Třísetový thriller a premiérové čtvrtfinále. Lehečka v Miami udolal světovou sedmičku

Tenista Jiří Lehečka porazil světovou sedmičku Američana Taylora Fritze 6:4, 6:7, 6:2 a postoupil na turnaji v Miami poprvé do čtvrtfinále. Duel proti finalistovi předloňského US Open vyhrál po téměř dvou a půl hodinách.
V boji o semifinále narazí na 151. hráče světa Španěla Martina Landaluceho, který nečekaně porazil jiného Američana Sebastiana Kordu 2:6, 7:6, 6:4.
Postup do semifinále vybojovaly ve čtyřhře Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou. Vítězky předchozího turnaje v Indian Wells a nasazené dvojky porazily čínskou dvojici Sü I-fan, Sin-jü Ťiang 6:2, 6:2. Připsaly si osmé vítězství v řadě a utkají se s kanadsko-brazilskou dvojicí a turnajovými trojkami Gabrielou Dabrowskou a Luisou Stefaniovou.
V akci je z českých zástupců ještě Karolína Muchová. Turnajová třináctka bojuje o postup do semifinále s nasazenou desítkou Kanaďankou Victorií Mbokovou.
Čtyřiadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi Lehečka porazil Fritze podruhé za sebou a navázal proti němu na loňské vítězství z 2. kola Davisova poháru. Upravil bilanci vzájemných zápasů na 2:4. Pomohlo mu dnes 10 es, 37 vítězných míčů i pět odvrácených brejkbolů.
Lehečka byl v utkání pod tlakem jako první. Ve čtvrtém gamu čelil čtyřem brejkbolům, všechny ale odvrátil a následně udeřil. Za stavu 2:2 proměnil při servisu Fritze čtvrtý brejkbol a výhodu dotáhl až do konce. Úvodní set zakončil po 44 minutách hry druhým využitým setbolem.
Ve druhé sadě se Fritz na podání zlepšil a nenabídl českému tenistovi jediný brejkbol. Lehečka jedinou hrozbu ztraceného servisu také za stavu 1:2 odvrátil a set dospěl do tie-breaku. V něm český tenista prohrával brzy 0:3, a přestože snížil na 3:4, zkrácenou hru nakonec ztratil 4:7.
Rozhodla třetí sada, v němž už byl Lehečka lepším hráčem. Ve čtvrtém gamu prolomil Fritzovo podání a následně utekl do vedení 4:1. Soupeři už nenabídl jediný brejkbol a utkání dotáhl na přijmu v osmé hře. Fritz proti jeho druhému mečbolu zahrál dvojchybu.
Tenisový turnaj mužů a žen v Miami (tvrdý povrch):
Muži (dotace 9,415.725 dolarů):
Dvouhra - 4. kolo: Lehečka (21-ČR) - Fritz (6-USA) 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, Landaluce (Šp.) - Korda (32-USA) 2:6, 7:6 (8:6), 6:4.
