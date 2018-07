Obnova zlaté chemie a legrace s Jágrem. Vampola se na ligu obrní a zabojuje s Kladnem o postup

před 4 hodinami

V roce 2010 vybojovali v jedné formaci pro českou reprezentaci doposud poslední zlato z mistrovství světa, teď Jaromír Jágr zlákal Petra Vampolu k prodloužení kariéry v jeho Kladně. "Máme i podobný humor, snad bude důvod k dobré náladě," věří zkušený centr.

Praha - V zápase proti Lotyšsku na světovém šampionátu v roce 2010 už Češi nesměli zaváhat, aby si zachovali naději na čtvrtfinále. A trenér Vladimír Růžička se odhodlal k nečekanému tahu. Namísto Romana Červenky dal k Jaromíru Jágrovi na pozici centra Petra Vampolu.

Tehdy ještě hráči Plzně radil po telefonu Martin Straka, aby se hvězdným jménem vedle sebe příliš nesvazoval. Vampola opravdu nezjančil, souhra s Jágrem klapla na výbornou a zbytek asi netřeba dopodrobna opakovat. Národní tým turnaj otočil a získal v Německu dosud poslední zlato.

"Nemyslím na to každý den, ale sem tam, když něco třeba běží v televizi, si turnaj připomenu. Je to příjemné," přiznává Vampola po osmi letech. S Jágrem pak působil ještě v Omsku, vyzkoušel také Švédsko, Švýcarsko, vrátil se do extraligy a zvedl nad hlavu pohár s Plzní a Libercem.

V příští sezoně obnoví spolupráci s hrajícím majitelem Kladna. "Máme si navíc co říct i mimo led, Jarda má podobný humor a názory jako já. Také to byl důvod, proč jsem na nabídku kývl a teď se trápím v posilovně," říká Vampola, kterého zpráva od Jágra vytáhla z hokejové penze.

Před rokem v létě Vampola skončil v Mladé Boleslavi a už tehdy hodlal kariéru ukončit. Ale na podzim neodolal vábení kouče Mariana Jelínka z Českých Budějovic a pokusil se vrátit Motor mezi elitu. Jenže neuspěl a zdálo se, že dá profesionálnímu hokeji definitivní vale.

Minulý týden však rodák ze Žďáru nad Sázavou na svém facebookovém profilu ohlásil pokračování. "Je to nová výzva. Kladno chce postoupit do extraligy a já mu chci pomoct. Makám a dělám maximum pro to, abych byl připravený. Nechci tam přijít a být do počtu," hlásí Vampola.

"Ani předtím jsem neseděl doma na zadku, chodil jsem cvičit pro pocit, ale teď to musím přizpůsobit tréninku. Byl jsem rozhodnutý skončit, ale po jednání s Jardou a kladných zprávách od kamarádů a fanoušků jsem dostal chuť. Věřím, že je nezklamu," pokračuje útočník.

Do starého železa rozhodně nepatří

Šestatřicetiletý Vampola nechtěl uzavřít kariéru kvůli věku či špatnému pocitu ze hry. "Mám klauzuli s Mladou Boleslaví, že do konce roku 2018 nemůžu hrát jinde extraligu. V úvahu přicházela jen cizina nebo první liga," vysvětluje, proč právě České Budějovice a nyní Kladno.

Na jih Čech s sebou vozil desetiletého syna, angažmá u Rytířů bude z hlediska cestování pro Vampolu příznivější. "Mladý hraje hokej a bral jsem ho do Budějovic, aby se zlepšoval. I to pro mě byla motivace. Do Kladna to mám z baráku v Praze kousíček," raduje se Vampola.

"Kdybych si myslel, že jsem starý, nebo si hokejově nevěřil, už bych do toho nešel. Dělat někde ostudu, to bych byl radši doma," podotýká držitel dvou medailí z mistrovství světa a tří extraligových titulů. "Spíše už jsem se chtěl věnovat rodině a dalším věcem," dodává kladenská posila.

Právě Kladno přitom v semifinále play off uplynulého ročníku WSM ligy zhatilo budějovický sen o postupu. Vampola se slovutnými spoluhráči Zdeňkem Kutlákem, Václavem Nedorostem nebo Filipem Novákem neprošli ani do baráže. Motor propásl velkou příležitost.

Mise nevyšla. "Jména nejsou všechno. Když byl někdo úspěšný před pěti šesti lety, nemusí být úspěšný dodnes. Je to o přístupu, jak kdo zrovna zahraje. Nám se to holt nepovedlo, ale už nemá cenu to řešit," vrací se Vampola jen krátce k letošnímu zklamání tradičního klubu.

Postup s Kladnem zažil už před 15 lety

Zraněný Jágr naskakoval za Kladno jen na pár sekund, aby splnil regule a mohl svému týmu pomoct v baráži. Ani potom ho ovšem bolavé koleno na led nepustilo. "Kladnu pomohlo už jen to, že tam Jarda byl. Mladý tým bez větších hvězd nebyl daleko od postupu," upozorňuje Vampola.

Dres Kladna neoblékne poprvé, už v roce 2003 si s ním zahrál v baráži o rychlý návrat do nejvyšší soutěže jako jednadvacetiletý mladík. "Bylo to fajn, akorát jsem se zranil a poslední zápas odehrál s nataženými vazy v kotníku. Ale měli jsme skvělou partu, chodil plný zimák," vzpomíná.

Středočeši zdolali Havířov a po roce vybojovali extraligu zpět. "Já jsem tam byl asi měsíc a půl. Zajímavé je, že jsem postoupil i s Budějovicemi," připomíná Vampola další úspěšnou baráž z roku 2005. Tehdy ale přišel také jen jako posila na konec sezony. První ligu tolik neznal.

Důvěrně ji poznal až při druhé zastávce v Motoru. "V tuhle chvíli už vím, o čem je. Může být v pohodě, ale kolikrát jsou tam hráči, kteří jako by si chtěli něco dokázat nebo jak to říct. Pak to docela bolí," pousměje se Vampola. Jakožto mistr světa si užil speciální pozornost soupeřů.

"Člověk se musí obrnit. Snad základní část rychle uteče a připravíme se dobře na play off. Byl bych strašně rád, kdyby to vyšlo, ale jen dostat se do baráže je hodně těžké," uvědomuje si Vampola. "Ale snad budou důvody ke spokojenosti a dobré náladě," přeje si.

Kdyby se velký cíl podařilo splnit, s kariérou by se i na třetí pokus jistě neloučilo lehce. "Zatím to vůbec neřeším. Na druhou stranu od 1. ledna skončí dohoda s Boleslaví a budu moct hrát extraligu. Bude to otázka zdraví, rodiny a pocitu z hokeje," nechává Vampola otevřená vrátka.

Ke zmiňovanému příspěvku na Facebooku připsal Vampola, že snad nedostane od fanoušků kvůli svému rozhodnutí "příliš naloženo". Proč? "Pokaždé se najdou nepřející lidé a kolikrát mě jejich názor zajímá. Potěšilo mě, že jsem měl hlavně kladné reakce," objasňuje útočník.

Individuální příprava se Petru Vampolovi natáhne do srpna, pak by se měl přidat ke zbytku kladenského týmu. A pokud všechno půjde podle plánu, popere se o extraligu znovu s Jaromírem Jágrem na křídle.