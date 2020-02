Češi budou usilovat o návrat do čela seriálu. Po čtrnácti měsících si zachytá Furch

Čeští hokejisté budou v sobotu ve druhém duelu na Švédských hrách ve Stockholmu proti Finsku bojovat o návrat do čela Euro Hockey Tour.

Svěřenci trenéra Miloše Říhy po čtvrteční prohře v hale Globen s domácím Švédskem klesli na druhé místo série a Finové jim po vítězství 3:0 v Helsinkách nad Ruskem unikli na rozdíl tří bodů. Duel začne ve 12:30 a přímým přenosem jej vysílá ČT Sport.

Češi nastoupí v brance s Dominikem Furchem, který nahradí Romana Willa. Do sestavy se zařadí i další pětice hráčů, která do souboje se Švédy nezasáhla. Na debut se může těšit Jan Dufek ze Zlína, hrát budou také další útočník Michal Kovařčík, obránci David Sklenička, Lukáš Klok a na pozici třináctého útočníka bude připraven Lukáš Rousek.

Odpočinek čeká zadáky Michala Moravčíka s Vojtěchem Mozíkem a z ofenzivy Radana Lence a Matěje Stránského. "Máme tady pět formací, takže chceme dát příležitost všem hráčům," řekl asistent trenéra Karel Mlejnek.

Pohromadě zůstal jen první útok Jana Kováře s Michalem Řepíkem a Martinem Zaťovičem, spolu si znovu zahrají bratři Hynek, Tomáš a Radim Zohornové. "Už se Švédy, když jsme hru stahovali ve třetí části, šli k sobě. Myslím si, že závěr utkání byl velmi dobrý, měli šance. Tu vazbu ponecháme," podotkl Mlejnek.

Češi se pokusí zastavit v Euro Hockey Tour sérii tří porážek. Po úvodních čtyřech vítězstvích podlehli na prosincovém Channel One Cupu v Moskvě Rusku 3:4 po samostatných nájezdech a Švédsku 1:3.

S Finskem ale v obou duelech v této sezoně slavili. V listopadu na turnaji Karjala v Helsinkách vyhráli 3:2 po samostatných nájezdech a v prosinci v Plzni na začátku Channel One Cupu zvítězili 4:3 v prodloužení.

"Všechno je to vyrovnané. Je to o detailech. Chceme vyhrát každý zápas bez ohledu na to, jestli se hraje o první nebo o třetí místo. Víme, že jsou na tom Finové podobně bruslařsky, možná ještě líp (než Švédové). Je to velmi kompaktní soupeř," doplnil Mlejnek.

Na první zápas v národním týmu od poloviny prosince 2018 se těší Furch. "Doufám, že předvedu dobrý výkon. Budeme chtít vyhrát. I když je to příprava v rámci sezony, tak je určitě příjemné ji mít kvalitní a vítěznou," prohlásil Furch k boji o první místo.

Předpokládaná sestava ČR: Furch - Jeřábek, Šulák, Krejčík, Košťálek, Němeček, Sklenička, D. Musil, Klok - Řepík, Jan Kovář, Zaťovič - H. Zohorna, T. Zohorna, R. Zohorna - Hyka, Horák, Flek - D. Šťastný, M. Kovařčík, Dufek.