Češi smekají před střelcem Vránou. Toho uchvátila atmosféra: Ani se neslyšíme

před 5 hodinami

První start na světovém šampionátu dospělých, první střídání, první střela a první gól. Jakub Vrána parádním výkonem proti Švédsku naznačil, že by mohl být střelcem, kterého Češi často marně hledají.

Bratislava (od našeho zpravodaje) - Úřadující mistry světa nejdřív načal a později je dorazil. Vrána byl při triumfu 5:2 střelecky nejaktivnějším českým útočníkem a za necelých 13 minut na ledě dvakrát skóroval. Poprvé překvapivě, podruhé coby ryzí kanonýr.

"Všichni o něm víme, že je střelec," vykládal novinářům Dominik Kubalík. Druhý Vránův parťák ze třetí lajny Jan Kovář jen přitakával: "Jsme strašně rádi, že ho máme v týmu."

Křídelník Washingtonu do Bratislavy dorazil, přestože v play off NHL utrpěl menší zranění a nemá smlouvu na příští rok. Do přípravy vůbec nenaskočil. Přesto se blýskl hned v prvním ostrém střídání. Hbitou střelou z voleje překvapil Henrika Lundqvista.

"Kubalda (Kubalík, pozn. red.) mě dobře viděl. Hrozně těžko se tady říká o puk, protože hala je hlasitá. Těžko se slyšíme," komentoval 23letý útočník svou premiérovou trefu v reprezentačním áčku. "Snažil jsme se vypálit co nejrychleji. Někdy to štěstíčko potřebujete."

Při trefě na 4:2 Vrána ukázal, proč letos za mořem nastřádal 47 bodů. Nabral úžasnou rychlost a trefil šibenici.

"Paráda, super zápas," smekl zkušený Michael Frolík, autor vítězné branky. "Je rychlý a ukázal, že tady bude platný. Doufám, že si zvýšil sebevědomí a odehraje dobrý turnaj."

Na jednom mistrovství světa už Vrána zazářil. Při stříbrné jízdě osmnáctky z roku 2014 vsítil osm gólů v sedmi kláních, čímž stanovil (stále nepřekonaný) český rekord.

Od té doby výkonnostně hodně vyrostl. Zhruba před rokem zdvihl nad hlavu Stanley Cup. Přesto byl z premiéry v reprezentačním áčku nervózní. "Nevěděl jsem, do čeho jdu, ale po prvním střídání to ze mě spadlo," prohlásil. "Dát hned gól, to vašemu sebevědomí pomůže."

Vzhůru vyletělo sebevědomí celého mančaftu. "Zasloužili jsme si vyhrát," dodal Vrána.

Stejně jako ostatní v kabině si užívá takřka domácí atmosféru. Čeští příznivci v bratislavské hale jednoznačně přehlušili žluté ostrůvky Tre kronor. Byli tak hlasití, že nová gólová písnička Čechů, kterou vybral kapitán Jakub Voráček, pomalu nebyla slyšet. Pro doplnění: jde o skladbu Hoja Hou od Walda Gangu.

"Na ledě jsme se ani neslyšeli, což vám o atmosféře řekne hodně. Byla parádní," doplnil Vrána. "Lidé navíc koukají i doma, což nám dává hodně energie."

Nicméně euforie z pokoření mistrů světa už pomalu mizí, hned v sobotu večer narazí Říhovi svěřenci na nepříjemné Nory.

"Je to jen dobrý start," krotil Vrána emoce, načež dal najevo, že už by si nejraději dopřál zasloužený odpočinek: "Kolik že už je hodin? Musíme jít spát a připravit se na příští zápas."