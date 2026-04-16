Muchová předvedla skvělý obrat, Nosková totálně zničila Rusku

České tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková postoupily na antuce ve Stuttgartu do čtvrtfinále. Muchová porazila v 2. kole po obratu 1:6, 6:3, 6:0 Belgičanku Elise Mertensovou, Nosková deklasovala 6:1, 6:1 žebříčkovou sousedku Jekatěrinu Alexandrovovou z Ruska.
Sedmá nasazená Muchová za pouhých 24 minut ztratila první set a nevydařil se jí ani úvod druhého, v němž prohrávala 0:2. Nepříznivému vývoji se však česká tenistka nepoddala a od tohoto okamžiku ztratila jediný game. Světové deblové jedničce Mertensové vzala Muchová ve zbytku zápasu šestkrát servis, Belgičanka se navíc dopustila devíti dvojchyb.
Ve čtvrtfinále se finalistka Roland Garros 2023 utká s lepší z duelu mezi Ruskou Ljudmilou Samsonovovou a Coco Gauffovou. S Američankou už letos Muchová prohrála dva zápasy a v šesti dosavadních duelech s ní uhrála jediný set.
Zatímco zápas Muchové trval navzdory "kanáru" ve třetím setu téměř dvě hodiny, Noskové stačilo na postup 58 minut. Čtrnáctá hráčka světa vzala soupeřce, jež je v žebříčku o jedno místo výš, pětkrát podání a sama odvrátila všech šest brejkbolů. Jednadvacetiletá Nosková zaznamenala devět es, ale i pět dvojchyb. Ve čtvrtfinále ji čeká čtvrtá nasazená Elina Svitolinová z Ukrajiny.
Tenisový turnaj žen ve Stuttgartu (antuka, dotace 1,049.083 eur):
