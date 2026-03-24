Třísetový thriller a premiérové čtvrtfinále. Lehečka v Miami udolal světovou sedmičku

ČTK

Tenista Jiří Lehečka porazil světovou sedmičku Američana Taylora Fritze 6:4, 6:7, 6:2 a postoupil na turnaji v Miami poprvé do čtvrtfinále. Duel proti finalistovi předloňského US Open vyhrál po téměř dvou a půl hodinách.

Miami Open Tennis
Jiří Lehečka v utkání s FritzemFoto: CTK
V boji o semifinále narazí na 151. hráče světa Španěla Martina Landaluceho, který nečekaně porazil jiného Američana Sebastiana Kordu 2:6, 7:6, 6:4.

Postup do semifinále vybojovaly ve čtyřhře Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou. Vítězky předchozího turnaje v Indian Wells a nasazené dvojky porazily čínskou dvojici Sü I-fan, Sin-jü Ťiang 6:2, 6:2. Připsaly si osmé vítězství v řadě a utkají se s kanadsko-brazilskou dvojicí a turnajovými trojkami Gabrielou Dabrowskou a Luisou Stefaniovou.

V akci je z českých zástupců ještě Karolína Muchová. Turnajová třináctka bojuje o postup do semifinále s nasazenou desítkou Kanaďankou Victorií Mbokovou.

Čtyřiadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi Lehečka porazil Fritze podruhé za sebou a navázal proti němu na loňské vítězství z 2. kola Davisova poháru. Upravil bilanci vzájemných zápasů na 2:4. Pomohlo mu dnes 10 es, 37 vítězných míčů i pět odvrácených brejkbolů.

Lehečka byl v utkání pod tlakem jako první. Ve čtvrtém gamu čelil čtyřem brejkbolům, všechny ale odvrátil a následně udeřil. Za stavu 2:2 proměnil při servisu Fritze čtvrtý brejkbol a výhodu dotáhl až do konce. Úvodní set zakončil po 44 minutách hry druhým využitým setbolem.

Ve druhé sadě se Fritz na podání zlepšil a nenabídl českému tenistovi jediný brejkbol. Lehečka jedinou hrozbu ztraceného servisu také za stavu 1:2 odvrátil a set dospěl do tie-breaku. V něm český tenista prohrával brzy 0:3, a přestože snížil na 3:4, zkrácenou hru nakonec ztratil 4:7.

Rozhodla třetí sada, v němž už byl Lehečka lepším hráčem. Ve čtvrtém gamu prolomil Fritzovo podání a následně utekl do vedení 4:1. Soupeři už nenabídl jediný brejkbol a utkání dotáhl na přijmu v osmé hře. Fritz proti jeho druhému mečbolu zahrál dvojchybu.

Tenisový turnaj mužů a žen v Miami (tvrdý povrch):

Muži (dotace 9,415.725 dolarů):

Dvouhra - 4. kolo: Lehečka (21-ČR) - Fritz (6-USA) 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, Landaluce (Šp.) - Korda (32-USA) 2:6, 7:6 (8:6), 6:4.

Mohlo by vás zajímat
Náklady za prvních šest dní konfliktu jsou odhadnuty na 11,3 miliardy dolarů.
Kolik stojí den válčení s Íránem. Suma za den je obří, Trump chce ale ještě víc

Americký vojenský rozpočet činí neuvěřitelný jeden trilion dolarů. K tomu žádá prezident Donald Trump kongres o dalších 200 miliard. Kolik ve skutečnosti stojí jeden den bojů v Íránu? Podle Pentagonu se cena blíží dvěma miliardám dolarů za den. A to jen za munici. V přepočtu to znamená, že Američané za den vystřílí 42 miliard korun, tedy asi dvě procenta českého státního rozpočtu.

ŽIVĚ Sněmovna je opět kompletní, Šichtařovou nahradil Nerušil

Sněmovna je po úterý opět kompletní. Poslanecký slib složil předseda pražské SPD Josef Nerušil, který v dolní komoře nahradil Markétu Šichtařovou (SPD/Svobodní). Šichtařová zdůvodnila rezignaci tím, že dolní komora podpořila v úvodním kole návrh zákona, jenž je podle ní výraznou hrozbou pro svobodu slova. Jde o pátou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období.

Důsledky íránských raketových paleb ve středním Izraeli
ŽIVĚ Další várka útoků: Írán pálil na Izrael, ten udeřil v Bejrútu. Ropa se vrátila nad sto dolarů

Írán v noci na úterý pokračoval v ostřelování Izraele v odvetě za pokračující americko-izraelské údery z předchozích dnů. Izraelská armáda hlásí, že íránské rakety mířily do několika oblastí, ve městě Haifa zasáhla kazetová munice obytný dům, o mrtvých či raněných nejsou zprávy, napsal web Times of Israel. Izrael pak podnikl sedm vzdušných útoků na jižní předměstí Bejrútu, uvedla agentura AFP.

