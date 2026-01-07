Pastrňák dal dva góly a je druhým nejlepším českým střelcem v historii NHL

Útočník David Pastrňák je druhým nejlepším českým střelcem v historii hokejové NHL. V duelu proti Seattlu dal dva góly, vylepšil svou bilanci na 410 branek a osamostatnil se na druhém místě před Patrikem Eliášem, který nastřádal 408 zásahů.
Pastrňák se v historických statistikách českých hokejistů dívá na záda pouze zdánlivě nedostižnému Jaromíru Jágrovi, který se prosadil 766krát a je čtvrtým nejlepším střelcem ligové historie.
Pastrňákovi na překonání Eliáše stačilo pouhých 793 zápasů a s tempem, které nastavil, by v budoucnu mohl atakovat i Jágrovo postavení v čele pořadí.
Havířovský rodák si drží průměr 0,52 gólu na zápas a je v tomto ohledu dokonce lepší než Jágr. Ve prospěch ikonické osmašedesátky ale hraje dlouhověkost.
Pokud by kanonýr Bostonu chtěl myslet na posun do čela historických tabulek, musel by udržet svůj střelecký průměr i v dalších osmi sezonách, tedy téměř do svých 38 let.
V aktuální sezoně vylepšil Pastrňák svou bilanci na 19 branek a dělí se s Martinem Nečasem o pozici nejlepšího českého střelce v lize.
Proti Seattlu se prosadil v první i ve druhé třetině, prohru 4:7 ale neodvrátil.
Jednou asistencí se do statistik zápasu zapsal také Pavel Zacha, který ve třetí části připravil branku Masona Lohreie na 3:6.
V závěrečných minutách se prosadil ještě Viktor Arvidsson, víc však Bruins nestihli. Naopak inkasovali ještě sedmou branku a padli posedmé z posledních devíti zápasů.
V souboji dvou českých brankářů nominovaných na olympijské hry v Miláně se radoval Daniel Vladař, jehož Philadelphia porazila Anaheim s Lukášem Dostálem 5:2.
Dostál měl v utkání i přes prohru lepší čísla než Vladař. Předpokládaná reprezentační jednička kryla 34 z 38 střeleckých pokusů Flyers a úspěšnost zákroků zastavila na hranici 89,5 procenta.
Vladař měl výrazně méně práce. V duelu pustil dvě z 18 střel a chytal s úspěšností 88,9 procenta.
Těsná prohra v brankářském souboji ho ovšem příliš mrzet nemusela. Philadelphia vyhrála pátý z posledních sedmi zápasů a v tabulce Východní konference se posunula na pátou příčku.
Naopak Anaheim se topí v krizi. Ducks prohráli posedmé v řadě, z posledních 13 duelů se radovali pouze dvakrát a na Západě klesli mimo pozice zaručující play off.
Po pěti střetnutích se střelecky prosadil Tomáš Hertl. Český centr v přesilové hře vstřelil vítěznou branku Vegas v prodloužení zápasu na ledě Winnipegu. Český reprezentant o výhře Golden Knights rozhodl 13 vteřin před koncem nastavení tečí střely Marka Stonea.
Odchovanec pražské Slavie se prosadil pošestnácté v sezoně a je třetím nejlepším českým střelcem. Se 33 body drží třetí místo také v bodování českých hokejistů, před ním jsou jen vedoucí Nečas a druhý Pastrňák.
Výsledky NHL:
Seattle - Boston 7:4 (1:1, 3:1, 3:2)
Branky: 23. s 55. Catton, 51. a 60. Kakko, 9. Eberle, 39. Meyers, 40. McCann - 13.a 27. Pastrňák, 55. Lohrei (Zacha), 58. Arvidsson. Střely na branku: 26:37. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Catton, 2. McCann, 3. Dunn (všichni Seattle).
Tampa Bay - Colorado 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Branky: 20. Guentzel, 38. Girgensons, 49. Hagel, 59. Cirelli - 24. Kelly, 30. Nelson. Střely na branku: 28:33. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Hagel, 3. Girgensons (všichni Tampa Bay).
Philadelphia - Anaheim 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
Branky: 11. a 15. Zegras, 22. York, 35. Sanheim, 59. Grebjonkin - 5. C. Gauthier, 42. Killorn. Střely na branku: 39:18. Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval dvě branky z 18 střel a úspěšnost zákroků měl 88,9 procenta. Dostál odchytal za Anaheim 59 minut a 20 sekund, inkasoval čtyři branky z 38 střel a úspěšnost zákroků měl 89,5 procenta. Diváci: 19. 415. Hvězdy zápasu: 1. Zegras, 2. York, 3. Cates (všichni Philadelphia).
Carolina - Dallas 6:3 (3:1, 2:0, 1:2)
Branky: 8. a 26. K. Miller, 14. Gostisbehere, 19. Stankoven, 27. Jarvis, 49. W. Carrier - 12. J. Robertson, 41. Rantanen, 59. W. Johnston. Střely na branku: 32:22. Diváci: 18.299. Hvězdy zápasu: 1. K. Miller, 2. Svečníkov, 3. Jarvis (všichni Carolina).
Buffalo - Vancouver 5:3 (2:0, 1:0, 2:3)
Branky: 3. T. Thompson, 12. McLeod, 30. Tuch, 47. Metsa, 59. Doan - 51. DeBrusk, 56. Elias Pettersson (Hronek), 56. Öhgren. Střely na branku: 20:35. Diváci: 17.036. Hvězdy zápasu: 1. Tuch, 2. Byram, 3. Metsa (všichni Buffalo).
NY Islanders - New Jersey 9:0 (3:0, 2:0, 4:0)
Branky: 5., 14. a 24. Duclair, 42. a 60. Cizikas, 2. Barzal, 32. Holmström, 52. DeAngelo, 59. Ritchie. Střely na branku: 24:44. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Duclair, 2. Sorokin, 2. Barzal (všichni NY Islanders).
Toronto - Florida 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Branky: 20. Cowan, 21. Knies, 25. Matthews, 60. McMann - 52. Verhaeghe. Střely na branku: 23:32. Diváci: 18.911. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Knies, 3. Wolf (všichni Toronto).
Winnipeg - Vegas 3:4 v prodl. (1:0, 1:1, 1:2 - 0:1)
Branky: 6. Perfetti, 33. L. Schenn, 55. Connor - 40. Stone, 49. Howden (Hertl), 56. R. Smith, 65. Hertl. Střely na branku: 20:31. Diváci: 13.951. Hvězdy zápasu: 1. Schenn (Winnipeg), 2. Howden, 3. Hertl (oba Vegas).
Edmonton - Nashville 6:2 (1:0, 3:0, 2:2)
Branky: 9., 36 z trestného střílení a 60. McDavid,, 37. Lazar, 39. K. Kapanen, 54. Draisaitl - 44. O'Reilly, 45. Blankenburg. Střely na branku: 43:26. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. K. Kapanen, 3. Draisaitl (všichni Edmonton).
San Jose - Columbus 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Branky: 20. Regenda, 25. Wennberg, 56. Ostapchuk, 58. Ferraro, 59. Celebrini - 40. Werenski, 57. Monahan. Střely na branku: 36:36. Diváci: 16.258. Hvězdy zápasu: 1. Nedeljkovič, 2. Wennberg, 3. Ostapchuk (všichni San Jose).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Tampa Bay
42
26
3
13
146:112
55
2.
Detroit
44
25
4
15
136:141
54
3.
Montreal
42
23
6
13
141:141
52
4.
Buffalo
41
22
4
15
130:129
48
5.
Florida
42
22
3
17
130:134
47
6.
Toronto
42
20
7
15
141:139
47
7.
Boston
43
22
2
19
137:143
46
8.
Ottawa
41
20
5
16
136:134
45
Metropolitní divize:
1.
Carolina
43
26
3
14
147:131
55
2.
NY Islanders
43
24
4
15
129:120
52
3.
Philadelphia
41
22
7
12
129:118
51
4.
Washington
43
22
6
15
142:125
50
5.
Pittsburgh
41
20
9
12
135:131
49
6.
New Jersey
43
22
2
19
114:133
46
7.
NY Rangers
44
20
6
18
116:120
46
8.
Columbus
42
18
7
17
129:142
43
Západní konference:
Centrální divize:
1.
Colorado
42
31
7
4
167:97
69
2.
Dallas
43
25
8
10
149:123
58
3.
Minnesota
44
25
8
11
140:119
58
4.
Utah
43
20
3
20
130:124
43
5.
Nashville
42
19
4
19
120:142
42
6.
St. Louis
43
17
8
18
107:146
42
7.
Chicago
42
17
7
18
118:134
41
8.
Winnipeg
41
15
5
21
118:130
35
Pacifická divize:
1.
Vegas
41
18
12
11
128:129
48
2.
Edmonton
43
21
6
16
145:145
48
3.
Seattle
41
20
7
14
115:120
47
4.
Los Angeles
41
18
9
14
111:113
45
5.
San Jose
42
21
3
18
132:148
45
6.
Anaheim
43
21
3
19
145:158
45
7.
Calgary
42
18
4
20
112:126
40
8.
Vancouver
42
16
5
21
120:148
37
