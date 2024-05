České hvězdy Jágr a Pouzar byly uvedeny do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace

Hokejový útočník Jaromír Jágr byl dnes v Praze uveden do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Stejné pocty se vedle nejvýraznější postavy české hokejové historie dostalo i Jaroslavu Pouzarovi nebo Igoru Libovi, kteří sbírali úspěchy v éře československé reprezentace.

S Jágrem a Pouzarem stoupl počet českých zástupců v Síni slávy IIHF na 26. Dosud jako poslední do ní byli v roce 2015 při předchozím MS v Praze uvedeni olympijští vítězové z Nagana Dominik Hašek a Robert Reichel.

Společně s dvojicí českých útočníků a Libou byli do Síně slávy uvedeni Švéd Kenny Jönsson, Petteri Nummelin z Finska, Kanaďan Ryan Smyth, Američanka Natalie Darwitzová a v kategorii budovatelů kanadská trenérka Mel Davidsonová.

Ocenění také pro hrdiny z Nagana

V sobotu získala speciální ocenění i česká reprezentace, která v roce 1998 ovládla v Naganu první olympijský turnaj za účasti hráčů z NHL. Tým vedený kapitánem Vladimírem Růžičkou získal takzvanou "Milestone Award".

"Bylo to něco tak speciálního, že to dodnes zůstává v nás. Nejen v nás, ale v celém národu. Nejde jen o tohle ocenění, ale když se vrátím do roku 98, tak si vždy vzpomenu na partu kluků, trenéry, maséry… Byli jsme rodina, která vždy držela při sobě," řekl útočník Martin Ručinský, který trofej převzal společně s Jaromírem Jágrem, Robertem Reichlem, Jiřím Šlégrem, Martinem Strakou, Martinem Procházkou a trenérem Slavomírem Lenerem.

Slavnostní projev si vzal na starosti Šlégr, který poukázal na skutečnost, že český tým v sestavě s řadou hráčů z Evropy byl považovaný za outsidera a očekávalo se finále Kanada - USA. Češi ale oba zámořské celky v play off vyřadili a Turnaj století ovládli.

"My jsme se tam tak nějak vklínili a nakonec jsme vyhráli. Myslím, že na to budeme vzpomínat do konce života," řekl Ručinský.

Stejně jako Šlégr při projevu připomněl i trenéra Ivana Hlinku, který před dvaceti lety tragicky zemřel. "Co by tomu řekl? Jak ho znám, tak by řekl: Hlavně se z toho nepos… Nedokončím to, ale byla to jeho posvátná věta. Ať se dělo, co se dělo, tak se toho držel. Když jsme vyhrávali, prohrávali, tak se držel pravidla, že člověk musí zůstat nohama na zemi a dělat dál svoji práci. I on ale byl na ten tým hrdý," uvedl Ručinský.

Speciální podtext mě ceremoniál pro Reichla, který byl před devíti lety při předešlém světovém šampionátu v Praze uveden do Síně slávy jako hráč. "Je to příjemné. V roce 2015 to bylo trošku jiné. Byl jsem více nervózní, protože jsem musel mluvit, Dnes to bylo všechno na Jirku, takže to bylo v pohodě a užili jsme si to," pousmál se Reichel.