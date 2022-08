Růžičkův návrat, premiéra Patery. Derby "S" rozzářily emoce diváků i krásky na ledě

Už sedm let se Sparta se Slavií nepotkávají v hokejové extralize, a tak se bitva o titul "vládce Prahy" již tradičně přesouvá do letního derby. Včera si cestu do holešovické haly našlo bezmála sedm tisíc fanoušků, obě mužstva se vytáhla se zajímavými sestavami a duel rozhodovaly nakonec až poslední minuty. Projděte si naši fotoreportáž.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!