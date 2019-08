Hokejová osmnáctka odešla s výpraskem od Finů. Jediný gól Čechů vstřelil Myšák

před 1 hodinou

Česká hokejová osmnáctka podlehla ve druhém utkání na Hlinka Gretzky Cupu v Břeclavi Finsku 1:5 a výrazně se snížila její naděje na postup do semifinále. Svěřenci trenéra Karla Berana mají na třetím místě skupiny A na kontě dva body za pondělní výhru nad Švýcarskem 4:3 po samostatných nájezdech a ve středu od 19:00 nastoupí proti suverénní Kanadě.

Kanaďané vedou tabulku po výhrách nad Finskem (6:0) a Švýcarskem (8:0) bez ztráty bodu. Češi musejí k postupu mezi nejlepší čtyři Kanadu porazit a spoléhat i na zaváhání Finů se Švýcary.

Hattrickem zazářil v dresu Finů útočník Roni Hirvonen. Sedmnáctiletý hráč Ässätu Pori otevřel skóre v 18. minutě v přesilové hře při vyloučení Stanislava Svozila. Druhé dějství Seveřané zcela ovládli. V čase 27:26 zvýšil Aatu Räty. Vzápětí útočník Jan Myšák neproměnil trestné střílení. Mezi 34. a 36. minutou se prosadil dvakrát Hirvonen, který opět při Svozilově trestu dovršil hattrick.

Po čtvrté inkasované brance nahradil Jana Bednáře v české brance Pavel Čajan, jehož hned po 52 sekundách překonal Eero Niemi. Ve 43. minutě ve vlastním oslabení zkorigoval skóre Myšák.

"Je to velké zklamání. Po tom úvodu, kdy hokej byl vyrovnaný, jsme dostali rozdílový první gól z předbrankového prostoru. Nechodili jsme dost důrazně do osobních soubojů, před brankovištěm jsme nebyli tam, kde jsme měli být, takže všechny puky sbírali hráči Finska. To byly hlavní aspekty celého utkání," řekl webu turnaje trenér Beran.

"Všechny nás to v kabině mrzí, bohužel se to nepovedlo. Na zápas jsme byli vyhecovaní, co k tomu říct. Je to škoda, ale zítra hrajeme s Kanadou. Ta je tady sice nejlepší, ale pořád máme šanci, abychom postoupili. Na zítra se vyspíme a budeme chtít vyhrát," uvedl Myšák.

Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let:

Skupina A (Břeclav):

ČR - Finsko 1:5 (0:1, 0:4, 1:0)

Branky: 43. Myšák - 18., 34. a 36. R. Hirvonen, 28. Aatu Räty, 37. E. Niemi.

Kanada - Švýcarsko 8:0 (3:0, 3:0, 2:0).

Tabulka:

1. Kanada 2 2 0 0 0 14:0 6 2. Finsko 2 1 0 0 1 5:7 3 3. ČR 2 0 1 0 1 5:8 2 4. Švýcarsko 2 0 0 1 1 3:12 1

Skupina B (Piešťany):

Švédsko - Rusko 0:3 (0:0, 0:0, 0:3), Slovensko - USA 3:4 v prodl. (1:2, 1:0, 1:1 - 0:1).

Tabulka: