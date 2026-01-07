Přeskočit na obsah
Benative
7. 1. Vilma
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Hokej

Pastrňák dal dva góly a je druhým nejlepším českým střelcem v historii NHL

Sport,ČTK

Útočník David Pastrňák je druhým nejlepším českým střelcem v historii hokejové NHL. V duelu proti Seattlu dal dva góly, vylepšil svou bilanci na 410 branek a osamostatnil se na druhém místě před Patrikem Eliášem, který nastřádal 408 zásahů.

Montreal Canadiens v Boston Bruins
David PastrňákFoto: NHL.com
Reklama


Pastrňák se v historických statistikách českých hokejistů dívá na záda pouze zdánlivě nedostižnému Jaromíru Jágrovi, který se prosadil 766krát a je čtvrtým nejlepším střelcem ligové historie.

Pastrňákovi na překonání Eliáše stačilo pouhých 793 zápasů a s tempem, které nastavil, by v budoucnu mohl atakovat i Jágrovo postavení v čele pořadí.

Havířovský rodák si drží průměr 0,52 gólu na zápas a je v tomto ohledu dokonce lepší než Jágr. Ve prospěch ikonické osmašedesátky ale hraje dlouhověkost.

Pokud by kanonýr Bostonu chtěl myslet na posun do čela historických tabulek, musel by udržet svůj střelecký průměr i v dalších osmi sezonách, tedy téměř do svých 38 let.

Reklama
Reklama

V aktuální sezoně vylepšil Pastrňák svou bilanci na 19 branek a dělí se s Martinem Nečasem o pozici nejlepšího českého střelce v lize.

Proti Seattlu se prosadil v první i ve druhé třetině, prohru 4:7 ale neodvrátil.

Jednou asistencí se do statistik zápasu zapsal také Pavel Zacha, který ve třetí části připravil branku Masona Lohreie na 3:6.

V závěrečných minutách se prosadil ještě Viktor Arvidsson, víc však Bruins nestihli. Naopak inkasovali ještě sedmou branku a padli posedmé z posledních devíti zápasů.

Reklama
Reklama

V souboji dvou českých brankářů nominovaných na olympijské hry v Miláně se radoval Daniel Vladař, jehož Philadelphia porazila Anaheim s Lukášem Dostálem 5:2.

Dostál měl v utkání i přes prohru lepší čísla než Vladař. Předpokládaná reprezentační jednička kryla 34 z 38 střeleckých pokusů Flyers a úspěšnost zákroků zastavila na hranici 89,5 procenta.

Vladař měl výrazně méně práce. V duelu pustil dvě z 18 střel a chytal s úspěšností 88,9 procenta.

Těsná prohra v brankářském souboji ho ovšem příliš mrzet nemusela. Philadelphia vyhrála pátý z posledních sedmi zápasů a v tabulce Východní konference se posunula na pátou příčku.

Reklama
Reklama

Naopak Anaheim se topí v krizi. Ducks prohráli posedmé v řadě, z posledních 13 duelů se radovali pouze dvakrát a na Západě klesli mimo pozice zaručující play off.

Po pěti střetnutích se střelecky prosadil Tomáš Hertl. Český centr v přesilové hře vstřelil vítěznou branku Vegas v prodloužení zápasu na ledě Winnipegu. Český reprezentant o výhře Golden Knights rozhodl 13 vteřin před koncem nastavení tečí střely Marka Stonea.

Odchovanec pražské Slavie se prosadil pošestnácté v sezoně a je třetím nejlepším českým střelcem. Se 33 body drží třetí místo také v bodování českých hokejistů, před ním jsou jen vedoucí Nečas a druhý Pastrňák.

Výsledky NHL:

Reklama
Reklama

Seattle - Boston 7:4 (1:1, 3:1, 3:2)

Branky: 23. s 55. Catton, 51. a 60. Kakko, 9. Eberle, 39. Meyers, 40. McCann - 13.a 27. Pastrňák, 55. Lohrei (Zacha), 58. Arvidsson. Střely na branku: 26:37. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Catton, 2. McCann, 3. Dunn (všichni Seattle).

Tampa Bay - Colorado 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Branky: 20. Guentzel, 38. Girgensons, 49. Hagel, 59. Cirelli - 24. Kelly, 30. Nelson. Střely na branku: 28:33. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Hagel, 3. Girgensons (všichni Tampa Bay).

Reklama
Reklama

Philadelphia - Anaheim 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Branky: 11. a 15. Zegras, 22. York, 35. Sanheim, 59. Grebjonkin - 5. C. Gauthier, 42. Killorn. Střely na branku: 39:18. Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval dvě branky z 18 střel a úspěšnost zákroků měl 88,9 procenta. Dostál odchytal za Anaheim 59 minut a 20 sekund, inkasoval čtyři branky z 38 střel a úspěšnost zákroků měl 89,5 procenta. Diváci: 19. 415. Hvězdy zápasu: 1. Zegras, 2. York, 3. Cates (všichni Philadelphia).

Carolina - Dallas 6:3 (3:1, 2:0, 1:2)

Branky: 8. a 26. K. Miller, 14. Gostisbehere, 19. Stankoven, 27. Jarvis, 49. W. Carrier - 12. J. Robertson, 41. Rantanen, 59. W. Johnston. Střely na branku: 32:22. Diváci: 18.299. Hvězdy zápasu: 1. K. Miller, 2. Svečníkov, 3. Jarvis (všichni Carolina).

Reklama
Reklama

Buffalo - Vancouver 5:3 (2:0, 1:0, 2:3)

Branky: 3. T. Thompson, 12. McLeod, 30. Tuch, 47. Metsa, 59. Doan - 51. DeBrusk, 56. Elias Pettersson (Hronek), 56. Öhgren. Střely na branku: 20:35. Diváci: 17.036. Hvězdy zápasu: 1. Tuch, 2. Byram, 3. Metsa (všichni Buffalo).

NY Islanders - New Jersey 9:0 (3:0, 2:0, 4:0)

Branky: 5., 14. a 24. Duclair, 42. a 60. Cizikas, 2. Barzal, 32. Holmström, 52. DeAngelo, 59. Ritchie. Střely na branku: 24:44. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Duclair, 2. Sorokin, 2. Barzal (všichni NY Islanders).

Reklama
Reklama

Toronto - Florida 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky: 20. Cowan, 21. Knies, 25. Matthews, 60. McMann - 52. Verhaeghe. Střely na branku: 23:32. Diváci: 18.911. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Knies, 3. Wolf (všichni Toronto).

Winnipeg - Vegas 3:4 v prodl. (1:0, 1:1, 1:2 - 0:1)

Branky: 6. Perfetti, 33. L. Schenn, 55. Connor - 40. Stone, 49. Howden (Hertl), 56. R. Smith, 65. Hertl. Střely na branku: 20:31. Diváci: 13.951. Hvězdy zápasu: 1. Schenn (Winnipeg), 2. Howden, 3. Hertl (oba Vegas).

Reklama
Reklama

Edmonton - Nashville 6:2 (1:0, 3:0, 2:2)

Branky: 9., 36 z trestného střílení a 60. McDavid,, 37. Lazar, 39. K. Kapanen, 54. Draisaitl - 44. O'Reilly, 45. Blankenburg. Střely na branku: 43:26. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. K. Kapanen, 3. Draisaitl (všichni Edmonton).

San Jose - Columbus 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Branky: 20. Regenda, 25. Wennberg, 56. Ostapchuk, 58. Ferraro, 59. Celebrini - 40. Werenski, 57. Monahan. Střely na branku: 36:36. Diváci: 16.258. Hvězdy zápasu: 1. Nedeljkovič, 2. Wennberg, 3. Ostapchuk (všichni San Jose).

Reklama
Reklama

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1.

Tampa Bay

42

26

3

13

146:112

55

2.

Detroit

44

25

4

15

136:141

54

3.

Montreal

42

23

6

13

141:141

52

4.

Buffalo

41

22

4

15

130:129

48

5.

Florida

42

22

3

17

130:134

47

6.

Toronto

42

20

7

15

141:139

47

7.

Boston

43

22

2

19

137:143

46

8.

Ottawa

41

20

5

16

136:134

45

Metropolitní divize:

Reklama
Reklama

1.

Carolina

43

26

3

14

147:131

55

2.

NY Islanders

43

24

4

15

129:120

52

3.

Philadelphia

41

22

7

12

129:118

51

4.

Washington

43

22

6

15

142:125

50

5.

Pittsburgh

41

20

9

12

135:131

49

6.

New Jersey

43

22

2

19

114:133

46

7.

NY Rangers

44

20

6

18

116:120

46

8.

Columbus

42

18

7

17

129:142

43

Západní konference:

Centrální divize:

1.

Colorado

42

31

7

4

167:97

69

2.

Dallas

43

25

8

10

149:123

58

3.

Minnesota

44

25

8

11

140:119

58

4.

Utah

43

20

3

20

130:124

43

5.

Nashville

42

19

4

19

120:142

42

6.

St. Louis

43

17

8

18

107:146

42

7.

Chicago

42

17

7

18

118:134

41

8.

Winnipeg

41

15

5

21

118:130

35

Pacifická divize:

1.

Vegas

41

18

12

11

128:129

48

2.

Edmonton

43

21

6

16

145:145

48

3.

Seattle

41

20

7

14

115:120

47

4.

Los Angeles

41

18

9

14

111:113

45

5.

San Jose

42

21

3

18

132:148

45

6.

Anaheim

43

21

3

19

145:158

45

7.

Calgary

42

18

4

20

112:126

40

8.

Vancouver

42

16

5

21

120:148

37

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Premier League - West Ham United v Nottingham Forest
Premier League - West Ham United v Nottingham Forest
Premier League - West Ham United v Nottingham Forest

Souček se ostře pustil do celé Premier League. Pro mě je tohle vtip, zuřil

West Ham prohrál klíčový duel o záchranu doma s Nottinghamem, zápas rozhodla penalta v závěru po faulu domácího brankáře Alphonse Areoly. S verdiktem Kladiváři zásadně nesouhlasí. Do rozhodčích se po utkání ostře pustil také Tomáš Souček, který zařídil jediný gól svého týmu. Nezvykle tvrdě zkritizoval i celou Premier League.

Mladý tenorista a sólista Opery Národního divadla v Praze Daniel Matoušek si v roce 2025 zazpíval i v londýnské Royal Opera House.
Mladý tenorista a sólista Opery Národního divadla v Praze Daniel Matoušek si v roce 2025 zazpíval i v londýnské Royal Opera House.
Mladý tenorista a sólista Opery Národního divadla v Praze Daniel Matoušek si v roce 2025 zazpíval i v londýnské Royal Opera House.

„Jsem operní influencer, jinak to nejde,“ říká mladý tenorista Daniel Matoušek

Sólista Opery Národního divadla Daniel Matoušek pochází z Ústí nad Labem. Přestože oficiálně neabsolvoval žádnou pěveckou školu, patří mezi nejvýraznější talenty mladé generace a díky aktivní přítomnosti na sociálních sítích i mezi nejviditelnější. Že to není jen další prázdná bublina, ale mimořádný talent, dokazuje mj. jeho nedávné angažmá v Královské opeře v Covent Garden.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama