Kubíček: Ulevilo se nám, ale chceme si to uhrát sami. Neuznaný gól hráče naštval

Čeští hokejoví junioři uhráli na domácím mistrovství světa proti USA (3:4 v prodloužení) bod, který jim dost možná zajistí postup do čtvrtfinále. Bekovi Šimonu Kubíčkovi ve třetí třetině nejdříve neuznali gól na 3:3, ale Češi přeměnili hromadnou frustraci celé haly ve zdravé naštvání a zanedlouho znovu po Kubíčkově ráně přeci jen vyrovnali.

Jaké pocity máte ze zápasu proti USA a zisku důležitého bodu?

Chtěli jsme zápas vyhrát, což se bohužel nepovedlo. Dospělo to nakonec do prodloužení, kde už je to o štěstí, kdo ten gól dá. Jsme za bod rádi a pokud budeme hrát stejným způsobem proti Kanadě, můžeme vyhrát.

Cítíte, že postup už je blízko? Spadl vám ten nejtěžší kámen ze srdce? Vystrčit vás může jen výhra Rusů nad Němci za dva body a vaše porážka v základní hrací době s Kanadou.

Trošku se nám možná ulevilo. Ale my se nechceme spoléhat na ostatní, připravíme se na Kanadu a uděláme všechno pro to, abychom vyhráli.

Co jste říkal atmosféře, která v ostravské hale proti USA byla?

Opět to bylo super, skvělá atmosféra. Diváci nás hnali, dohnali nás za vyrovnáním a chtěli jsme to urvat i v prodloužení. Věřím, že nás budou stejným způsobem podporovat i dál.

Ve třetí třetině jste vyrovnal na 3:3, ale gól neplatil. Rozhodčí viděli nedovolené bránění brankáři od Ondřeje Pavla. Co jste viděl vy?

Já jsem hlavně chtěl trefit bránu, Ondra Pavel možná brankáře trošku štrejchnul. Je to jedno, teď už s tím nic neuděláme. Hlavně, že jsme pak dali hned gól z přesilovky.

Související Zápas plný zvratů přinesl českým juniorům bod možná s cenou zlata 19 fotografií

Za necelé dvě minuty po neuznaném gólu dorazil opět vaši střelu Petr Čajka a to už bylo všechno v pořádku, 3:3. Ale jak těžké předtím bylo vypořádat se s nahromaděnou frustrací?

Chtěli jsme se hlavně uklidnit, protože samozřejmě byli všichni naštvaní. Ale neuznaný gól padl ve výhodě, takže jsme věděli, že máme přesilovku a chtěli jsme z ní vyrovnat. To se naštěstí povedlo.

Znovu jste u toho byl vy, znovu jste pálil po bráně.

Potřebovali jsme srovnat, chtěli jsme všechno házet na branku.

S čím půjdete do posledního zápasu ve skupině s Kanadou?

S tím, abychom bojovali jako proti USA a vyvarovali se některých faulů. Musíme mít lepší začátek, protože s Američany prvních deset minut nebylo dobrých. Pak jsme se začali zvedat.