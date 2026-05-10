Přeskočit na obsah
Benative
10. 5. Blažena
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Menšík s poraněným kotníkem poprvé podlehl Popyrinovi

ČTK

Jakub Menšík prohrál na antukovém turnaji v Římě v 2. kole s Australanem Alexeiem Popyrinem 3:6, 6:2, 4:6. Český tenista si v nočním zápase v úvodním setu poranil pravý kotník a vyžádal si ošetření.

Madrid Open
Jakub MenšíkFoto: REUTERS
Reklama

Menšík, jenž měl coby 26. nasazený v prvním kole volno, prohrál s Australanem poprvé v kariéře. V předchozích třech vzájemných zápasech neztratil ani set.

Šedesátému hráči světového žebříčku podlehl po dvou hodinách a 12 minutách. Zápas skončil hodinu po půlnoci. Popyrin vyzve ve 3. kole světovou jedničku Itala Jannika Sinnera.

V úvodní sadě ztratil Menšík dvakrát podání, v druhém setu oplatil soupeři stejnou mincí. V rozhodující sadě nevyužil Menšík za stavu 2:2 dva brejkboly. Hráči si drželi servis až do desátého gamu, v němž si Popyrin vypracoval dva mečboly a ten druhý využil, když dvacetiletý český tenista nezvládl volej na síti.

Tenisový turnaj v Římě (antuka):

Reklama
Reklama

Muži (dotace 8,235.540 eur):

Dvouhra - 2. kolo: Popyrin (Austr.) - Menšík (26-ČR) 6:3, 2:6, 6:4.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Miloslav Štibich a Rudolf Hrušínský ve filmu Slavnosti sněženek.
Miloslav Štibich a Rudolf Hrušínský ve filmu Slavnosti sněženek.
Miloslav Štibich a Rudolf Hrušínský ve filmu Slavnosti sněženek.

KVÍZ: Se šípkovou, nebo se zelím… Dokážete poznat film podle jídla či nápoje?

Stejně jako život, ani filmy se bez nich neobejdou – pokrmy i drinky všeho druhu hrají v kinematografii často výraznou roli. Dokážou vyvolat konflikt, ale taky radost, sekundují romantickým či dojemným chvílím, umí zabíjet i rozesmát. Dokážete si vybavit filmové scény, v nichž konkrétní jídlo či pití zažilo svých pověstných pět minut slávy?

NHL: Stanley Cup Playoffs-Carolina Hurricanes at Philadelphia Flyers
NHL: Stanley Cup Playoffs-Carolina Hurricanes at Philadelphia Flyers
NHL: Stanley Cup Playoffs-Carolina Hurricanes at Philadelphia Flyers

Vladař má po sezóně, Carolina byla příliš. To Nečas a spol. poprvé narazili

Philadelphia s gólmanem Danielem Vladařem opět nestačila na ve vyřazovacích bojích nadále neporaženou Carolinu 2:3 v prodloužení. Hurricanes ovládli sérii 4:0 a jsou ve finále Východní konference. Vladař zapsal 37 zákroků a byl zvolen třetí hvězdou utkání. Colorado prohrálo s Minnesotou 1:5 a poprvé v play off neuspělo. V sérii 2. kola NHL ale stále vede 2:1 na zápasy. Martin Nečas nebodoval.

Reklama
Osobnost české zpěvačky Báry Basikové se v časosběrném dokumentu pokusila zachytit Helena Třeštíková. Snímek bude mít v kinech premiéru 17. září 2026.
Osobnost české zpěvačky Báry Basikové se v časosběrném dokumentu pokusila zachytit Helena Třeštíková. Snímek bude mít v kinech premiéru 17. září 2026.
Osobnost české zpěvačky Báry Basikové se v časosběrném dokumentu pokusila zachytit Helena Třeštíková. Snímek bude mít v kinech premiéru 17. září 2026.

Jaká je doopravdy Bára Basiková? ptá se nový časosběrný dokument Heleny Třeštíkové

Mimořádný dokumentární film Heleny Třeštíkové zachycuje padesát let života jedné z nejvýraznějších osobností české hudební scény – Báry Basikové. Sleduje její pestrou kariéru, která začala na rockových scénách, pokračovala v muzikálových rolích a vrcholila populárními hity. Autentický filmový deník ale odhaluje i důležité momenty z jejího soukromého života, včetně dosud nezveřejněných záběrů.

Reklama
Reklama
Reklama