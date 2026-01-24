Jistota v brance. Dostál pomohl k výhře v Seattlu, zapsal se do historie Anaheimu

Lukáš Dostál předvedl v Seattlu spolehlivý výkon, chytil 20 střel a pomohl Anaheimu k vítězství 4:2. V brance Ducks vyhrál popáté v řadě.
Lukáš Dostál potvrdil výbornou formu a výrazně se podepsal pod vítězství Anaheimu 4:2 na ledě Seattlu. Český brankář zneškodnil 20 střel soupeře, inkasoval jen dvakrát a dosáhl úspěšnosti zákroků 90,9 %.
Překonali ho pouze Jared McCann a Jaden Schwartz, kteří v průběhu zápasu snížili skóre, víc už ale hostující tým soupeři nepovolil.
Anaheim si připsal šestou výhru v řadě, přičemž pět z nich vychytal právě Dostál. Během této vítězné série inkasoval jen devět gólů a stal se klíčovou oporou týmu v období, kdy se Ducks zvedli po předchozí černé sérii devíti porážek.
Ještě před ní Dostál v šesti startech po sobě inkasoval minimálně čtyři branky, teď ale působí v brankovišti výrazně klidnějším dojmem.
Nejlepším hráčem utkání byl vyhlášen Cutter Gauthier, který otevřel skóre a podílel se i na třetí brance Anaheimu. „Držíme se toho, co máme. Spoléháme na obranu a v ní teď hrajeme solidně,“ uvedl po zápase. Právě zlepšená defenziva je patrná i na Dostálových číslech.
Český gólman se navíc zařadil mezi výjimečnou společnost. Stal se teprve druhým brankářem Anaheimu za posledních deset let, který dokázal v jedné sezoně vychytat více než pět vítězství v řadě. Naposledy se to povedlo Frederiku Andersenovi v ročníku 2015–16.
Video se zákroky z utkání v Seattlu znovu potvrzuje, že Dostál je v současnosti jedním z hlavních důvodů, proč se Ducks zvedli.