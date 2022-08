Senzace v Edmontonu. Mladí Češi vyřadili USA, nesrazil je ani nebezpečný faul

Čeští hokejisté senzačně porazili ve čtvrtfinále juniorského mistrovství světa v Edmontonu 4:2 vysoce favorizovaný tým Spojených států amerických a postoupili do semifinále.

Radost českých hokejistů do 20 let. Ve čtvrtfinále MS v Edmontonu vyřadili USA. | Foto: ČTK

Gólem a dvěma asistencemi se na výhře nad obhájci zlata, kteří v Kanadě dosud neprohráli, podílel útočník Jiří Kulich. Spolehlivý výkon podal brankář Tomáš Suchánek, který si připsal 28 zákroků.

Češi vedli 3:1 po dvou třetinách, v závěrečné části po tvrdém faulu na koleno dostal pětiminutový trest obránce Stanislav Svozil, ale nadšeně bojující čeští hokejisté obdrželi v dlouhém oslabení jen jeden gól a výsledek pak pečetili trefou do prázdné branky.

Český tým porazil na šampionátu hráčů do dvaceti let Američany poprvé od roku 2011 a do semifinále postoupil po čtyřech letech. Na medaili čekají Češi od roku 2005. Dalšími soupeři svěřenců trenéra Radima Rulíka bude v pátek domácí Kanada.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Edmontonu (Kanada) - čtvrtfinále:

USA - Česko 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 13. Cooley (Coronato, Knies), 52. Mazur (Slaggert, Duran) - 18. Myšák (Ticháček, Kulich), 28. Hauser (Ivan, Jiříček), 31. Šapovaliv (Kulich, Hamara), 59. Kulich. Rozhodčí: Holm (Švéd.), Hiff - Mackey, Oliver (oba Kan.). Vyloučení: 0:1, navíc Berard (USA) a Svozil (ČR) oba 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 739.

USA: Mbereko - Faber, Hughes, Truscott, Kaiser, Peart, Kleven, Moore - Mazur, Bordeleau, Slaggert - Coronato, Cooley, Knies - Samoskevich, James, Berard - Duran, Savage, Pastujov - McKown. Trenér: Nate Leaman.

Česko: Suchánek - Ticháček, Jiříček, Svozil, Špaček, Hamara, Čech, Š. Němec - Myšák, Šapovaliv, Kulich - Urban, Gut, Szturc - Ryšavý, Menšík, Kos - Hauser, Ivan, Měchura. Trenér: Radim Rulík.