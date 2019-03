Pastrňák je znovu ve formě, připsal si gól a nahrávku. Mrázek vychytal další výhru

Aktualizováno před 15 minutami

Útočník David Pastrňák přispěl v sobotním utkání NHL gólem a přihrávkou k vysoké výhře Bostonu 7:3 na ledě Floridy. Petr Mrázek zastavil 24 střel Minnesoty a dovedl Carolinu k vítězství 5:1.

Pavel Zacha rozhodl v penaltovém rozstřelu o výhře New Jersey 2:1 nad Arizonou. Český útočník si navíc připsal i přihrávku a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Pastrňák zvýšil v závěru druhé třetiny na 6:2, poté co sólový únik zakončil přesnou střelou pod horní tyč, a připsal si 33. gól v sezoně. Před zakončením ještě s pukem zamíchal, aby si gólmana rozpohyboval. "Tohle rád dělá," uvedl trenér Bostonu Bruce Cassidy. "Doufal jsem, že to promění, a mám radost, že se mu to povedlo, protože si prochází těžkým obdobím," dodal kouč.

"Pasta je zpátky v menu." David Pastrňák zvyšoval proti Floridě na 6:2:

Pastrňák odehrál třetí zápas po operaci palce na levé ruce, kvůli které přišel o pět týdnů soutěže. Největší problém má podle slov trenéra s načasováním akcí a že se rozhoduje trochu pomaleji, přesto si český útočník připsal gól a přihrávku ve druhém utkání po sobě. "Věděli jsme, že chvíli potrvá, než chytí zase zápasové tempo. Dělá ale spoustu věcí správně a brzy se do toho dostane. Produktivita mu určitě pomůže," dodal Cassidy.

Druhý bod získal Pastrňák v závěrečné minutě, kdy po jeho přihrávce upravil Patrice Bergeron při power play Floridy na konečných 7:3. Pod výhru, kterou si Boston zajistil účast v play off, se podepsalo sedm různých střelců, ale řada Davida Krejčího nebodovala.

Pětigólovou smršť Bostonu v prostřední části podpořil vedle Pastrňáka jednou trefou Zdeno Chára, který zaokrouhlil počet branek v NHL na 200. "Je to krásné číslo pro člověka, o kterém se nepředpokládalo, že bude dávat góly. Do ligy jsem přišel jako defenzivní obránce," konstatoval Chára, který se stal 22. obráncem v historii soutěže s 200 góly.

Jubilejní zásah věnoval otci Zdeňkovi. "Přivedl mě k hokeji, vždy mě podporoval. Učil mě, co mám dělat a jak trénovat. A několik posledních týdnů se mě před každým utkáním vyptával, kdy už dvoustý gól dám. Konečně se to povedlo, jsem šťastný," řekl dvaačtyřicetiletý Chára. Gólem oslavil i nový kontrakt s Bostonem. Klub v den zápasu oznámil, že s ním slovenský bek prodloužil smlouvu i na příští rok.

Trenér Floridy Bob Boughner se zlobil na hráče kvůli laciným chybám. "Porazili jsme se sami. Udělali jsme 24 ztrát, jejich první čtyři góly padly po našich hrubkách a špatných přihrávkách. Tyhle hloupé chyby končily v naší síti," vysvětlil kouč vysokou prohru.

Carolina s Mrázkem v brance vyhrála osm z posledních devíti zápasů. Český brankář v utkání s Minnesotou inkasoval jen za stavu 2:0 ve 29. minutě z hole Erika Staala. Zbývající tři branky přidali Hurricanes v závěrečné třetině a skóre uzavřel Teuvo Teräväinen, se třemi body (1+2) největší hvězda zápasu. Arénou v závěru zněl pokřik: "My chceme play off!"

Vyřazovací část si Carolina zahrála naposledy před deseti lety a její situace nyní vypadá nadějně. Aktuálně má pětibodový náskok na první nepostupovou příčku, kterou drží Columbus. "Krásně se ten pokřik poslouchal," řekl Teräväinen. Se spoluhráči také připravili fanouškům opět netradiční pozápasovou odměnu. Na led si nechali přivézt basketbalový koš a za skandování publika předvedli s míčem útočnou akci, kterou zakončil v hokejové výstroji Trevor van Riemsdyk smečí.

Zacha asistoval v 18. minutě u vyrovnávací branky Drew Stafforda. Další gól už nepadl a o vítězi rozhodl rozstřel, ve kterém Zacha skóroval v NHL poprvé. Český útočník prostřelil v šesté sérii Darcyho Kuempera mezi betony. "Viděl jsem, že Nico Hischier skoro uspěl se stejným zakončením. Rozhodl jsem se, že to zkusím taky. Když jsem na něho najížděl, všiml jsem si, že tam má trochu volného místa," popsal situaci Zacha, po němž trefil Richard Pánik brankovou konstrukci.

Radko Gudas přihrál na úvodní gól zápasu, ale Philadelphia doma prohrála s New York Islanders 2:4. V předchozím vzájemném utkání Jakub Voráček fauloval Johnnyho Boychuka, který opustil hrací plochu se zraněním a na českého útočníka pokřikoval: "Dostanu tě!" K žádné bitce ale nedošlo.

Zápas rozhodl útočník Islanders Josh Bailey brankami v 57. a 58. minutě. Flyers si zkomplikovali boj o play off a jejich ztráta na poslední postupové místo narostla už na sedm bodů. To si upevnil Montreal výhrou 7:4 nad Buffalem. V dresu poražených si připsal Vladimír Sobotka tři záporné body do statistiky +/-.

NHL:

New Jersey - Arizona 2:1 po sam. nájezdech (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0)

Branky: 18. Stafford (Zacha), rozhodující sam. nájezd Zacha - 3. Ekman-Larsson. Střely na branku: 32:24. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Zacha, 2. Stafford (oba New Jersey), 3. Kuemper (Arizona).

Philadelphia - NY Islanders 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Branky: 7. Hägg (Gudas), 47. Gostisbehere - 57. a 58. Josh Bailey, 15. B. Nelson, 31. Leddy. Střely na branku: 24:40. Diváci: 19.668. Hvězdy zápasu: 1. Josh Bailey, 2. B. Nelson (oba Islanders), 3. Couturier (Philadelphia).

Colorado - Chicago 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Branky: 24. Compher, 34. C. Wilson, 42. Andrighetto, 58. Brassard - 26. J. Toews, 53. E. Gustafsson. Střely na branku: 25:31. Diváci: 17.099. Hvězdy zápasu: 1. C. Wilson, 2. Kerfoot, 3. Andrighetto (všichni Colorado).

Edmonton - Ottawa 3:4 v prodl. (1:2, 1:0, 1:1 - 0:1)

Branky: 9. Chiasson, 23. McDavid, 49. Cave - 5. a 63. B. Tkachuk, 16. B. Ryan, 48. Gibbons. Střely na branku: 29:35. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. B. Tkachuk (Ottawa), 2. McDavid (Edmonton), 3. Chabot (Ottawa).

Toronto - NY Rangers 1:2 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)

Branky: 49. Hyman - 41. Bučněvič, 62. R. Strome. Střely na branku: 45:28. Diváci: 19.251. Hvězdy zápasu: 1. R. Strome, 2. Georgijev (oba NY Rangers), 3. Hyman (Toronto).

Montreal - Buffalo 7:4 (0:1, 4:2, 3:1)

Branky: 30. a 49. Gallagher, 26. Lehkonen, 35. A. Shaw, 39. Byon, 56. Domi, 58. Tatar - 13. S. Reinhart, 35. A. Nylander, 37. Scandella, 54. Eichel. Střely na branku: 44:27. Diváci: 21.302. Hvězdy zápasu: 1. Domi, 2. Gallagher (oba Montreal), 3. Eichel (Buffalo).

Florida - Boston 3:7 (0:1, 2:5, 1:1)

Branky: 21. Hawryluk, 31. Hoffman, 44. Trocheck - 3. Acciari, 21. Marchand, 26. Chára, 27. Kuhlman, 36. Kampfer, 37. Pastrňák, 60. Bergeron (Pastrňák). Střely na branku: 34:39. Diváci: 17.129. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Chára (oba Boston), 3. Hoffman (Florida).

Carolina - Minnesota 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)

Branky: 24. J. Staal, 26. Pesce, 44. Svečnikov, 50. Wallmark, 52. T. Teräväinen - 29. E. Staal. Střely na branku: 33:25. Brankář Petr Mrázek odchytal za Carolinu celý zápas, inkasoval jeden gól z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 96 procent. Diváci: 16.751. Hvězdy zápasu: 1. T. Teräväinen, 2. J. Staal, 3. Pesce (všichni Carolina).

Winnipeg - Nashville 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

Branky: 25., 56. a 60. Connor, 35. Copp, 36. K. Hayes. Střely na branku: 43:33. Diváci: 15.321. Hvězdy zápasu: 1. Connor, 2. Hellebuyck, 3. K. Hayes (všichni Winnipeg).

St. Louis - Tampa Bay 4:3 (3:0, 1:2, 0:1)

Branky: 12. Thomas, 13. Steen, 13. Tarasenko, 35. B. Schenn - 21. Killorn, 28. B. Point, 45. Stamkos. Střely na branku: 26:42. Diváci: 18.127. Hvězdy zápasu: 1. B. Schenn, 2. Tarasenko (oba St. Louis), 3. B. Point (Tampa Bay).

Dallas - Pittsburgh 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Branky: 22. Seguin, 39. Cogliano - 35. a 45. McCann, 16. Guentzel. Střely na branku: 31:30. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. McCann, 2. Kessel (oba Pittsburgh), 3. Radulov (Dallas).

Vancouver - Calgary 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky: 41. Boeser - 10. Giordano, 38. Hathaway, 48. Mangiapane. Střely na branku: 28:31. Diváci: 18.685. Hvězdy zápasu: 1. Giordano, 2. Hathaway (oba Calgary), 3. Boeser (Vancouver).

Vegas - Detroit 2:3 v prodl. (0:1, 1:0, 1:1 - 0:1)

Branky: 35. Eakin, 51. R. Smith - 52. a 61. Mantha, 4. Glendening. Střely na branku: 30:30. Diváci: 18.437. Hvězdy zápasu: 1. Mantha (Detroit), 2. Eakin, 3. R. Smith (oba Vegas).

Los Angeles - Anaheim 4:3 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 6. Clifford, 34. Carter, 57. Grundström, rozhodující sam. nájezd Kopitar - 4. Fowler, 40. Rakell, 50. Rowney. Střely na branku: 30:20. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Kopitar, 2. Martinez (oba Los Angeles), 3. Rowney (Anaheim).