Proč jsou Češi ve Švédsku s béčkem? Kluby mají na hráče páky, tvrdí bývalí trenéři

Pečlivě chystal nominaci, spřádal plány na obhajobu vítězství ze Švédských her. Ale nakonec se Miloši Říhovi složení reprezentace rozbořilo a bylo potřeba ji z poloviny obměnit. Trenéři Vladimír Vůjtek a Josef Jandač popisují, proč se omluvenky staly zvykem.

Čeští hokejisté se na třetím turnaji série Euro Hockey Tour, který začíná dnes ve Stockholmu utkáním proti Švédsku, představí s Janem Kovářem, Michalem Řepíkem nebo Jakubem Krejčíkem. Nicméně po odmítnutích ze strany mnoha dalších zvučných hráčů jde o české evropské béčko.

Kouč národního týmu Říha nemá k dispozici nejproduktivnějšího hráče extraligy Milana Gulaše, nejlepšího střelce KHL Dmitrije Jaškina, dále ani Andreje Šustra, Andreje Nestrašila, Michala Birnera nebo Lukáše Sedláka. Tedy evropské hráče, na kterých by chtěl rozhodně stavět.

Omluvili se kvůli zraněním nebo únavě. Kluby je chtějí mít před klíčovou částí sezony zdravé a stoprocentně připravené.

"Je to negativní stránka od klubů i hráčů. Nemělo by to tak být, je pro mě neuvěřitelné, jak se chováme k českému hokeji," zlobil se Říha na srazu reprezentace v pondělí v Praze. Na poslední chvíli odřekli účast ještě útočníci Tomáš Filippi a Robin Hanzl.

Nicméně bývalí trenéři národního mužstva situaci nijak dramaticky nevidí. "V únorovém termínu se stalo zvykem, že kluby hráče kvůli různým záminkám nepouštějí. Kluci se omlouvají mnohdy pod určitou výhrůžkou z klubu, nechtějí jít proti zaměstnavateli," říká Vůjtek.

Domluva s některými kluby je nemožná

"Nic nového, opakuje se to," tvrdí Jandač, čerstvý člen realizačního týmu Sparty. "Když jsem byl u národního mužstva, při Švédských hrách jsem s tím počítal. Snažil jsem se v tom termínu dávat prostor spíše mladším hráčům, kteří ještě nemají takové renomé a nejsou v klubech příliš přetěžovaní," dodává.

Říha si na zamítavý přístup hráčů, kteří jsou v područí vlastních klubů, nestěžuje poprvé. "Pokud nebude striktně dané, že hráč musí dorazit na sraz, kde ho teprve prohlédne reprezentační doktor, a to pod hrozbou sankcí pro klub, nic se nezmění," přemítá Vůjtek.

Takový formát funguje například u ruské reprezentace a Říha se nechal slyšet, že by byl pro zavedení také v českém národním týmu. "Já jsem spíš pro domluvu, ale u mnoha klubů to ani není možné. Dříve nechtěly hráče pouštět ruské kluby, dnes už se tak děje i u nás," všímá si Vůjtek, který českou reprezentaci vedl v sezoně před čtyřmi lety.

Jandač vidí logistický problém. "Rusové to mají jednodušší, neboť mají všechny hráče z KHL. My je bereme odevšad z Evropy, některé z Dálného východu. Nevím, jestli by bylo správné, aby hráči jen tak přelétávali," říká.

"Navíc, když je tomu hráči 30 let, vidím, že jeho tým v KHL nepostoupí do play off a za pár neděl ho budu mít na kempu před šampionátem, nebudu ho tahat na turnaj do Švédska a zkoušet," představuje svou filozofii kouč, který vedl národní tým v letech 2016 až 2018.

Když pojedeš, kopneme tě do zadku

Vůjtek i Jandač stejně jako Říha v Rusku trénovali, a tak znají podrobně přístup ruských klubů, které nechtějí pár týdnů před play off hráče jiných národností na reprezentační srazy pouštět.

"V klubu třeba hráči řeknou, že když pojede, nenabídnou mu smlouvu na příští sezonu nebo že ho kopnou do zadku. Hráč tam vydělává peníze, jede si svou kariéru mimo národní tým a někdy má nůž na krku. Bylo vždycky příjemnější, když se mnou hráči jednali na rovinu," vzpomíná Jandač na léta u reprezentace, kde působil také jako asistent.

"Hráči mají právo se omluvit, ale dohoda by měla být seriózní," souhlasí Vůjtek. "Vypadá zvláštně, když se hráč vymlouvá na zranění a potom v prvním zápase po pauze naskočí v plné síle," přidává Jandač.

Říha prohlásil, že se bude snažit český hokej přimět k úpravě termínů extraligových zápasů, aby měli reprezentanti před srazy více času na odpočinek a od začátku týdne se mohli naplno připravovat na turnaj.

"To jsem zkoušel i já, protože si myslím, že prostor by na to byl. Poslední kolo před pauzou by se odehrálo v pátek nebo v sobotu, hráči by si orazili a bylo by více času na trénink," podotýká Jandač. "Takhle se hráči slézají postupně, v tréninku nic velkého nestihnete," doplňuje.

Říha se s těmito potížemi potýkal už při minulých turnajích, kdy některé hráče poslal z dějiště turnaje dříve domů nebo s nimi naopak hrál pouze víkendové zápasy. Zkrátka musel s mužstvem neustále šíbovat.

Češi vyhráli seriál naposled před osmi lety

"Mluvím za sebe, ale v únoru stejně vůbec nevíte, jaká bude situace před MS. Testujete hráče, kteří ve finále třeba vůbec nepojedou. Po sezoně je v kempech podle mě dostatek času, abyste hráče viděl a udělal si obrázek o tom, koho chcete a kdo má chuť odjet," míní Jandač.

Ani podle Vůjtka už nemají turnaje Euro Hockey Tour při budování týmu směrem k MS velký význam. "Obehráváte si hráče na mezinárodním poli, ale příjezd hráčů z NHL vám mančaft před MS stejně rozbije. Ale nikdo nechce prohrát, já jsem chtěl také vyhrávat," usmívá se.

Říhovi se podařilo triumfovat právě před rokem na Švédských hrách, v aktuální sezoně ovládli Češi finský Karjala Cup a drží se na prvním místě celkového pořadí seriálu spolu s Finy. Švédsko a Rusko ztrácí čtyři body. Národní tým vyhrál Euro Hockey Tour naposled před osmi lety.

Ve Stockholmu může přiživit své letošní šance. "Zatím se mi líbily výkony i výsledky, snad jen jeden zápas nám trochu ulítl. Je to vyrovnané, někdy se na evropské scéně až moc podceňujeme," říká Vůjtek.

"Výsledky jsou velmi dobré, hra se mi z velké části líbila. Není to tak, že by nás někdo přejel," potvrzuje Jandač. V stockholmské hale Globen se Češi postaví Švédům dnes v 19 hodin. Utkání můžete sledovat na ČT Sport nebo prostřednictvím on-line přenosu Aktuálně.cz.