Přístup profesionála a silná hlava. Dostál si šanci v Brně zaslouží, říkají trenéři

před 29 minutami

Na šampionátu hráčů do 18 let šokoval favorizovanou Kanadu a jako zástupce mladšího ročníku se Lukáš Dostál prosadil také na MS juniorů. Přestože tam vystoupení českého mužstva skončilo neúspěchem, na mladého brněnského gólmana prší chvála.

Hlavně Dostálovou zásluhou Češi na juniorském MS zdolali Švýcary a Dány a prošli do čtvrtfinále. A v něm Dostálovou zásluhou neprohráli s dominantními Američany mnohem vyšším rozdílem než 1:3. Třikrát ze čtyř případů byl brankář z Brna vyhlášen hráčem zápasu.

Stal se jediným pozitivem celkově šedivého představení týmu, do něhož byly vkládány největší naděje za poslední roky. "Lukáš chytal výborně, jen potvrdil, že je gólman s velkou perspektivou," chválí Martin Prusek, který vedl Dostála na loňském MS do 18 let jako trenér brankářů.

Na jaře zářil Dostál především ve čtvrtfinálové řeži proti Kanadě, kterou zastavil 33 zákroky a zajistil do té doby tápajícímu týmu senzační postup. U juniorů se spíše předpokládalo, že bude jako o rok mladší brankář krýt záda Jakubu Škarkovi, jenž stabilně chytá v nejvyšší finské lize za Lahti.

Jenže trenéři stavěli Dostála. Škarek a třetí brankář Jiří Patera se v brance prostřídali jen proti Kanaďanům. "Ani mě to nepřekvapilo. Trenéři se dívají nejen na to, jak brankáři chytají v klubech, ale také na výkony v reprezentaci, kde se Lukášovi dlouhodobě vede skvěle," tvrdí Prusek.

To trenér brankářů v brněnské Kometě Jaroslav Odehnal byl volbou realizačního týmu Václava Varadi příjemně překvapen. "Kuba Škarek je také velmi kvalitní brankář, ale mě potěšilo, že dostal Lukáš přednost. Potvrdil své kvality a důvěru trenérům splatil," podotýká Odehnal.

V Kanadě napodobil Price nebo Bryzgalova

"Znám ho odmalička. Je cílevědomý, pracovitý a od začátku si šel za svým cílem. Chtěl být lepší a lepší, dělal pro to maximum a doma měl velkou podporu. Nevzpomínám si, že bych někdy vedl pracovitějšího brankáře," vykresluje Odehnal vlastnosti osmnáctiletého talentu.

Také Prusek vyzdvihuje Dostálovu tréninkovou morálku, s níž se setkal při srazech dorostenecké reprezentace. "Lukáš o probíraných hernách situacích skutečně přemýšlí. Dovede naslouchat a přenést věci, které trénuje, do zápasu," cení si bývalý brankář Ottawy či Petrohradu.

"Málokdo je v 18 letech v hlavě takhle nastavený na profesionální kariéru. Je perfektní v tréninkové morálce, dává si záležet na jídle a dalších aspektech, je k tomu veden odmalička," prohlásil o Dostálovi v pořadu Buly expert České televize a brněnský rodák Petr Hubáček.

Na MS v Kanadě dochytal s úspěšností zákroků 95,65 procent a díky těmto statistikám byl porovnáván s dávnými výkony Careyho Price a Ilji Bryzgalova. Patřil do All Stars Teamu skupiny A, v případě postupu do semifinále by dost možná nechyběl v hvězdné sestavě celého turnaje.

V plné kráse ukázal své přednosti. "Byl excelentní. Dokáže se připravit na zápas, koncentrovat se čistě na sebe. Hlava a čtení hry jsou jeho silné stránky, navíc je výborný bruslař," říká Odehnal. "Čtení herních situací a hlava z něj dělají kvalitního brankáře," souhlasí Prusek.

"Je to opravdový profík a všechno si hlídá. Hlava přitom u brankáře dělá polovinu úspěchu," pokračuje bývalý gólman, který odchytal tři duely na MS 2009 ve Švýcarsku. Podle Pruska je pozitivní, že se Dostálovi vyhýbají větší výkyvy a šplhá nahoru přirozeným postupem.

Prusek: Dostál se prosadí. Ať už v Brně, nebo v zámoří

V minulé sezoně vychytal Kometě juniorský titul a do dospělého hokeje nakoukl v prvoligové Třebíči. Na extraligovou premiéru čeká. Brno mu dalo zatím čtyři příležitosti v Lize mistrů, kterou staví na druhou kolej, ale po odchodu Libora Kašíka se mladíkovi otevírá mnohem větší šance.

"Někdy se brankářům stane, že si po euforii z dobrých zápasů neumí poradit s tlakem, když to trochu nejde. Lukáš pravidelně ukazuje, že tohle se mu neděje. Je důležité, aby brankář uměl urvat zápas i v době, kdy není úplně v pohodě," míní Prusek.

Odehnal si nasazení Dostála v partnerském klubu Brna pochvaluje. "V Třebíči se s tím Lukáš vloni popasoval fantasticky. Letos tu výkonnost potvrzuje a doufám, že se posune ještě dál. Šanci v Kometě dostane zaslouženě, dlouhodobě si o ni říká," připomíná.

Brankoviště úřadujícího dvojnásobného mistra doposud střežili Karel Vejmelka a Kašík, který přišel z Ruska s velikou pompou, jenže do optimální formy se v Brně nedostal. Po jeho nečekaném odchodu do Zlína se pozice uvolnila, ovšem nadále se spekuluje o návratu Marka Čiliaka ze Slovanu Bratislava.

Hubáček byl v otázce nasazení Dostála dříve zdrženlivý. "Vejmelka má výbornou formu a Kašík tam určitě není za deset korun. V hledáčku mají Čiliaka, který vychytal dva tituly. Věřím, že by Dostál obstál, ale otázkou je, zdali prostor v hierarchii Komety vůbec je," přemítal v pořadu Buly.

Teď se situace obrátila. Kašíka brněnští fanoušci po nepřesvědčivých výkonech nepřijali za svého, zato Vejmelka je jejich oblíbencem. Dostál jakožto rodák a odchovanec bude mít příznivce také plně na své straně. A pokud bude pokračovat ve formě z MS, mohl by být žolíkem Komety.

"Jeho čas rozhodně přijde," věří Prusek. "Ať už v Brně, anebo v zámoří, kam by mohl po sezoně odejít," naznačuje další alternativu. Na draftu si nadějného brankáře vybral ve třetím kole Anaheim a výkony v Kanadě si Dostál možná zadělal na nabídku nováčkovské smlouvy.

Na druhou stranu sezona je ještě dlouhá. První extraligovou možnost od Libora Zábranského by mohl nejlepší brankář juniorského MS dostat už v pátek v domácím zápase proti Karlovým Varům.