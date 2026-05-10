Menšík s poraněným kotníkem poprvé podlehl Popyrinovi

Jakub Menšík prohrál na antukovém turnaji v Římě v 2. kole s Australanem Alexeiem Popyrinem 3:6, 6:2, 4:6. Český tenista si v nočním zápase v úvodním setu poranil pravý kotník a vyžádal si ošetření.
Menšík, jenž měl coby 26. nasazený v prvním kole volno, prohrál s Australanem poprvé v kariéře. V předchozích třech vzájemných zápasech neztratil ani set.
Šedesátému hráči světového žebříčku podlehl po dvou hodinách a 12 minutách. Zápas skončil hodinu po půlnoci. Popyrin vyzve ve 3. kole světovou jedničku Itala Jannika Sinnera.
V úvodní sadě ztratil Menšík dvakrát podání, v druhém setu oplatil soupeři stejnou mincí. V rozhodující sadě nevyužil Menšík za stavu 2:2 dva brejkboly. Hráči si drželi servis až do desátého gamu, v němž si Popyrin vypracoval dva mečboly a ten druhý využil, když dvacetiletý český tenista nezvládl volej na síti.
Tenisový turnaj v Římě (antuka):
Muži (dotace 8,235.540 eur):
Dvouhra - 2. kolo: Popyrin (Austr.) - Menšík (26-ČR) 6:3, 2:6, 6:4.
