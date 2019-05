Češi otočili vyhrocený zápas se Švédskem. Rozhodl Frolíkův gól, který potvrdilo video

před 3 hodinami

Čeští hokejisté porazili v úvodním vystoupení na mistrovství světa v Bratislavě obhájce titulu Švédy 5:2. Češi v utkání skupiny B rychle vedli, po obratu ve druhé třetině prohrávali 1:2, ale sami kontrovali a porazili Seveřany podruhé během necelého týdne. Útočník Jakub Vrána vstřelil dva góly.

Vrána oslavil debut v národním týmu gólem už po necelých dvou minutách. Švédové pak zaznamenali obrat, když se mezi střelce zapsali v úvodu druhé části Patric Hörnqvist a Oskar Lindblom, ještě do druhé přestávky ale vyrovnal Dominik Kubalík. Vítězný gól dal útočník Michael Frolík, pak se podruhé trefil Vrána a při power play Švédů Jan Kovář.

Dalším soupeřem svěřenců Miloše Říhy, jenž prožil premiéru na MS v pozici hlavního kouče, bude v sobotu od 20:15 Norsko, které v dnešním odpoledním utkání podlehlo Rusku 2:5.

Češi nastoupili s Bartošákem v brance, sedmi zadáky a 11 útočníky. A v úvodní dvacetiminutovce na turnaji favorita přehrávali. Na střely mezi tyče vyhráli 12:7, ale především si vypracovali několik dobrých šancí. Už po 115 vteřinách znejistěl Švédy gólovou ranou bez přípravy Vrána, jemuž nabil Kubalík.

"Nevěděl jsem, do čeho jdu, ale spadlo to ze mě hned v prvním střídání. Dát hned takhle gól, to určitě pomůže pro sebevědomí, ale nejdůležitější je, že jsme vyhráli," prohlásil Vrána.

V šesté minutě Rutta bombou těsně minul pravou tyčku. Chvilku poté nahodil puk Hronek, Lundqvist puk vyrazil a Voráček neuspěl z dorážky. V polovině třetiny přišla nebezpečná Simonova teč v první početní výhodě zápasu a následovala ostrá Palátova rána. V 17. minutě mohl vyrovnat Gustafsson, jenže v dobré pozici hledal místo střely ještě Lindbloma.

Ve druhém dějství byl dlouho obraz hry zcela opačný. Jako kdyby někdo Švédům během přestávky připomněl, že šampionát už začal. Už po necelé půlminutě nedokázal z obranného pásma vyhodit puk Kolář, nastřelil ho jen do Eliase Petterssona, jenž chytře zadovkou našel spoluhráče a Hörnqvist nadvakrát překonal Bartošáka.

Vzápětí museli Češi po Chytilově faulu vysokou holí do čtyř. Eriksson se dostal tváří v tvář Bartošákovi, jenž dokázal vytěsnit kotouč na tyčku. Hokejisté Tre kronor přesto svou první početní výhodu využili, když Lindblom dokázal před Bartošákem přizvednout Gustafssonovo nahození.

Ve 33. minutě se znovu vyznamenal strážce české branky, jenž skvěle zasáhl pravým betonem proti Lindblomově zakončení bez přípravy. Na druhé straně Musilova nadějná rána pozlobila Lundqvista. Ve 37. minutě upoutal Jan Kovář pozornost soupeřů natolik, že úplně zapomněli na kanonýra Kubalíka a ten po jeho přihrávce zblízka nezaváhal.

"Skvělá nahrávka, já jsem to ale tak trošku tušil. Když je Kovy za bránou, vždy kouká, kudy by to prohazoval. Já jsem si proto snažil najít prostor na druhé tyčce a Honza mě tam výborně viděl. Nevěřil jsem, že by střílel sám. Věděl jsem, že se mi to za každou cenu bude snažit dát," popsal Kubalík, který před autorem přihrávky na ledě i smekl.

Jen krátce poté zakončoval Musil z kruhu, jenže Lundqvist schoval puk do lapačky.

Také ve třetí části se hned zkraje měnilo skóre. Lundqvist ještě vykryl zakončení Voráčka i dorážku Simona, ale pak ho propálil Frolík. Švédové sáhli k tzv. trenérské výzvě, neboť Simon po střetu s jedním ze soupeřů zůstal ležet v brankovišti, ale neuspěli - 3:2.

"Já si myslím, že když jsme se zrovna před šampionátem učili pravidla, tak tam bylo, že když uběhne 40 vteřin, tak už si tým výzvu nemůže vzít. A těch 40 vteřin uběhlo, takže myslím, že už si to ani Švédové nesměli vzít," namítl trenér vítězů Říha.

Náskok mohl navýšit Jaškin velmi povedenou tečí, Lundvist ale se štěstím zasáhl. Na začátku 46. minuty nevyužil dobré pozice Rutta, ale z dorážky neuspěl jen kvůli bleskurychlé reakci Lundqvista, jenž těsně před brankovou čárou zastavil kotouč, který skákal do branky, lapačkou.

Vrána poté trefil zblízka Lundqvista, ale přesto to byl právě loňský vítěz Stanley Cupu s Washingtonem, kdo při hře čtyři na čtyři jistil v 56. minutě výhru, když se parádně trefil zápěstím pod horní tyčku. Český tým pak přestál i dlouhou power play Švédů, kterou navíc využil ještě Kovář a navázal tak na sobotní výhru 3:0 z domácího turnaje Carlson Hockey Games.

Mistrovství světa v hokeji na Slovensku:

Skupina B (Bratislava):

Česko - Švédsko 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 2. J. Vrána (D. Kubalík), 37. D. Kubalík (Jan Kovář), 41. Frolík (Simon, J. Voráček), 56. J. Vrána (Hronek), 60. Jan Kovář (J. Voráček) - 21. Hörnqvist (W. Nylander, E. Pettersson), 24. Lindblom (E. Gustafsson, Bratt). Rozhodčí: Gofman (Rus.), Iverson (Kan.) - Hancock (USA), Sormunen (Finsko). Vyloučení: 7:7. Využití: 0:1. Diváci: 8723.

Česko: Bartošák - Hronek, Kolář, Rutta, Moravčík, Gudas, D. Sklenička, D. Musil - J. Voráček, Simon, Frolík - Jaškin, Chytil, Palát - J. Vrána, Jan Kovář, D. Kubalík - Řepík, T. Zohorna. Trenéři: Miloš Říha, Robert Reichel a Karel Mlejnek.

Švédsko: H. Lundqvist - A. Larsson, Ekman-Larsson, E. Gustafsson, Ekholm, M. Pettersson, Hägg - Hörnqvist, W. Nylander, E. Pettersson - Lindholm, A. Kempe, Lindblom - Bratt, Lander, L. Eriksson - M. Kempe, Krüger, Rasmussen. Trenéři: Rikard Grönberg, Johan Garpenlöv a Peter Popovic.