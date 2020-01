Motor rekordně válcuje první ligu. Ušili jsme si bič a těší nás to, říká Prospal

Dvanáct kol před koncem základní části první ligy vědí, že už je nikdo nedožene. Vybudovaly si náskok 36 bodů před nejbližšími pronásledovateli a k tomu impozantní skóre 209:103. Hokejové České Budějovice znovu věří, že konečně splní misi a po sedmi letech se vrátí do extraligy. Baráž jim tentokrát nestojí v cestě.

Jihočeši musí ve finální fázi cesty za postupem zvládnout "jen" tři série play off hrané na čtyři vítězná utkání. Díky zavedení přímého postupu se vyhnou barážové konfrontaci s nejhoršími extraligovými mužstva, která jim zkazila sen o návratu v letech 2015, 2017 a vloni.

"Je jasné, že jsem tu změnu uvítal," říká trenér Václav Prospal, jenž vede Motor v druhé sezoně. "Vloni se nám to v baráži rozsypalo především po zdravotní stránce. Neměli jsme tak široký kádr," přiznává zpětně.

Před Vánoci rozvířené spekulace o uzavření extraligy, které by za jistých okolností mohlo budějovickou snahu o postup ovlivnit, Prospal nevnímal. "Copak bych si tím nějak pomohl? Akorát jsem od začátku věřil, že není možné měnit pravidla rozjeté soutěže," tvrdí bývalý špičkový útočník.

Dále se však otázkou případné změny extraligového formátu nezabýval, veškerou energii věnuje úkolu vrátit svůj mateřský klub mezi nejlepší. Po roce a půl práce s týmem vidí pokroky svých svěřenců a pochvaluje si, jak se Českým Budějovicím povedlo před aktuální sezonou doplnit kádr.

Mužstvo před startem ročníku posílili Miroslav Holec, Matouš Venkrbec, mladíci Ivan Lytvynov a Vít Christov, Jan Kloz, Jan Veselý, Radek Prokeš, Jakub Suchánek, švédský zadák Niklas Pavel a brankář Milan Klouček.

V průběhu sezony přišli ještě americký bek Conor Allen, Albert Michnáč a naposled Adam Raška z Karlových Varů. O dalších posilách pro play off v Českých Budějovicích přemýšlejí, nicméně už nyní se zdá, že Prospal spolu s vedením Motoru tým vhodně namixovali.

"Kluci, kteří přišli, odvádí přesně to, co od nich chceme, skvěle zapadli. Je příjemné sledovat, že to takhle funguje u hráčů, které jsme si vytipovali. Pevně věřím, že to, co tady děláme, má hlavu a patu, že se pořád někam posouváme. Ale hodnotit se bude až po sezoně," uvědomuje si Prospal.

Bodové maximum a mladý lídr Čenda

V sezoně 2004/05, kterou ovlivnila výluka NHL, ovládli Jihočeši základní část první ligy podobným způsobem jako letos. Nasbírali 134 bodů, což je dodnes bodový rekord soutěže, vyhráli play off a v baráži zdolali Jihlavu.

Tehdy zářily na ledě vedle současného trenéra Prospala další hvězdy ze zámoří Radek Dvořák, Andrew Ference a Radek Martínek. Nyní Motor dominuje i bez importů z NHL a rekord zcela určitě překoná, neboť má na kontě už 120 bodů a v základní části nastoupí ještě dvanáctkrát.

Jiný rekord si připsal už v polovině ledna 23letý obránce a kapitán Pavel Pýcha. Získal 45. kanadský bod, čímž překonal maximum obránce Jiřího Říhy z roku 2017. 12 kol před koncem má ryšavý bek, kterému se po otci přezdívá Čenda, ohromující bilanci 11 gólů a 40 nahrávek.

"Už v minulé sezoně byl velkou osobností, není to pro mě překvapení. Je v určitém procesu, zlepšuje se a pořád může být o dost lepší. Dnes je v první lize nadstandardním hráčem a bude se zlepšovat dál, pokud bude hrát proti lepším hráčům," říká Prospal na adresu nejproduktivnějšího hráče Motoru a druhého muže bodování celé soutěže.

České Budějovice mají jisté vítězství v základní části, a tak budou chtít v následujících kolech vyladit formu na play off. "Chceme se posouvat dál a vyhrát každý zápas. Pokaždé do toho jdeme s pokorou a respektem, ale zároveň hladoví. Stejné to bude v play off," podotýká mistr světa.

Favorit číslo jedna a výzva pro ostatní

Nejen díky výsledkům z aktuální sezony, ale také z pohledu zabezpečení klubu, tradice, zázemí nebo vynikající návštěvnosti je Motor jednoznačně nejžhavějším kandidátem postupu. Jihlava si bude muset klestit cestu od předkola, finanční situace v Chomutově zůstává problematická. Z týmů, které mají zájem o postup, pak zbývá leda Vsetín.

V tuto chvíli třetí Přerov extraligové ambice nemá. "Ale pokud narazíme v semifinále nebo finále na Motor, nedáme mu nic zadarmo. Necháme na ledě všechno, abychom mu to znepříjemnili," zmínil šéf Přerova Tomáš Pluháček. Také ostatní si jistě budou chtít vyšlápnout na favorita.

"Ušili jsme si na sebe bič, každý ví, jaké ambice máme, ale není to poprvé po všem, co se v Budějovicích s hokejem stalo. Play off je vyústění práce za celý rok, uvidíme, jak jsme připravení," hlásí Prospal.

Psychický tlak odmítá. "Hokej je hokej, zkrátka jdete do zápasu pokaždé s tím, že chceme zvítězit. Pořád máme co zlepšovat, ale 39 vítězství po 46 zápasech bych před sezonou bral, asi bych tomu nevěřil. Těší mě, kde se v tabulce nacházíme a jaký hokej předvádíme," pokračuje.

V minulé sezoně, která byla pro Prospala na lavičce Motoru první, zaujal bývalý útočník Tampy, Ottawy či New Yorku Rangers emotivními výstupy během zápasů i po nich. Svolal třeba tiskovou konferenci přímo do šatny, tak aby si hráči uvědomili, že zodpovědnost za tým nesou všichni.

Zjevně nebyl spokojený s vývojem sezony, v jejíž základní části Jihočeši nestačili na Jihlavu a Vsetín. Za současného stavu se vše jeví klidnější. "Ale ono se to tak může zdát pouze navenek. Emoce tam jsou a vždycky byly. Pokud ne, neměl bych tady co dělat," uzavírá Prospal s úsměvem.

Ve středu od 17:30 nastoupí jeho mužstvo v Litoměřicích a bude se moct zase přiblížit vlastnímu rekordu z roku 2005. Čtvrtfinále play off začne až ve čtvrtek 19. března. Do té doby se může Motor připravovat v klidu, potom se naplno rozhoří boje o jednu postupovou příčku.