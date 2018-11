Evropští hráči zamotali Varaďovi hlavu. Generálku juniorů zkalil jen debakl od Finů

před 51 minutami

Jakub Škarek by měl být na MS juniorů českou oporou. Zdali dorazí Martin Nečas, není jisté. | Foto: IIHF

Čeští junioři odehráli v Hodoníně poslední turnaj před vánočním MS ve Vancouveru. Bez hráčů ze zámoří byli mužstvům ze silné evropské trojky vyrovnaným soupeřem, celkový výstup kazí jen krutá porážka od Finska. Šampionát odstartuje za měsíc a půl.

Zatímco na srpnovém Turnaji čtyř ve Švédsku nezískali čeští junioři ani bod a zapsali tři jasné porážky, v Hodoníně zanechali svěřenci Václava Varadi, Patrika Eliáše a Aleše Krátošky daleko lepší dojem. Zdolali sice jen Švédy, ale také utkání proti ruské sborné mělo skvělé parametry.

Po výhře 5:1 nad Tre Kronor a těsné porážce 5:6 od Ruska ovšem Češi zakončili Češi turnaj před svými fanoušky porážkou 2:7 v zápase s Finy. "Soupeř zabral hlavně ve druhé a třetí třetině, zaslouženě zvítězil," řekl trenér Varaďa na adresu Finů, kteří Turnaj čtyř na jihu Moravy vyhráli.

Hokejisté Suomi nasypali Čechům ve druhé části čtyři góly za 11 minut, ve třetí periodě podtrhli výsledek dalšími třemi zásahy. "Pouštěli jsme je do mnoha přečíslení, udělali jsme spoustu chyb," přidal kouč, jenž má s většinou českých hráčů zkušenosti už z reprezentací od 18 a 19 let.

Dvacítku převzal po Filipu Pešánovi a povinnosti u národního mužstva dává dohromady s vedením extraligového Třince. Přístup hráčů i jejich zlepšenou hru oproti turnaji ve Švédsku si jedině pochvaloval. "Myslím, že tady kluci zanechali dobrý dojem a mají stejné pocity," poznamenal.

Mužstvo měl v Hodoníně složené z hráčů extraligy, Chance ligy a třech krajánků z Finska. Jedním z nich je obránce Martin Hugo Haš z Tappary Tampere, který spadá věkem ještě do osmnáctky. "Měli jsme se připravit lépe, Finům síly nedošly," vracel se sparťanský odchovanec k porážce.

Z Finska s ním přijeli ještě brankář Jakub Škarek (Lahti) a obránce Jakub Müller (Lappeenranta) a v týmu byl i útočník Michal Teplý z Liberce, který se stejně jako Haš narodil v roce 2001 a může hrát i v osmnáctce. "Je to pro nás výborná zkušenost, ten rozdíl je opravdu velký," potvrdil Haš.

Loňské hvězdy by evropskému jádru pomohly

Na turnaji tentokrát, na rozdíl od srpnového Švédska, chyběli junioři ze zámořských soutěží, ale evropští hráči svou hrou zamotali trenérskému štábu hlavy. "Spousta kluků, kteří byli v Hodoníně, odjede i na MS, ale samozřejmě vnímáme, že jich máme dost i v zámoří," podotkl Varaďa.

Největší pozornost poutají Martin Nečas, Filip Zadina, Martin Kaut nebo Filip Chytil, kteří dovedli mužstvo na posledním šampionátu po 13 letech do semifinále. "Jsme v kontaktu s jejich kluby. Stanovisko bychom měli znát snad začátkem prosince, až se bude MS blížit," prozradil trenér.

Silnou dvojici brankářů by měli vytvořit Škarek, který se uchýlil po draftu do Lahti, kde stabilně chytá nejvyšší finskou soutěž a patří mezi nejlepší gólmany. Brněnský Lukáš Dostál nastupuje v prvoligové Třebíči, také on prošel draftem a na turnaji v Hodoníně vychytal výhru se Švédskem.

Dále bude národní mužstvo nejspíš stavět na obránci Jakubu Galvasovi z Olomouce nebo útočníkovi Karlu Pláškovi z Komety, kteří se jako jedni z mála prosazují v extralize. Mnoho hráčů dostane možnost zabojovat o šampionát na prosincové World Hockey Challenge do 19 let v Kanadě.

MS do 20 let začne tradičně na Štěpána, Češi rozehrají turnaj v zápase proti Švýcarsku a dále je ve vancouverské skupině čekají Rusko, Kanada a Dánsko. Turnaj v Hodoníně už byl pro Čechy generálkou před odletem.

O víkendu hrály také ostatní věkové kategorie. Česká devatenáctka ve Finsku vyhrála jeden ze tří zápasů, Hadamczikův výběr do 18 let obsadil na domácím turnaji v Kravařích třetí příčku za Američany a Finy. Český tým dokázal porazit soupeře ze Švýcarska a vyšlápl si také na Švédy.

Sedmnáctce se na turnaji World Hockey Challenge v Kanadě nepodařilo navázat na loňské bronzové umístění a po jediném vítězstvím proti USA skončila sedmá. Nejmladší výběr do 16 let doma porazil Švýcarsko, ale pak mu dvakrát podlehl po prodloužení, respektive po nájezdech.