom strávil na ledě jen necelých 12 minut, což byla druhá nejnižší porce času ze všech útočníků Islanders.
