Nečas rozhodl přestřelku Caroliny s Washingtonem, Gudasův gól už Capitals nepomohl

Větší část narkotik se našla v přístavu v Montevideu, a to ve čtyřech kontejnerech se sójovou moukou, které mířily do západoafrického Toga. O případu informoval server BBC. Celníci se na podezřelé kontejnery v přístavu zaměřili poté, co pojali podezření po jejich průchodu skenerem. Neobvyklé podle nich bylo už to, že daná exportní firma nikdy dříve sóju ve větším množství nevyvážela a že se tato plodina obecně v Africe příliš nekonzumuje. Je přitom známo, že velká část drog z Latinské Ameriky míří do Evropy právě přes Afriku.