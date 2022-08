Devastující doba, říká manažer stadionu o zdražování. Sport mládeže spěje k zániku

Zimní stadion Icerink vyrostl v pražských Strašnicích v roce 2018 a patří mezi nejmodernější v Česku. Také on teď ale kvůli nárůstu cen energií schytává těžké rány. "Je to kritická situace a šetřit se nedá. Šli bychom proti klientele," popisuje Martin Holý, manažer Icerinku a někdejší hokejový mistr světa v kategorii juniorů. Má strach, aby v Česku neskončil mládežnický sport.

Jaký dopad má zdražování energií na stadion Icerink?

Radikální. Obávám se, že pro zimní stadiony a obecně sportoviště s vysokou energetickou náročností, jako jsou třeba bazény, je to zcela kritická situace.

O kolik dražší je teď provoz?

Čísla se pořád mění, bohužel ceny neustále rostou nahoru. Z celkových provozních nákladů 20 milionů korun ročně to teď vypadá na 38 milionů, což je skoro jednou tolik. Nejvíce vyskočila elektřina, plyn nemáme, ten se nás netýká. Cena za vodu zůstává zatím víceméně stejná, ale strašně vyskočila ještě úroková sazba na splátkách leasingu. Ty dvě věci jsou pro nás devastující.

Je možné někde ušetřit?

Utrpěla by kvalita ledu a celkově zázemí. Když začnete stahovat vzduchotechniku a budete šetřit, kde se dá, nedostane stadion to, co potřebuje. Šetřit se moc nedá. Bruslilo by se na oraništi, nikoho by to nebavilo a nikdo by si takový led nechtěl kupovat. Nebo budeme mít mlhu na hřišti, vlhko v šatnách, za chvilku by tam byly plísně. Takhle se opravdu nedá fungovat. Řešíme alternativu fotovoltaiky na střeše, ale stadion byl nějak konstruovaný a cokoliv dodávat je komplikované. Navíc to taková záchrana ani není. Opravdu je to těžké, hrůzostrašná doba pro sportoviště.

Někde se snaží méně svítit, méně topit.

Ano, ale to je to, o čem jsem mluvil. Tím jdete proti klientele. Co se týče světel, ta máme aspoň moderní "ledková". Náklad na osvětlení není takový jako na starých stadionech, kde mají výbojky. Ušetřit něco na svícení se dá, ale hrát v přítmí nikoho nebaví.

Museli jste přistoupit ke zvýšení ceny za pronájem ledu? Hodina u vás momentálně stojí od 3630 do 4840 korun.

Zářijové ceny budou o 20 procent vyšší, než jaké jsme měli doposud. Majitel k tomu přistupuje tak, že to nejde zničehonic zvednout o 60 procent. Domluvili jsme se, že to budeme zvedat postupně, aby to pro lidi bylo dostupné. Uvidíme, co se bude dít dál, asi to není konečná cena.

Platí stále, že provozujete stadion celoročně?

Ano, zatím to tak je, do budoucna se uvidí. Bohužel kvůli tomu všemu, co se teď děje, je méně kempů, mezinárodních turnajů a akcí. Takže za běhu se bude řešit, zda se nám vyplatí držet celoroční provoz.

Jak jste na tom s vytížením teď v létě?

Tohle léto je opravdu špatné. Podepsala se tam postcovidová situace, podepsala se válka na Ukrajině, vysoké ceny. My navíc fungujeme tak, že nemáme žádný klasický hokejový oddíl. Sbíráme tak různá soustředění, kempy a turnaje. Z osmi velkých akcí, které jsme měli ohlášené, jich sedm padlo.

Nejstarší pražský stadion Nikolajka přerušil provoz, také na dalších místech mají problémy. Je možné, že by se některý z hokejových oddílů přestěhoval k vám?

Už se to děje, jednáme s HC Smíchov, kteří byli doma právě na Nikolajce. Snažíme se dohodnout na spolupráci, chceme jim vyjít vstříc co nejvíce. Je potřeba to skloubit s naší kapacitou, funguje u nás pořád krasobruslařská akademie Tomáše Vernera, hokejová akademie Aleše Hybnera. Hokej tady hrají hobíci, chodí sem bruslit školy a školky. Od října přes zimu máme navíc pravidelně veřejná bruslení.

Před dvěma lety jste říkal, že provoz Icerinku je zhruba o třetinu úspornější než v jiné pražské moderní hale v Letňanech. Dovedete si představit, co při zdražování prožívají na starých stadionech?

Dovedu, protože jsem dříve pracoval na stadionu ve Velkých Popovicích. Musí to být pro ně a další starší stadiony strašné. Vůbec nevím, jak to bude fungovat. Pokud nepřijde podpora od státu, Národní sportovní agentury (NSA) nebo od svazových spolků, tak opravdu nevím.

A když zůstaneme u hokeje, ten bude kvůli těmto existenčním problémům stadionů tratit spousty dětí.

Samozřejmě. Když bude nejhůře, tak hobíci chodit přestanou a najdou si jinou aktivitu, dobře. Ale ta mládež, to je tragédie. To, co se teď děje, je ukončování hokeje, krasobruslení a ledových sportů obecně. A jak jsem říkal, týká se to i bazénů a dalších energeticky náročných sportovišť. Bohužel ta situace teď spěje ke konci mládežnického sportu.

Stadiony buď zavřou, nebo se drasticky zvednou klubové členské příspěvky, že?

Už teď je dětský sport drahý. Náklady na členské příspěvky, vybavení, cestování s dítětem. Pokud se to ještě zvedne, rodiče na to nebudou mít peníze a dítě z toho sportu stáhnou. Je to opravdu tragédie.

Jak jste na tom vy s nárokem na dotace?

Ležíme v tom, koumáme a přemýšlíme. NSA vypsala čerstvou dotaci na oddíly, to teď řešíme. Jinak ale žádná magistrátní dotace na provoz stadionu vypsaná není. Zatím marně hledáme bod, u kterého bychom si řekli, že nám pomůže.