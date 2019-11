V Rusku šokovaly elitní evropské výběry. Blížíme se špičce, těší trenéra hokejistek

České hokejistky zazářily v minulém týdnu a o víkendu na Turnaji pěti zemí v ruském Dmitrově. Vyhrály ve všech čtyřech zápasech, získaly skalpy druhého a čtvrtého týmu na světě a při své stíhací jízdě za nejlepšími celky udělaly další postupný krůček.

Češky začaly turnaj Euro Hockey Tour na předměstí Moskvy nevídaným debaklem proti Švýcarkám, kterým nasázely osm branek a neinkasovaly samy ani jednou. Následovalo vítězství 2:1 nad stříbrnými medailistkami letošního mistrovství světa Finkami, stejná výhra nad Německem a na závěr v neděli přišla sladká tečka v podobě triumfu 4:0 proti sborné.

"Obrovské překvapení. Za mého působení u národního týmu jsme takový turnaj ještě nesehráli," září ještě dva dny po skončení podniku trenér Petr Novák, které vede českou reprezentaci déle než dva roky.

Na jaře došel s týmem pro velmi solidní šesté místo na MS, teď zvítězil na turnaji s nejlepšími evropskými družstvy. "Pravidelně jsme vítězili jen nad Němkami, ale abychom porazili na jednom turnaji Švýcarsko, Finsko i Rusko, to nepamatuji," říká Novák.

V ženském hokeji běžně nepadá příliš mnoho branek, zato Češky měly v Dmitrově dvakrát pořádný střelecký apetit. Švýcarkám, svým tradičním sokyním a přemožitelkám v boji o olympiádu v Pchjongčchangu, nasázely osm gólů, domácím Ruskám před jejich diváky rovnou polovinu.

"Ty zápasy se nám v koncovce mimořádně povedly. Sice jsme měli také trošku štěstí, kolikrát nám soupeřky nastřelily tyčku nebo jsme zachraňovali puk na brankové čáře, ale na druhou stranu hrály holky velmi obětavě a zasloužily si to. Jsme strašně rádi," pochvaluje si kouč.

Peslarová a Mills mezi nejlepšími hráčkami

Novák řadí na první místo týmovou jednotu, nicméně dvě individuality nad ostatními přeci jen vyčnívaly. Brankářka Klára Peslarová obdržela od Finek jediný gól, s Ruskem vychytala nulu. Útočnice Alena Mills bodovala v každém zápase a zastavila se na třech gólech a třech přihrávkách.

Po zásluze dostala Peslarová ocenění pro nejlepší gólmanku turnaje a kapitánku Mills potěšilo vedle zisku poháru i jmenování mezi nejlepší tři hráčky do pole. "Jednoznačně jsou to naše opory," potvrzuje Novák.

"Jsem ráda, že se mi turnaj povedl, a doufám, že to tak bude pokračovat i nadále. Ale je třeba pochválit holky, které v obou zápasech neskutečně makaly v útoku i v obraně a zjednodušily mi práci," děkuje Peslarová, jež proti Švýcarsku a Německu přepustila místo Kateřině Zechovské.

22letá brankářka z Ostravy chytá pátým rokem v zahraničí, už druhou sezonou působí ve švédském MODO Örnsköldsvik. "Na svůj věk má spoustu zkušeností. Díky angažmá ve Švédsku přistupuje k hokeji ještě daleko lépe, vyspěla tam i mentálně," chválí Peslarovou trenér.

Mills, za svobodna Polenská, je v 29 letech jednou z největších stálic české reprezentace. Devět let nosí na dresu kapitánské céčko, zahrála si na devíti světových šampionátech. V minulé sezoně vybojovala s Ufou ruský titul. Na Turnaji pěti zemí byla nejproduktivnější českou hráčkou.

"Alena má za sebou bohatou kariéru. Začínala v Čechách od píky, jako první odešla do Ameriky a vystudovala univerzitu. Šestým rokem hraje profesionální soutěž v Rusku a v národním týmu může spoustu věcí předat mladším hráčkám," hodnotí Novák přínos kapitánky.

Trenér byl po návratu domů spokojený také s vystoupením čtvrté řady složené z hráček do 18 let, které čeká vrchol sezony na MS na přelomu roku. Adéla Hanzlíková, Daniela Pejšová, Sára Čajanová, Tereza Mazancová ani Kristýna Kaltounková v Rusku rozhodně nezklamaly.

"Chtěl jsem, aby se holky rozehrály a zvykly si na vyšší tempo. Starší hráčky věděly, že jim musí pomoct, mladé holky to odehrály na 110 procent a myslím, že to celkově povzbudilo našeho týmového ducha," tvrdí Novák. Třeba Kaltounková nastřílela Švýcarkám hattrick.

Milé překvapení proti stříbrné patnáctce Finek

Nejvíce ze všech čtyř vítězství si Novák cení těsné výhry nad Finkami. Reprezentantky Suomi měly v týmu 15 hráček z letošního MS, na němž skončily doma na druhém místě. O zlato je tehdy ve finále proti USA připravila v prodloužení chyba rozhodčích.

"Místy nás Finky tlačily, ale místy jsme měli více ze hry my. Už ve druhé třetině jsme je dokonce donutili k oddechovému času. V počtu střel i v dalších statistikách jsme se jim vyrovnali, nezbavovali jsme se puku. Bylo to pro mě opravdu milé překvapení," komentuje 52letý kouč.

"Bez výhry nad Finkami bychom v neděli nehráli o první místo s Ruskem. Každý zápas byl jiný, ale z obou mám obrovskou radost," říká Peslarová. Vítězství 4:0 nad Ruskami, čtvrtým týmem letošního MS, těší i z důvodu, že se hrálo v Dmitrově před třemi tisíci diváky a při oslavách 25 let ruského ženského hokeje. Přesto Češky favorita skolily.

Už na dubnovém šampionátu dala reprezentace najevo, že by ženský hokej v Česku mohl zažívat svůj vzestup. Ve skupině porazila Francii, Švédsko, Japonsko i Německo a ve čtvrtfinále prohrála s Finkami po velkém boji 1:3. Na srpnovém Turnaji čtyř zemí ve Finsku však parta trenéra Nováka podlehla Finkám, Ruskám a dvakrát Japonkám.

"Srpnový turnaj nás nezastihl v dobré formě. Nevzali jsme všechny hráčky, zkoušeli jsme nové. Je potřeba říct, že holky vidím jen čtyřikrát za rok na mezinárodních akcích a záleží na klubech, hlavně v Americe, jak často je do Evropy pustí," vysvětluje dlouholetý trenér mládeže Slavie.

"V zámoří máme 13 hráček, pět ve Švédsku, tři v Rusku a po jedné ve Finsku a Švýcarsku. V létě jsme se nesešli moc dobře, teď naopak výborně. Jdeme dopředu, ale postupnými krůčky," pokračuje Novák.

Češky se v posledních letech zabydlely v desetičlenné elitní skupině MS a na základě nedávných zkušeností zjišťují, že jsou čas od času schopné odehrát velmi vyrovnané utkání proti evropské špičce Finsku, Rusku a Švýcarsku, ba dokonce ji předčit jako v Dmitrově.

"Finky patří k absolutní špičce a vyznívá pro nás dobře, že se s nimi můžeme měřit," konstatuje Peslarová. "Můžeme je občas porazit, zatím ne pravidelně porážet. Stejně jako to mají ony proti USA a Kanadě," zůstává při zemi Novák a zmiňuje dvě největší světové velmoci.

Novák volá po změně formátu MS

Na MS ovšem zůstávají Češky přes zlepšené výsledky ve slabší ze dvou pětičlenných skupin. Bojuji v ní se soupeřkami o tři postupová místa do čtvrtfinále, zatímco v silnější skupině A jde do čtvrtfinále všech pět týmů. Dva nejslabší ve skupině B, letos Francie a Švédsko, sestupují.

Ve skupině A zůstaly s Američankami, Kanaďankami, Finkami a Ruskami zakonzervovány také Švýcarky, byť na letošním MS neuhrály ani bod a skončily ve čtvrtfinále s celkovým skóre 3:25. "Někdo z Mezinárodní hokejové federace IIHF by se měl probudit," kritizuje Novák.

"Je trochu nesmysl, že Švýcarky zůstaly jako číslo pět, kdežto my jsme na nadcházející MS 2020 nalosováni jako sedmičky. Ten formát se mi zdá trochu nesportovní. Nelíbí se mi, že tým může MS de facto vypustit a ví, že ze skupiny A se mu nic nestane," pokračuje český trenér.

Nicméně nechce si příliš stěžovat. "Je to jako s rozhodčími, i tam je vám to prd platné," usmívá se a přidává, že od roku 2021 by se měl systém měnit. Příští rok na přelomu března a dubna v Kanadě se Češky utkají o čtvrtfinálová místa s Maďarskem, Německem, Dánskem a Japonskem.

Předtím nastoupí v prosinci k dalšímu turnaji v Rusku a k únorovému finále Euro Hockey Tour ve Švédsku. "Není to tak, že bychom teď po triumfu v Dmitrově byli nějakými favority. Budeme zase muset tvrdě makat od prvního zápasu," má jasno Novák.