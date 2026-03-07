Přeskočit na obsah
7. 3. Tomáš
Sport

Nečas dál řádí. Uhranul galapředstavením na ledě Dallasu

ČTK

Český hokejový útočník Martin Nečas v NHL pokračuje ve fantastických výkonech. Gólem, třemi nahrávkami a proměněným samostatným nájezdem řídil výhru Colorada 5:4 po nájezdech nad Dallasem a v šesti zápasech po olympijské pauze nasbíral už 14 bodů (6+8).

NHL: Colorado Avalanche at Dallas Stars
Martin Nečas slaví vítěznou trefu v utkání na ledě Dallasu.Foto: REUTERS
V duelu s Dallasem byl Nečas u všeho důležitého. V první třetině se podepsal pod dva přesilovkové góly hostů, Colorado ale i přes jeho příspěvek odcházelo do kabiny s jednobrankovou ztrátou.

Ve druhé dvacetiminutovce svým 28. gólem v sezoně odpověděl na přesný zásah Jamieho Benna a 15 sekund před třetí sirénou připravil vyrovnávací branku pro Valerije Ničuškina.

Nečas i ruský forvard se prosadili také v nájezdech, které rozhodli prakticky totožnou kličkou, při níž poslali brankáře Jakea Oettingera na jednu stranu a na poslední chvíli ho po vzoru Petera Forsberga obhodili.

Nečas vylepšil svou sezonní bilanci na 76 bodů (28+48) a je šestým nejproduktivnějším hráčem ligy. V pořadí českých hokejistů má už čtyřbodový náskok na druhého Davida Pastrňáka (22+50).

Střelecky se v pátečním programu prosadil také obránce Anaheimu Radko Gudas. Kapitán Ducks svým druhým gólem v sezoně pomohl k divoké výhře nad Montrealem 6:5 po nájezdech. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas a zakončil ho s 23 zákroky a 82procentní úspěšností.

Z vítězství se radoval také Vancouver s Filipem Hronkem v sestavě. Český bek v závěru duelu s Chicagem asistoval u gólu Brocka Boesera do prázdné branky a vylepšil svou sezonní bilanci na 36 bodů (6+30). Canucks díky výhře 6:3 ukončili sedmizápasovou sérii proher, se 45 body ale dál zůstávají na dně celé NHL.

NHL:

Detroit - Florida 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Branky: 31. DeBrincat - 12., 41. a 59. M. Tkachuk. Střely na branku: 29:23. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. M. Tkachuk, 2. Bobrovskij (oba Florida), 3. DeBrincat (Detroit).

Dallas - Colorado 4:5 po sam. nájezdech (3:2, 1:1, 0:1 - 0:0)

Branky: 8. Heiskanen, 11. W. Johnston, 17. Hryckowian, 22. Benn - 60. a rozhodující sam. nájezd Ničuškin (Nečas) 4. C. Makar (Nečas), 20. MacKinnon (Nečas), 29. Nečas. Střely na branku: 21:29. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Nečas, 2. MacKinnon (oba Colorado), 3. Heiskanen (Dallas).

Chicago - Vancouver 3:6 (2:3, 1:0, 0:3)

Branky: 2. Donato, 12. Michejev, 40. Nazar - 3. O'Connor, 3. DeBrusk, 7. Blueger, 43. Boeser, 59. Sasson, 60. Boeser (Hronek). Střely na branku: 23:22. Diváci: 20.580. Hvězdy zápasu: 1. DeBrusk (Vancouver), 2 Nazar (Chicago), 3. E. Pettersson (Vancouver).

Edmonton - Carolina 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)

Branky: 11. a 52. Hyman, 24. Podkolzin - 48. a 60. Blake, 12. Gostisbehere, 13. Ehlers, 22. Martinook, 59. Staal. Střely na branku: 16:32. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. K. Miller (Carolina), 2. Hyman (Edmonton), 3. Ehlers (Carolina).

Anaheim - Montreal 6:5 po sam nájezdech (2:2, 1:0, 2:3 - 0:0)

Branky: 1. C. Gauthier, 12. Gudas, 33. LaCombe, 41. Leo Carlsson, 60. Kreider, rozhodující sam. nájezd Killorn - 49. a 54. Caufield, 2. Suzuki, 4. L. Hutson, 52. A. Carrier. Střely na branku: 33:28. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval pět branek z 28 střel a úspěšnost zákroků měl 82,1 procenta. Diváci: 14.470. Hvězdy zápasu: 1. Kreider (Anaheim), 2. Caufield (Montreal), 3. Trouba (Anaheim).

Vegas - Minnesota 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)

Branky: 43. Dorofejev, 57. Marner (Hertl) - 26. Zuccarello, 29. Bogosian, 29. McCarron, 56. Tarasenko. Střely na branku: 32:24. Diváci: 18.116. Hvězdy zápasu: 1. Gustavsson (Minnesota), 2. Dorofejev (Vegas), 3. McCarron (Minnesota).

San Jose - St. Louis 2:3 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)

Branky: 35. Celebrini, 54. Sherwood - 38. a 61. R. Thomas, 7. Snuggerud. Střely na branku: 25:14. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. R. Thomas, 2. Holloway (oba St. Louis), 3. Sherwood (San Jose).

