Vstříc největšímu úspěchu. Potrápíme je, věří hokejistky před čtvrtfinále s Finskem

před 9 minutami

České hokejistky sbírají na světovém šampionátu v Espoo samé výhry. Ve skupině byly stoprocentní, v klíčovém zápase turnaje se proto vyhnou zámořským celkům a nastoupí proti domácímu Finsku. "To je sice evropská extratřída, ale český tým si na ně věří. Můžeme uspět," doufá před čtvrtfinále David Moravec.

Bývalý manažer české ženské reprezentace sleduje družstvo i nadále a výsledky z Finska mu dělají radost. "Holkám to skvěle šlape, možná lépe, než samy čekaly," hodnotí Moravec čtyři vítězství Češek ve skupině proti Francii (3:1), Švédsku (5:3), Japonsku (3:1) a Německu (2:0).

Český tým vedený trenérem Petrem Novákem byl na MS zařazen do slabší ze dvou pětičlenných skupin, z níž vedla do čtvrtfinále tři místa. Silnější grupu tvořily v novém systému USA, Kanada, Finsko, Rusko a Švýcarsko, které měly postup do čtvrtfinále zajištěný automaticky.

"Je to slabší skupina, ale Češky po šesti letech zdolaly Švédky. Japonky jsou velmi nepříjemný soupeř, Němky hrají urputně. Až na Francii to jsou týmy, které nás v minulosti trápily, ba i porazily," reaguje Moravec, který působil u ženské reprezentace v letech 2013 až 2017.

Zažil s českými ženami postup z nižší divize, šesté místo na MS 2016 v Kanadě, ale také neúspěšnou kvalifikaci o olympiádu v Pchjongčchangu. "Holky se z toho poučily, posunulo je to. Teď je vidět, že vědí, co chtějí. Hrají kompaktně a táhnou za jeden provaz," chválí olympijský vítěz.

Ve čtvrtfinále proti Finsku nastoupily Češky i na zmíněném MS před třemi lety a prohrály 0:5. "Ale do poloviny zápasu to bylo velmi vyrovnané, měli jsme šance jít do vedení. Pak už se to zlomilo, ale nebylo to tak, že by si s námi Finky pohrávaly," vzpomíná Moravec na zápas v Kamloops.

Tam Češky nakonec obsadily šesté místo, které zůstává jako nejlepší výsledek českého ženského hokeje na MS. O rok později skončily v americkém Plymouthu na poslední osmé příčce, ale díky expanzi elitní skupiny z osmi na deset účastníků se vyhnuly sestupu.

Finky jsou evropské jedničky, ale na zámoří nestačí

Záchrana a postup do čtvrtfinále byly hlavními cíli také v Espoo. Teď už mohou Češky hrát v klidu a jedině překvapit. "Finky tomu dávají strašně moc, mají kvalitní soutěž i výsledky na mezinárodním poli. Ale dá se s nimi hrát a Češky si budou věřit," odhaduje Moravec.

Finky platí dlouhodobě za největší evropskou velmoc a světovou trojku za Američankami a Kanadou. Ženská reprezentace Suomi má ve sbírce 12 bronzových medailí z MS a tři olympijské kovy stejného lesku.

V základní skupině Finky s přehledem přehrály Rusko a Švýcarsko, ale proti zámořským týmům byly bez šance. "USA a Kanada hrají pořád úplně jiný hokej. Mají soutěže, ve kterých se hraje na krev, kvalitní univerzitní ligy," vysvětluje Moravec americkou dominanci.

"Rusky na tom byly dříve lépe, teď trochu ustupují. Na druhé straně MS je turnaj o jediném zápase, v němž rozhodují detaily," pokračuje bývalý útočník národního týmu. České hokejistky zdolaly Rusko v generálce před šampionátem, a to je pro jeho průběh posílilo.

"Můžeme hrát proti komukoliv a Finky by nás mohly podcenit. Naposled jsme s nimi prohrály 0:2, byl to vyrovnaný zápas, a navíc jsme neměly plnou sestavu," řekla v rozhovoru pro Hokej.cz jedna z nejzkušenějších českých hokejistek a kapitánka Alena Mills (dříve Polenská).

Jako jedna z prvních odešla za hokejem a studiem na univerzitě do USA a nyní tuto cestu absolvují i mladší hráčky. "Můžete vystudovat a u toho se denně zlepšujete ve skvělých podmínkách. Lepší možnost aktuálně v ženském hokeji není," soudí Moravec o americkém zázemí.

Hokejistky si zaslouží více pozornosti

Za oceánem hraje 12 hokejistek z českého týmu na MS, deset působí v evropských soutěžích nebo doma. "Švédská nebo ruská liga jsou dobré soutěže. Naše holky, které je hrají, zvolily trochu jinou cestu, ale hlavně se vytvořila zdravá osa reprezentace," kvituje bývalý manažer.

Mills a Aneta Tejralová se po skončení šampionátu střetnou ve finále ruské soutěže mezi Ufou a Petrohradem, teprve šestnáctiletá Daniela Pejšová zaujala svými výkony ve švédském MODO. Sedmnáctiletá Natálie Mlýnková sestřelila ve skupině dvěma góly Švédsko.

Jen pět hráček v týmu je starších 23 let. "Družstvo tvoří zejména holky, které jsou ještě mladé, ale už jsou v reprezentaci dlouho, mají něco za sebou. Mohl by přijít jejich vrchol," přeje si Moravec a zároveň ho mrzí, že se ženskému hokeji v Česku nedaří získat větší pozornost.

"Když jsme na MS v Kanadě viděli nějakou reklamu na národní tým, vždy byli součástí hokejista, hokejistka a para hokejista. U nás tohle vnímání trochu chybí. Rozumím tomu, že prioritu má mužský hokej, ale i ten ženský má svou kvalitu. Měl by se podporovat více," tvrdí Moravec.

Úspěšné tažení Češek v Espoo by ke zviditelnění hokeje žen v Česku mohlo přispět, stejně jako případná premiérová účast na olympiádě v Pekingu, které se zúčastní deset družstev místo dosavadních osmi.

Postup do semifinále MS by pro české ženy znamenal historický úspěch. Čtvrtfinále proti Finsku začíná dnes v 18:30. Ještě předtím se v Espoo utkají USA s Japonskem, Kanada s Německem a Rusky proti Švýcarsku. Z elitní skupiny sestupují Francie a velmi překvapivě Švédsko.