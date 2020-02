Zoufalé chvíle i uznání respektu. Číňané v Česku dohráli, na olympiádě budou stěží

Projekt čínských hokejistů v Česku v rámci olympijské přípravy skončil. Tým China Golden Dragon nastoupil v druhé lize, tedy třetí nejvyšší soutěži, k 42 utkáním. Všechna prohrál, většinu z nich drtivým rozdílem. Podle Josefa Zajíce, který měl hosty na starosti, se Číňané zlepšují, ale stále mají obrovskou ztrátu.

Proces učení a předávání zkušeností čínským hokejistům trval od července loňského roku do konce ledna. Číňané se na spolupráci dohodli vloni v dubnu s prezidentem Českého hokeje Tomášem Králem a kladenským majitelem Jaromírem Jágrem, kteří byli v Asii na návštěvě.

Vedení čínského hokeje podepsalo smlouvu s českým svazem, a tak mohl vybraný tým více než půl roku trénovat v Kladně a blízkém Slaném a vyzkoušet si konfrontaci s kluby třetí nejvyšší soutěže.

Z pobytu Číňanů a pomoci s rozvojem jejich hokeje finančně profitovaly vedle svazu a Jágrova Kladna také druholigové kluby, které se s výběrem Golden Dragon střetávaly. Hlavním trenérem Číňanů byl Jiří Šejba, mistr světa z roku 1985, a jedním z členů realizačního týmu se stal bývalý kladenský útočník Zajíc.

"Ve všem jsme se jim snažili dát z našich možností sto procent," tvrdí. "Celkově to pro nás bylo poučující a poponáší nás to zase o něco výše. Mezi kluky a námi trenéry se vytvořil pevný řetěz," pokračuje Zajíc, který spolu s rolí Šejbova asistenta působil ještě coby sportovní manažer týmu.

Ovšem co se čistě explicitních výstupů týče, neproběhlo účinkování Zlatého draka podle původních představ. Zajíc v létě říkal, že by se s týmem rád pohyboval ve středu tabulky, nakonec uhráli Číňané jediný bod, nastřádali hrozivé skóre 76:406 a v jedné ze tří druholigových skupin skončili beznadějně poslední.

Čínská reprezentace, která se snaží zbrojit na domácí olympiádu 2022 v Pekingu a jde také cestou stáží v hokejově vyspělých zemích, neposlala do středních Čech hráče, o které měl Zajíc na základě svých výletů do Číny a předchozích zkušeností s Číňany zájem.

Start provázela nervozita a podrážděnost

"Byl to obrovský zásah. Měli jsme tady hráče třetí nebo čtvrté kvality. Tři nebo čtyři z nich jsou schopni odjet na mistrovství světa," přemítá Zajíc. Čína bude hrát v dubnu světový šampionát divize IIA (čtvrtá úroveň) v Záhřebu například proti Austrálii nebo Španělsku. Pro olympiádu počítá spíše s hráči z ruských soutěží či naturalizovanými posilami.

Zajíc a spol. měli k dispozici hráče povětšinou ve věku od 17 do 25 let, ale často se museli srovnávat s jejich rotací mezi ostatními čínskými výběry po světě. "Trvalo nám, než jsme poznali charakter hráčů a sladili jsme to. Když přijdete jako hráč do zahraničí hrát pod cizími trenéry, existuje spoustu maličkostí, které váš výkon ovlivní," míní.

Čeští trenéři měli dobrý pocit z práce Číňanů na trénincích, jenže v zápasech se pozitiva projevovala o dost méně. "Dovednosti trénují poctivě, v tréninku se učí, umí to. V zápasových zkušenostech mají ale obrovský rest. Ten se nepodařilo za tu dobu dohnat," přiznává Zajíc.

Jeho nedávní svěřenci hrají hokej zhruba deset let, avšak v Číně byli zvyklí na porci zhruba deseti zápasů za sezonu. V Česku jich za sedm měsíců stihli spolu s přípravnými duely okolo šedesátky. Podle příkazů čínského svazu trénovali klidně třikrát denně, zprvu podle Zajíce působili nervózně a podrážděně.

"Číňané jsou jiní než my, není pro ně typické se někomu otevřít. Cestu k nim jsme hledali a postupně to bylo z obou stran lepší. Snažili jsme se s nimi komunikovat často i mimo hokej, poznat je," popisuje kladenský trenér. Kvůli jazykové bariéře měli se Šejbou k ruce překladatele, kteří tlumočili jejich slova z angličtiny do čínštiny.

Uznání překrylo smutek z debaklů

Přestože se trenérům podařilo hráče časem naladit na příznivější vlnu, sami občas po těžkých porážkách propadali skepsi. "Kleklo to na nás, byli jsme unavení. Říkali jsme si, že je snad nic nenaučíme. Ale vždycky to přešlo a práce nás bavila," hodnotí Zajíc.

Golden Dragon inkasoval ve 20 případech více než deset gólů, v tomto ohledu schytal nejhorší porážku 2:19 v září od Příbrami. Jediný bod získal v pátém zápase na ledě Písku, kde padl 5:6 po nájezdech, i když ještě na startu poslední minuty třetí třetiny vedl 5:4.

Trenéři postupně do týmu implementovali šest českých hráčů, kteří měli pomoct v šíření jejich filozofie přímo na ledě. Útočník Michal Kučera byl s bilancí 18 gólů a šesti nahrávek nejproduktivnějším hráčem mužstva i nejlepším střelcem. V popředí týmového bodování byli i další čtyři Češi.

Zajímavý potenciál mezi Číňany ukázali 24letý Sü-tung Siang (12+10) a o sedm let mladší Ming-ťü Čeng (14+2). V některých zápasech držel Golden Dragon se soupeři delší dobu krok, ale pak se o naději na dobrý výsledek opakovaně připravil několikaminutovým kolapsem.

"Přicházelo to často v třetí třetině. Jako by se hráčům podlomily nohy, za deset minut inkasovali třeba osm gólů a dál už to bylo odevzdané. Lámalo nás to a nevěděli jsme, jak to odstranit, aniž bychom Číňany odstavili a hráli hlavně na české hráče," vrací se k zápasům Zajíc.

Při ukončení projektu a loučení s hráči podle něj nad smutnými pocity z porážek převládlo uznání respektu. "Bylo to důstojné loučení. Když se zamyslím nad tím, co všechno kluci absolvovali a jak se snažili, zaslouží velký respekt," podotýká.

Hokejisté by teď měli v Číně absolvovat pohovory, které pomohou vedení čínského hokeje zformovat zpětnou vazbu pro české učitele. "Teprve to přijde, pokud to nepůjde úplně stranou kvůli tomu, co se tam teď děje," připomíná 51letý trenér šíření nebezpečného onemocnění koronaviru, jež v těchto dnech Čínu sužuje.