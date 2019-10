Kde jsou ti junioři? Uzavření ligy přineslo lenost a kamarádšofty, říká Antoš

Za dva měsíce odstartuje v Ostravě a v Třinci světový šampionát hokejistů do 20 let. Podstatnou část českého mužstva složí trenér Václav Varaďa nejspíš z hráčů působících v zahraničí, nicméně z toho, jak se čeští junioři (ne)prosazují doma, nemůže mít radost.

Ze zámoří by měli na mistrovství světa dorazit obránce Libor Zábranský, forvardi Jakub Lauko, Michal Teplý a Martin Lang, z Finska brankář Lukáš Dostál a zadák Hugo Haš, ze Švýcarska zase útočník Petr Čajka. Přesto bude nutné doplnit kádr nemalým počtem juniorů hrajících v Česku.

A to může být problém. "Ročníky 2000 a 2001, které budou na MS hrát, nejsou v Česku moc silné. Proto si neumím moc představit, koho trenér vezme. Ročník 2001 dostal velký prostor v první lize, ale na osmnáctkách z toho nic moc nebylo," říká bývalý útočník Milan Antoš s odkazem na poslední český výsledek z MS do 18 let, konec ve čtvrtfinále.

V extralize od začátku aktuálního ročníku nastoupilo 27 hráčů do 20 let, osm z nich zapsalo kanadské body. Asi nejvýraznějšími postavami této kategorie jsou zatím litvínovský útočník Jan Myšák a brněnský obránce Stanislav Svozil, jenže to jsou hráči mladších ročníků 2002 a 2003.

"To jsou dva výjimeční hráči, kteří i dostávají docela dost prostoru. Ale obecně hraje extraligu strašně málo mladých hráčů. Lidé na ni chodí a baví je, byť objektivně pokulhává za ostatními ligami. Prosadit se v ní je těžké, ale i tak je mladých zoufale málo," pokračuje Antoš.

Pohled do první ligy je podle experta České televize a kouče dorostenců pražské Slavie ještě smutnější. "Tam je to úplná tragédie. Je tam strašně moc přestárlých hráčů, kteří už klubu ani nic moc nepřináší a zároveň jsou neprodejní. Mladí hráči se potlačují, aby nehráli. V poslední sezoně se to trochu zlepšilo, ale pořád je to málo," tvrdí.

Porovnání se severem (2019/20): Hráči U20 v nejvyšší soutěži: Česko - 27, Finsko - 40, Švédsko - 53. Bodující hráči U20: Česko - 8, Finsko - 26, Švédsko - 24. Nejproduktivnější U20 celkově: Česko - 67., Finsko - 46., Švédsko - 41. Hráči U20 v druhé nejvyšší soutěži: Česko - 88, Finsko - 21, Švédsko - 50. Bodující hráči U20: Česko - 47, Finsko - 15, Švédsko - 22. Nejproduktivnější U20 celkově: Česko - 65., Finsko - 29., Švédsko - 16. Počty odpovídají stavu v pátek 25. října 2019.

V extralize dává Antoš za příklad práce s mladými hráči bratry Ondřeje a Michala Kovařčíkovy v Třinci. "V první sezoně měli vynikající play off, v druhé měli základní část stejnou jako tu první, udělali jen pár bodů. Ale teď se etablovali, začali hrát a vypadá to, že nabrali zkušenosti," říká o útočnících Ocelářů, kteří mají 24 a 22 let.

Někteří cizinci se motají a stejně hrají více

Trenér Varaďa měl s bratrskou dvojicí trpělivost, což považuje Antoš za velmi důležité. "Nestanou se lídry hned, ale chce to nastavit si pravidla a dát klukům na ledě nějakou šanci. Trenéři po hráčích něco chtějí, musí s nimi pracovat a věřit jim," vykládá extraligový šampion z roku 2003.

"Strašně jednoduše se říká, že někdo udělal chybu, a proto ho pošleme jinam. Poslední dobou mi od trenérů chybí trpělivost a důvěra v hráče. Pak je pro mě zklamání, když vidím, jak se v extralize někteří cizinci doslova motají a hrají více minut než mladí hráči," pokračuje Antoš.

Žádný junior v extralize nehraje více než 15 minut na zápas, a dokonce ani žádné mužstvo z první ligy nemá mezi třemi nejvytíženějšími hráči jediného juniora. V první pětce svých týmů jsou jen Ivan Lytvynov z Českých Budějovic, Jan Dluhoš z Poruby a Erik Čermák z Kadaně.

První liga se přitom před dvěma lety uzavřela. Nikdo z ní nesestupuje, soutěž se pouze rozšiřuje o týmy z druhé ligy, a to právě kvůli většímu vytížení mladších hráčů. Funkcionáři Českého hokeje (dříve ČSLH) si od tohoto kroku slibovali větší odvahu klubů nasazovat juniory a rozvíjet je.

Jenže to se neděje. Juniorů v první lize sice rok od roku lehce přibývá, nicméně nedostávají patřičný prostor na ledě a zdaleka se neprosazují mezi nejproduktivnější hráče druhé nejvyšší soutěže. "Je to naprosto nepochopitelné asi pro všechny, kteří hokej sledují," hodnotí Antoš.

"Je fakt, že mladí hráči nebodují, ale musí se říct i to B. Nejlepší junioři jsou zkrátka v zahraničí a tady zůstali hráči, kteří nejsou úplně hotoví nebo nemají nadpřirozený talent a takové herní schopnosti, aby v první lize hned hráli prim. Ale musí dostat prostor na ledě," vrací se někdejší hráč Slavie nebo Plzně k trpělivosti, kterou od trenérů postrádá.

"Hráči jako Roman Červenka nebo Petr Kadlec nebyli za začátku žádní špílmachři, nesbírali tolik bodů. Postupně však vyzráli v nadprůměrné hráče v extralize, Roman patří dokonce k nejlepším v Evropě. Hodnotit mladé hráče podle získaných bodů je nesmysl," doplňuje Antoš.

Junioři v první lize: 2016/17 (se sestupem): Celkem juniorů - 110, bodovali - 52, nejproduktivnější junior v porovnání s ostatními hráči - 45. Lukáš Jašek (9+19). 2017/18 (uzavřená liga): Celkem juniorů - 121, bodovali - 73, nejproduktivnější junior v porovnání s ostatními hráči - 47. Adam Kubík (15+12). 2018/19 (uzavřená liga): Celkem juniorů - 157, bodovali - 97, nejproduktivnější junior v porovnání s ostatními hráči - 51. Jan Hladonik (14+19).

Uzavření přineslo lenost a kamarádšoft

Rovněž prezident Českého hokeje Tomáš Král vyjádřil nespokojenost s nasazováním mladých hráčů v první lize. Krok svazu s uzavřením ligy přitom směřoval právě k blížícímu se MS juniorů v Česku. Po aktuální sezoně svaz systém vyhodnotí a rozhodne, kudy se ubírat dál.

"Od začátku jsem uzavření první ligy kritizoval, stejně jako jsem určitě proti uzavření juniorské soutěže. Žádné uzavírání v českých podmínkách není dobré, v Česku to generuje různé kamarádšofty ve smyslu 'Támhle bude trénovat tvůj kámoš' a podobně," má jasno Antoš.

"Je potřeba mít soutěž, která má určité parametry, ve které se soutěží o postup a o záchranu. Jinak je ten český hokejový rybník strašně lenivý a nijaký. Je to hrozná škoda a zásadní problém. Za posledních deset let v NHL ubylo českých hráčů skoro o polovinu, s extraligou i první ligou se musí něco dělat," dodává 49letý odborník.

Z extraligy odchází do světa čím dál méně hráčů, a proto nadějní junioři v poslední době ve věci hokejového dospívání stále častěji sázejí už nejen na zámoří, ale také na Finsko, Švédsko nebo Švýcarsko. Těší se tam větší důvěře od trenérů a mají to odtamtud blíže do vysněné NHL.

Dá se předpokládat, že českou reprezentaci na juniorském šampionátu, který si čeští fanoušci doma užijí po 12 letech, potáhnou mladí krajánci. Implementace juniorů z domácích soutěží nebude pro trenéra Varaďu vůbec jednoduchým úkolem.