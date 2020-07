Překvapíme svět, věří trenér českých žen. V zámoří radil Crosbymu a žil s legendou

Ze zámoří je zvyklý nerozlišovat mužský a ženský hokej a stejný přístup by rád zavedl i v Česku, kde se pořád mnoho lidí ženám s hokejkami diví. Tomáš Pacina, nový trenér národního týmu, toho chce dosáhnout pomocí úspěchu na MS a olympiádě. Češky mají podle kouče, jenž pracoval se světovými esy, obrovský potenciál.

Syn legendárního sportovního novináře Václava Paciny emigroval s matkou v 15 letech do Německa a už o pět let později začal trénovat mladé hokejisty. Brzy odešel do zámoří, kde jako dovednostní trenér (skills coach) pracoval postupně pro New York Rangers, Floridu, Montreal i kanadský národní tým.

Co se týče hokejových detailů, radil na kempech esům kalibru Sidneyho Crosbyho, Jaromea Iginly, Patricka Kanea nebo Johna Tavarese.

Od roku 1998 se navíc věnuje ženskému hokeji, byl členem trenérského týmu kanadské reprezentace a 11 let žil s dost možná největší legendou ženského hokeje Hayley Wickenheiserovou. Po dlouhých 37 letech se vrátil domů, přijal nabídku Českého hokeje a pokusí se mu pomoct.

"Bavili jsme se také o jiných možnostech, ale funkce v ženském hokeji mi vyhovuje nejvíce. Jsem poctěn, že mi prezident Tomáš Král a všichni lidé ze svazu dali důvěru vést reprezentaci," říká nový trenér Tomáš Pacina.

"Nezávisle na hokeji mě to v posledních letech táhlo domů. Teď se chuť vrátit se propojila se zaměstnáním, takže to vyšlo úplně skvěle. Loučení v Kanadě nebylo lehké, s holkami u národního týmu jsem toho prožil dost. Nyní se však hrozně moc těším na novou práci," přidává nadšeně.

Pacina začal jednat s českým svazem už na podzim loňského roku a po příletu do Prahy lehce rozbouřil tuzemské vody prohlášením, že zatímco hokejový svět bojuje v tretrách, Češi bruslí v bagančatech. Tvrdil, že zde hráči dostatečně nedbají na vybavení, mají tupé brusle či dlouhé hole.

Jeden hokej, ne mužský a ženský

Nezůstalo však pouze u mudrování a Pacina se zapojil do projektu svazu pro talentovanou mládež coby dovednostní kouč. Uspořádal pro české trenéry několik seminářů, rozhodl se své zkušenosti předat dál. A brzy chválil, že se kolegové chtějí učit, velmi kladně hodnotil také zázemí stadionů. Dokonce řekl, že je v Česku nejlepší prostředí pro hokej.

A ženy chce vytáhnout z věčného stínu. "Naší hrou a úspěchem chceme změnit náhled na český ženský hokej. Budeme na tom pracovat společně s osmnáctkou, šestnáctkou a ženskými soutěžemi. Aby se na hokej žen pohlíželo stejně jako v zámoří nebo ve Finsku," hlásí Pacina.

Je odhodlaný ještě zvýraznit dosavadní snahu lidí, kteří se u hokejistek pohybují. "Přichází z Kanady, kde je hokej sport číslo jedna a kde je to jen jeden hokej. Má spoustu poznatků, jak to u nás posunout dál a přiblížit se zámořským standardům," tvrdí manažer reprezentace Martin Loukota.

Ženskou extraligu hrají v Česku jen čtyři kluby, lepší soutěž nedovolují nižší členská základna a nedostatek peněz v ženském hokeji.

Přesto každoročně v náborových akcích roste počet nových dívek hokejistek a Češkám se daří odcházet na americké univerzity, do Ruska nebo Skandinávie. Zvuk českého ženského hokeje sílí.

Pacina se dokonce nechal slyšet, že cesta mezi nejužší špičku, kterou momentálně spolu s Kanadou a USA tvoří mezi ženami Finsko, nemusí být nikterak dramaticky dlouhá. "Vidí, že když ještě více zapracujeme na detailech, mohli bychom hrát na mistrovství světa o medaile," popisuje Loukota.

Rok přípravy na jedinečnou šanci

"Jsem o tom přesvědčený. Věřím, že v brzké době překvapíme svět. V příštích dvou letech máme jedinečnou příležitost a obrovský potenciál v hráčském kádru. Máme zdravý mix zkušených profesionálek, které hrají v zahraničí, a neuvěřitelně talentovaných mladých holek," soudí trenér.

Na loňském šampionátu ve Finsku zaujaly Češky svým herním projevem nejen Pacinu. Vyhrály vlastní skupinu a ve čtvrtfinále dlouho vzdorovaly favorizovaným a později stříbrným Finkám. Na podzim potom uspěly na turnaji Euro Hockey Tour v Rusku, kde dokráčely k triumfu právě přes Finsko, domácí tým či Švýcarky, jimž uštědřily osmigólový debakl.

"Už letos na MS jsme mohli vybojovat postup na olympijské hry, ale šampionát se kvůli koronaviru zrušil. Kvalifikace se odložila na srpen 2021, mrzí nás to, byli jsme hodně natěšení. Zase musíme rok čekat, ale stále je to pro celý tým obrovský cíl," mluví Loukota o Pekingu 2022.

České hokejistky na olympiádě dosud nikdy nehrály, od účasti v Soči a v Pchjongčchangu je dělil jediný zvládnutý zápas. Jenže v roce 2013 padly v souboji proti Němkám a před korejskou olympiádou podlehly Švýcarsku.

Od té doby však poskočily ve světovém žebříčku na sedmé místo, v Pekingu se navíc startovní pole ženského turnaje rozšiřuje z osmi na deset týmů, a tak se před Češkami otevírá skvělá šance. V kvalifikaci narazí na Maďarsko (aktuálně 12.), Norsko (13.) a soupeře ze spodní kvalifikační skupiny, jímž může být nejvýše Nizozemsko (18.).

Český k tomu odehrají srpnový turnaj v Příbrami. "V posledních dvou kvalifikacích jsme byli za černého koně, za rok bude na nás, abychom si pozici obhájili. Sportovně bychom měli soupeře přehrát a doopravdy ukázat, že na danou úroveň patříme," nezastírá manažer Loukota.

"Jsme favorité, ale to samo o sobě neznamená postup. Každý zápas to bude boj o přežití, příprava bude velice důležitá," upozorňuje Pacina. Už před kvalifikací chce s týmem uspět na dubnovém MS v Kanadě. Vloni zámořskou nadvládu skoro přerušily Finky, které připravila o senzační titul proti Američankám až chyba rozhodčích. Ukázaly cestu?

Hráčky společně louskají nový "playbook"

Pacina považuje za jeden ze svých největších úkolů přesvědčit české hráčky, že také ony se mohou s absolutní špičkou měřit. "Já tomu věřím, ale to nikomu nepomůže. Musím přimět tým, abychom na turnaje jezdili vítězit, ne se umístit nebo nesestoupit," nabádá 52letý kouč.

Na loňském šampionátu překvapily Pacinu velmi dobré dovednostní schopnosti českých hráček a na hokejové chytrosti chce hru stavět. "Je to rozhodně jeden z pilířů. Nebudeme hrát tak rychle a přímočaře jako USA a Kanada, chceme hrát s českou vychytralostí a klamáním," vysvětluje.

"Nechceme se zbavovat puku, chceme se o něho dělit a kombinovat. Musíme mít vlastní tvář a filozofii, jedině tak budeme úspěšní," doplňuje Pacina. Hráčkám zaslal svou představu v obsáhlé herní příručce, v tzv. "playbooku". Jeho obsah teď hokejistky společně překládají.

"Sepsal jsem to v angličtině, protože má čeština, hlavně ta hokejová, není perfektní," směje se Pacina se zřetelným zámořským přízvukem. "Holky jsem poprosil ve skupinkách o překlad, je to takový teambuilding," říká.

Na úvodní letní kemp v Benešově, který začne 27. července, si pozval čtyřicítku hokejistek. Nechybí zkušené opory Alena Mills, Denisa Křížová, Kateřina Mrázová, brankářka Klára Peslarová či Tereza Vanišová. Ukážou se také mladé naděje Natálie Mlýnková, Noemi Neubauerová, Kristýna Kaltounková a poprvé americká rodačka Lenka Serdar.

"Jsme v půlce čtyřletého období a nikdo neplánoval, že by končil. Navíc musím zaklepat, že se nám vyhýbají i zranění. Holky, které už v Americe nejsou na univerzitách, si našly nová angažmá. Soupiska je našlapaná," libuje si Loukota. Nový začátek si nikdo nechce nechat ujít.

Erbanová zatím na radaru není

Bývalá rychlobruslařka a olympijská medailistka Karolína Erbanová na příležitost zatím čeká. V minulé sezoně vystřílela Jičínu postup z druhé ligy a potvrdila, že ji myšlenka reprezentační účasti v Pekingu láká.

"Máme pět nebo šest vyrovnaných lajn v útoku i obraně, zatím se mi tam neobjevuje. Momentálně ji nemám na radaru," odpovídá Pacina. "Nicméně dveře jsou otevřené, pozval jsem na kemp mnoho hráček, které tu šanci v minulosti tolik neměly. Chceme všem sdělit naše cíle a filozofii," dodává.

Pacina opakovaně zdůrazňuje, že on a jeho realizační tým mají za úkol pozvednout celý ženský hokej, nejen národní tým. "Tomáš Král mi neřekl, že mám budovat pouze národní tým, ale chce zprofesionalizovat ženský hokej," hlásí muž, jenž na postu trenéra vystřídal Petra Nováka.

"Zatím je to v českých ligách totiž tak, že holky platí členské příspěvky a samy si kupují vybavení. Na led chodí, když je volno, někdy třeba pozdě večer. Trenéři a manažeři pracují ve volném čase," upřesňuje Loukota.

Kýžený mezinárodní úspěch by mohl dění rozhýbat.