Jednání svazu ohrožuje demokracii, tvrdí Vsetín. Hokejovou motanici vyřeší až soud

před 4 hodinami

Kauza s administrativním vyloučením pěti hokejových klubů z nejvyšší juniorské soutěže se po čtyřech měsících znovu hnula. Arbitrážní komise Českého hokeje zamítla protest odepsaných Vsetína, Přerova a Havířova a trojice klubů se nyní hodlá bránit u civilního soudu. "Některé části nálezu komise mě pobavily. Je až zarážející, co tam napsali," říká vsetínský jednatel Daniel Tobola.

Hokejový svaz přišel v březnu se změnou obsazení juniorské extraligy a zúžil počet klubů z 24 na 18. Stalo se tak v průběhu rozehrané soutěže, v níž mladí hokejisté bojovali na jedné straně o titul v play off, ale na druhé straně také o udržení.

Svaz se přitom rozhodl uzavřít extraligu pouze pro kluby se statusem Akademie Českého hokeje, jichž je aktuálně 17, a na základě nově přijatého kritéria udělil výjimku Olomouci. Hanáci akademický status nemají, ale jejich dospělý tým působí v Tipsport extralize.

V nejvyšší juniorské soutěži nakonec jako devatenáctý tým zůstal i původně vyřazený Salcburk, jelikož má Český hokej s Rakušany podepsanou smlouvu o spolupráci i pro nadcházející ročník. Na administrativní zeštíhlení doplatily vyřazením svých juniorů Vsetín, Přerov, Havířov, Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod.

První tři kluby se rozhodly bránit. Na základě sportovních výsledků se podle pravidel platných na začátku sezony zachránily, Vsetín dokonce až do rozhodujícího pátého duelu čtvrtfinále bojoval v play off o postup mezi nejlepší čtyřku. Stížnost řešil pracovní senát arbitrážní komise svazu.

Zástupci moravsko-slezského tria upozorňovali na údajně nekompetentní a chybné rozhodnutí, které hrubě poškozuje jejich kluby. Bouřili se proti nekoncepční práci svazu a neustálým změnám v systému mládežnických lig. Odvolávali se na zodpovědnost vůči městu, mluvili o ztrátách milionů.

Verdikt arbitráže po dlouhých měsících je ale v minulém týdnu nepotěšil. "Rozhodnutí výkonného výboru (o reorganizaci soutěže) bylo učiněno zcela v souladu se stanovami," uvedla mimo jiné arbitrážní komise.

"Zřizování, organizace a řízení soutěží včetně podmínek účasti jsou v pravomoci výkonného výboru," stojí dále v textu dokumentu. Vsetín, Přerov ani Havířov se s vysvětlením na 31 stranách nespokojily a ve společném prohlášení informovaly o odvolání k civilnímu soudu.

"Doufáme, že tam budou naše šance vyšší. Způsob, jakým je ten nález komise psaný, mi jen potvrzuje, jak složité to měli. Pochybili a snaží se to vyřešit kulantně. Ale já věřím, že zvítězí objektivní pravda," říká Tobola.

Komise domluvila svazu, ať si to příště rozmyslí

Některé pasáže svazového dokumentu ho přiměly k trpkému úsměvu. "Například komise píše, že generální sekretář svazu Martin Urban na lednovém Hokejovém fóru mluvil sám za sebe, nikoliv za Český hokej. To je pro mě až zarážející," upozorňuje jednatel Vsetína.

Urban na zmiňovaném setkání hokejových činovníků, na němž se řešily obecně budoucnost českého hokeje, výchova hokejistů nebo organizace soutěží, odpověděl na přímý dotaz sportovního manažera Přerova, že se případné změny nebudou týkat nadcházející sezony 2019/20. Přičemž za několik týdnů přišel svaz se zcela převratným rozhodnutím.

Arbitři napsali, že mohlo jít v lednu nanejvýš o soukromý Urbanův názor, neboť v kompetenci generálního sekretáře není rozhodovat o změnách a naplňování koncepčních záměrů svazu.

Dále arbitrážní komise ve svém nálezu svazu důrazně doporučila, aby příště dodržoval stanovená kritéria a neuděloval neopodstatněné výjimky jako v případě Olomouce. Aby se vyvaroval nesystémových opatření.

"To mi připadá jak u nějaké zkoušky ve škole. 'Hele, Frantíku, znám se s tvým taťkou, mluvil jsem s ním. Ještě tě nechám, ale příště už se musíš opravdu naučit.' Vlastně svazu domluvili, ať si to příště rozmyslí. Uznali, že je to špatně," přemítá Tobola. Přestože komise stížnost jeho klubu zamítla, text nálezu mu dává jistou naději směrem k řízení u soudu.

"Píše se tam i o koncepčním budování soutěže akademií od roku 2011. Výkonný výbor svazu přitom vydal různá rozhodnutí v únoru, březnu a pak dubnu. Vyvolává to úsměv na rtu, s takovou koncepcí by člověk neobstál ani v okresním přeboru na vesnici," zlobí se Tobola.

Velká motanice, do které se zamotává i svaz

Nejvyšší juniorská soutěž, nově s názvem DHL Juniorská liga akademií, se rozjede už 6. září. Vsetín, Přerov ani Havířov už blížící se sezonu nezachrání a odehrají ji na druhé úrovni, které svaz ponechal jméno extraliga juniorů. Vítěz soutěže, jež je rozdělena na západ a východ, si zajistí postup do ligy akademií, přestože z té nikdo nesestoupí.

"Je to jedna velká motanice. Nevyčetli jsme tam, že vítěz bude k postupu potřebovat akademický status. Nevyčetla to ani komise, která upozornila svaz na chybu na jeho webových stránkách. Kvůli neustálým změnám se do toho vedení zamotalo," kroutí hlavou vsetínský jednatel.

"Obdivuju ty chlapy, že se pod to podepsali. Jako by říkali, že dneska ještě přivřeme oči, ale příště už je budeme mít otevřené," pokračuje Tobola. "V červnu jsme se s nimi setkali na arbitrážním řízení. Vyslechli nás a z jejich reakcí bylo pro mě zřejmé, že legislativní pravda je na naší straně," dodává na adresu komise ve složení Vladimír Balaš (předseda), Milan Štejr a Pavel Hamerník (oba členové pracovního senátu).

Podle Toboly nejde o problém Vsetína, Přerova a Havířova, věc se týká celého českého hokeje. "Takové jednání ohrožuje principy demokracie a vkrádají se myšlenky, že je to tendenční," tvrdí jednatel Valachů. Stejně jako Přerov a Havířov se také oni potýkají s odchody klíčových juniorů.

Vsetín přišel před startem sezony o pět hráčů, kteří z klubu odešli, aby se sami udrželi v nejvyšší soutěži. "Kluci mají své školy, životy, sny a cíle. Jsem naštvaný, protože kdybychom sestoupili sportovní cestou, neřekl bych ani slovo. Uznali bychom, že jsme to nezvládli. Ale takhle v nás hořkost zůstane ještě hodně dlouho," lituje Tobola.

"Pokud nám u soudu dají za pravdu, budeme to brát jako výhru. Mělo by se nahlas říct, že takhle si hrát s pravidly a řády, to zkrátka nejde. Přece nemáme anarchii," podotýká zástupce Vsetína a hořekuje, kolik energie a peněz ho a celý klub skoro půl roku táhnoucí se spor stojí.

"Bráníme se, ale možná jsme mohli jít raději sázet stromy někam, kde je kůrovec, a byli bychom prospěšnější," uzavírá Tobola.

DHL Juniorská liga akademií začne zkraje září se 14 kluby, jejichž A týmy působí v extralize, a také Salcburkem, Chomutovem, Jihlavou, Slavií a Českými Budějovicemi.

Ve druhé nejvyšší extralize juniorů jsou Litomyšl, Warriors Brno, Poruba, Přerov, Šumperk, Havířov a Vsetín na východě. Havlíčkův Brod, Kralupy nad Vltavou, Chrudim, Kobra Praha, Písek, Žďár nad Sázavou a Ústí nad Labem potom tvoří západní část.