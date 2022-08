Vítěz Voráček, brankář Rolinek, fotbalisté na ledě. Žďárská akce vynesla přes milion

Přes milion korun vynesl charitativní hokejový duel, který dnes ve Žďáru nad Sázavou odehrály týmy, jak si je vybrali útočníci z NHL Jakub Voráček a Martin Nečas. Výhru slavil dvakrát Voráčkův výběr. Tým žďárských Plamenů složený Nečasem porazil nejprve 7:6 v samotném utkání a pak 2:1 i při nájezdech.

Vybrané finančních prostředky budou rozděleny mezi Nadaci Jakuba Voráčka, organizaci Popálky a mládež žďárského hokejového klubu.

"Myslím, že to je dost peněz. Je super, že jsme se tady takhle sešli. Každý z oslovených, kdo jen trochu mohl a byl v Česku, tak dorazil, což je skvělé, protože je to pro dobrou věc," pochvaloval si Nečas. "Plno lidí, hodně nadšených dětí, takže super. Je velká pravděpodobnost, že v tom budeme pokračovat," dodal Voráček.

Zápas byl přehlídkou velkých hvězd. Barvy Voráčkova týmu hájili například David Pastrňák, Filip Hronek, Jan Rutta, Petr Mrázek, Karel Vejmelka, ale třeba také Patrik Eliáš, Jiří Tlustý, Lukáš Krajíček, David Výborný, Jaroslav Bednář či Robert Reichel. Fotbalisty zastupovali Jan Koller s Tomášem Ujfalušim.

V Nečasově výběru figurovali vedle jiných Tomáš Hertl, Filipové Chytil se Zadinou, Dominik Kubalík, Jakub Vrána, Ondřej Kaše nebo Pavel Francouz. Z fotbalistů pak Patrik Berger a Vladimír Šmicer.

Na úvodní gól zápasu hraného na tři třetiny se dlouho čekalo, přestože aktéři nasadili na exhibici velmi vysoké tempo. Bezgólový stav trval přes polovinu třetiny i proto, že v brance domácích Plamenů zpočátku čaroval bývalý útočník Tomáš Rolinek, než přepustil s čistým kontem své místo Francouzovi.

"Já ani nevěděl, že to byl Rolas. Když tam předvedl ten semafor… Nečekal jsem, že domácí vytáhnou takový trumf," smál se Voráček. "Jinak to bylo náročný. Vážně hodně náročný. Ne kvůli tomu teplu, ale protože jsem na těch bruslích ještě moc nestál. Byl jsem doteď dvakrát, ale v rozmezí měsíce, takže v podstatě na ledě začínám," přiznal tahoun Columbusu.

Po gólech Martina Plevy a Vrány vedli domácí 2:0, do přestávky ale vyrovnali Jan Hlaváč a Radek Smoleňák. "Začátek byl trochu volnější, ale pak se to docela rozjelo. Docela jsme to však čekali, že jakmile bude jeden z týmů prohrávat, tak se to nastartuje," podotkl Radim Zohorna.

Ve druhé části vrátil Plamenům vedení Chytil, kontroval Pastrňák, ale právě díky Zohornovi měli navrch domácí. Ve třetí třetině však do vývoje promluvili Výborný s Bednářem. Kubalík sice ještě vyrovnal, jenže pak šli hosté do trháku díky Pastrňákovi s Martinem Růžičkou, Nečas už jen v závěru snížil.

"První třetina byla docela hodně v tempu, pak se zaplaťpánbůh trošku ubralo. Když jsme dali gól na 5:4, tak se mě Kašička (Ondřej Kaše) ptal, jestli hrajeme na remízu. Říkal jsem mu, že v žádném případě, že to nepřipadá v úvahu. Tak jsme to pak zavřeli a hráli normálně na výhru," ujistil s úsměvem Voráček.

V nájezdech se po seriálu spálených šancí dočkal už i Koller, parádu vystřihl Pastrňák, za domácí uspěl Tomáš Havránek. "Hlavní je se nezranit, ale člověk chce také něco ukázat lidem. Moc si tohle užívám," prohlásil Pastrňák.

"Perfektně zorganizovaná akce pro dobrou věc. Jen se ten mix hráčů nedal moc koučovat," smál se reprezentační asistent Libor Zábranský, jenž ze střídačky vedl tým poražených.

"Bylo to fakt náročné. Je to těžké, když hrajete s těmi nejlepšími, ale zaplaťpánbůh občas vypnuli, když jsme se dostali k puku, a nechali nás něco udělat. Jsem šťastný za to, že jsem si mohl s takovými hráči zahrát. Komu se to poštěstí?" podotkl bývalý fotbalista Tomáš Ujfaluši. "Byl to každopádně velmi dobrý kondiční trénink."

Zápasu přihlíželo na vyprodaném stadionu dva a půl tisíce diváků, podle přítomných nebylo ve Žďáru na hokeji nikdy více lidí. "Bylo to super a myslím, že si to všichni moc užili. Když budu mluvit za sebe, tak jsem vážně nečekal, že tady bude až tolik lidí. Byla skvělá atmosféra, fakt hodně povedená akce," útočník Dominik Kubalík.

Charitativní souboj tak plně dostál názvu akce Hvězdy 2022, z čehož měli oba aktéři velkou radost.

"Jsme tady jako hosté. Bylo to dělané pro Popálky s tím, že bychom to mohli spojit, aby z toho byla větší akce a vydražilo se daleko více peněz. Nečekal jsem ale, že to vynese tolik a že přijde až tolik lidí. Byla tady super atmosféra, bylo to úžasné. Myslím, že to byl zážitek i pro kluky, kteří třeba už nehrají," prohlásil Voráček.

"Samozřejmě jsme chtěli vyhrát, jenže oni byli o kousek lepší. Ale o výsledek nešlo. Je to to o tom, aby si takový zápas užili fanoušci, ale také o tom, aby ho viděli malí hokejisti. Sám jsem právě tady vyrůstal, právě zde ze mě udělali hráče, jakým jsem byl při odchodu do Komety. Když do takhle malého městečka přijedou hráči jako Pasta nebo Voras, určitě je to motivuje," doplnil Nečas.