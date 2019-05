Frolík svému gólu příliš nevěřil a trnul na střídačce. Formu plánuje ještě vyladit

před 12 minutami

Po důležité, a nakonec také vítězné brance na 3:2 její autor Michael Frolík nejásal, nýbrž čekal, co na to video. Dominik Simon ležel před brankářem Henrikem Lundqvistem, Švédové protestovali, ale marně. Gól platil, Češi přidali ještě další dva a útočník Calgary zažil vítězný návrat na MS po sedmi letech.

Můžete být se vstupem do turnaje spokojení?

Určitě. Měli jsme dobrý začátek, potom jsme trochu polevili a Švédové dali rychlé góly. Bylo důležité, že Kubalda (Dominik Kubalík) srovnal na 2:2, otočili jsme to a máme cenné vítězství.

V první třetině jste až dominovali, nepřipadalo vám to tak?

Asi nás trochu nakopli diváci a skvělá atmosféra. Navíc jsme měli dobrý pohyb. Hřiště je tady ještě větší než v Brně, což je záludné. Obrana může být do dalších zápasů ještě lepší. Šanci na zlepšení máme už proti Norsku.

Jaký zážitek je zahrát si v takové atmosféře?

Je to vynikající. Pamatuju si, že na MS před osmi lety tady byla parádní atmosféra, a teď to bylo taky skvělé. Hraje se lépe, když vás fanoušci takhle ženou. Nabíjí vás to, patří jim velké díky.

Zvýšila vám výhra nad dvojnásobnými úřadujícími šampiony na začátek turnaje sebevědomí?

Může nám to pomoct, ale zápasů před námi je ještě hodně. Turnaj je dlouhý a musíme se snažit pořád zlepšovat. I proti Švédům tam chybičky byly, musíme ladit formu, aby byla co nejlepší na konci. Sebevědomí je hezké, ale musíme jít dál s pokorou.

Vstřelil jste vítězný gól, který po trenérské výzvě Švédů řešilo video. Věřil jste, že branka bude platit?

Nevěděl jsem. Ani v NHL při tom postavení v brankovišti nikdo pořádně neví, jak je to přesně v pravidlech. Když se na to jdou rozhodčí koukat, pokaždé trnete, jestli ano, nebo ne. Síma (Dominik Simon) říkal, že tam tak nějak byl, ale dopadlo to dobře. Jsem rád, že to tam padlo.

První zápas v turnaji, přesto byl velmi vyhrocený a plný šarvátek. Co k tomu říct?

Švédové prohrávali a snažili se to trochu vyprovokovat, abychom udělali nějaká hloupá vyloučení. Musíme si na to dát pozor, vyvarovat se zbytečných faulů. Zvládli jsme to podle mě docela slušně.

Švédové před brankou nešetřili Patrika Bartošáka, ale ten zvládl první zápas na MS v kariéře vítězně. Cítili jste z něj jistotu?

Zachytal výborně. Před týdnem v Brně je vynuloval, tady se mu to taky povedlo. Ve druhé třetině měl těžké zákroky, za stavu 1:2 nás Švédové motali a on chytil střelu do prázdné branky. Jenom chvála.

Co říkáte na premiéru Jakuba Vrány v národním týmu?

Paráda. Odehrál skvělý zápas. Je rychlý, má výbornou střelu a ukázal, že tady bude velmi platný. Snad mu dva góly zvednou sebevědomí a bude mít dobrý turnaj.

Zdá se, že spolupráce se Simonem a Jakubem Voráčkem v prvním útoku vám funguje. Vyhověli jste si?

Ano, ale pořád na tom pracujeme, může to být lepší. Zároveň chodíme na soupeřovu nejlepší lajnu a musíme hrát dobře dozadu. Zkusit se udržet u nich ve třetině, zarotovat a vystřelit. Nebylo to špatné.

Jak si ceníte obratu z 1:2? Ve druhé třetině vás Švédové párkrát zamkli v pásmu, vy jste při jedné z těch situací zůstal dlouho na ledě a trenér Miloš Říha musel vybrat oddechový čas.

Je to tím velkým hřištěm. Když vás tam soupeř zamkne, začne rotovat a všichni se mění mezi sebou, není to jednoduché. Najednou to máte všude daleko, je důležité se shromáždit do čtverce a snažit se to hrát zvenku. Čekat, až to zkazí, vyhodit a vystřídat. Ale jsou to šikovní hráči.

Po českých gólech už nehrají písničku Zavolejte stráže, ale nově je to Hoja Hou od Walda Gangu. Byla to týmová volba?

Já vůbec nevím, co hráli (úsměv). Nepostřehl jsem to, ani nevím, kdo co vybíral. Nebylo nic slyšet, ani vyhlašovaní nejlepších hráčů na konci. Slyšet byl akorát hluk od výborných diváků.