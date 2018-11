Pastrňákovi to střílí. Po druhém hattricku v sezoně kraluje kanonýrům NHL

před 2 hodinami

Útočník David Pastrňák dovedl v sobotním duelu NHL druhým hattrickem v sezoně a celkově třetím v kariéře, k němuž přidal i asistenci, hokejisty Bostonu k výhře 5:1 nad Torontem.

Český forvard se dočkal také se ocenění pro největší hvězdu večera. Havířovský rodák prožil už třetí čtyřbodový zápas v ročníku a díky 15 gólům vévodí pořadí kanonýrů.

Úspěšný večer prožili i brankář David Rittich z Calgary a útočník Dominik Simon z Pittsburghu, kteří výrazně přispěli k triumfům svých týmů. Rittich se díky 21 zákrokům radoval z výhry 1:0 na ledě Los Angeles i z prvního čistého konta v NHL. Simon pomohl Pittsburghu gólem a přihrávkou ukončit sérii pěti porážek a v utkání s Arizonou byl rovněž zařazen mezi tři hvězdy.

Bodová jízda začala v první třetině

Pastrňák zaznamenal první bod v 17. minutě za přihrávku. V rohu vybojoval puk v souboji s obráncem Morganem Reillym, obkroužil branku a vybídl Patrice Bergerona k teči. Ve druhé třetině nejprve v 26. minutě ranou bez přípravy z pokleku zvýšil na 2:0, když střelu z levého kruhu umístil pod horní tyč.

"Byla to ta nejtvrdší střela, jakou jsem kdy viděl," prohlásil gólman Toronta Garret Sparks. O pět minut později si havířovský rodák sjel v přesilovce na Marchandův pas na zadní tyč a zakončil do odkryté branky. Hattrick završil v 55. minutě v početní výhodě opět střelou z první z levého kruhu. Skóre uzavřel švédský útočník Joakim Nordström, na jehož trefě se podílel centr David Krejčí.

Pastrňákovi se jako šestému hráči v klubové historii podařilo vsítit Torontu hattrick jak v základní části, tak i v play off. "Miluju zápasy proti Torontu, je to strašná zábava," řekl Pastrňák, který má v duelech s Maple Leafs bilanci 1,42 bodu na zápas včetně soubojů ve vyřazovací části. Na jaře si v prvním kole play off proti kanadskému mužstvu připsal v sedmi utkáních 13 bodů včetně šesti bodů (3+3) ve druhém duelu.

Dvojnásobný vítěz Zlaté hokejky napravil dojem z předchozího zápasu proti Vancouveru, v němž si při porážce 5:8 pohoršil statistiku plus/minus o tři záporné body. "Fyzicky jsem se cítil lépe, ale jinak netuším, co jsme udělal jinak. Možná v tom hrála roli dobrá večeře a snídaně a taky to, že jsem párkrát zaklel, než jsem šel spát," prozradil Pastrňák, který v říjnu rozvlnil třikrát síť Detroitu a dvakrát proti Ottawě nasbíral čtyři body za dvě trefy a dvě přihrávky.

"Je to neuvěřitelný hráč, má tunu talentu a sám rozhoduje zápasy, díky čemuž je ještě nebezpečnější," uvedl spoluhráč z útoku Brad Marchand, který Pastrňákovi přihrál na dvě branky.

"Náš útok se oklepal z minulého utkání. V poslední době si vytváříme spoustu příležitostí při hře pět na pět, takže bylo skvělé se zase prosadit. S dneškem jsme spokojení. Před zápasem jsme si řekli, že musíme hrát lépe než předtím a to se nám povedlo," dodal Pastrňák.

Elitní útok Bruins ocenil i Sparks. "Nepřihrávají si na tři metry, ale tak na 15 až 18 a zakončují z první. Vypadá to pak jinak. Takových řad v lize moc nenajdete. Bylo zajímavé jim čelit," podotkl gólman Maple Leafs.

Pastrňák má v čele pořadí střelců náskok tří branek na Patricka Kanea z Chicaga, Jeffa Skinnera z Caroliny, Alexandra Ovečkina z Washingtonu a Tima Meiera ze San Jose. V kanadském bodování je s 21 body sedmý. Jeho parťák z formace Bergeron si díky gólu a dvěma nahrávkám vylepšil bilanci na 24 bodů a s Mikkem Rantanenem z Colorada jsou nejproduktivnějšími hráči NHL.

Právě třiatřicetiletý Kanaďan má na Pastrňáka velký vliv. "Už jsem několikrát prohlásil, že se díky němu snadno zlepšuju, zejména v obraně. Lehce se od něj učíte, v defenzivě hraje skvěle a (čtyřikrát) vyhrál Selke Trophy (pro nejlépe bránícího útočníka)," vysekl mu poklonu český forvard.

Rittichovi k nule stačilo 21 zásahů

Čtyřiceti zákroky se vyznamenal brankář Jaroslav Halák, jemuž kryl záda Daniel Vladař. Jednička Tuukka Rask požádal o několik dní volna, a tak Bruins povolali z farmy v Providence v AHL jednadvacetiletého rodáka z Prahy. "Je to ta nejlepší věc, která se mi v životě stala. O tomhle dni jsem snil od té chvíle, co jsem začal s hokejem. Jsem nadšený," rozplýval se Vladař před zápasem.

Gólman Rittich se na své páté vítězství v sezoně příliš nenadřel. O pátém triumfu Calgary z uplynulých šesti duelů rozhodl na ledě Kings ve 3. minutě obránce Travis Hamonic. "Neměl jsem moc práce, protože jsme hráli velmi dobře. Beci zblokovali spoustu střel a skvěle čistili pásmo. Musím jim poděkovat," radoval se odchovanec Jihlavy.

Čtyřiadvacetiletý Simon čtvrtou trefou v sezoně v 29. minutě zvýšil na 2:0, když do přihrávky Bryana Rusta šikovně vložil hůl. V závěru druhé třetiny našel sparťanský odchovanec zpoza brankové čáry na pravém kruhu volného Patrice Hörnqvista a ten pohotovou střelou překonal Darcyho Kuempera.

Útočník Tomáš Hyka z Vegas dvakrát asistoval, ale Golden Knights prohráli v Montrealu 4:5. Nahrávku si připsal také střední útočník Radek Faksa, jehož Dallas doma podlehl nejlepšímu celku soutěže Nashvillu 4:5 v prodloužení.

NHL:

Buffalo - Vancouver 4:3 po sam. nájezdech (1:0, 0:2, 2:1 - 0:0)

Branky: 5. Beaulieu, 58. Skinner, 59. S. Reinhart, rozhodující sam. nájezd Mittelstadt - 39. Eriksson, 40. Virtanen, 44. Gudbranson. Střely na branku: 37:39. Diváci: 17.541. Hvězdy utkání: 1. S. Reinhart, 2. Beaulieu (oba Buffalo), 3. Eriksson (Vancouver).

Philadelphia - Chicago 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Branky: 30. a 45. Couturier, 15. Giroux, 59. Patrick. Střely na branku: 25:33. Diváci: 19.355. Hvězdy utkání: 1. Couturier, 2. Giroux, 3. Elliott (všichni Philadelphia).

Dallas - Nashville 4:5 v prodl. (1:0, 2:1, 1:3 - 0:1)

Branky: 14. Pitlick (Faksa), 27. Seguin, 35. Spezza, 49. Gurjanov - 21. Hartman, 41. Johansen, 42. Y. Weber, 60. Josi, 63. Ekholm. Střely na branku: 24:34. Diváci: 18.532. Hvězdy utkání: 1. Ekholm, 2. Johansen (oba Nashville), 3. Spezza (Dallas).

Boston - Toronto 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Branky: 26., 31. a 55. Pastrňák, 17. Bergeron (Pastrňák), 55. Nordström (Krejčí). Střely na branku: 34:41. Diváci: 17.565. Hvězdy utkání: 1. Pastrňák, 2. Halák, 3. Bergeron (všichni Boston).

Montreal - Vegas 5:4 (0:2, 3:1, 2:1)

Branky: 28. a 50. A. Shaw, 27. Hudon, 30. Kotkaniemi, 53. Tatar - 18. B. Hunt (Hyka), 19. Marchessault, 35. Tuch, 44. W. Karlsson (Hyka). Střely na branku: 27:38. Diváci: 21.302. Hvězdy utkání: 1. A. Shaw, 2. Kotkaniemi (oba Montreal), 3. W. Karlsson (Vegas).

Florida - NY Islanders 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Branky: 7. Malgin, 40. Hoffman, 45. Barkov, 60. Brouwer - 8. Barzal, 29. B. Nelson. Střely na branku: 31:31. Diváci: 11.947. Hvězdy utkání: 1. Barkov, 2. Hoffman, 3. Luongo (všichni Florida).

Pittsburgh - Arizona 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Branky: 27. Crosby, 29. Simon, 40. Hörnqvist (Simon), 48. Dumoulin. Střely na branku: 32:39. Diváci: 18.596. Hvězdy utkání: 1. Crosby, 2. DeSmith, 3. Simon (všichni Pittsburgh).

Carolina - Detroit 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 2:0, 0:2 - 0:0)

Branky: 17. B. McGinn, 29. Ferland, 38. Hamilton - 47. a 50. A. Mantha, 9. Athanasiou, rozhodující sam. nájezd F. Nielsen. Střely na branku: 52:32. Diváci: 13.029. Hvězdy utkání: 1. A. Mantha (Detroit), 2. Sebastian Aho (Carolina), 3. J. Bernier (Detroit).

Columbus - NY Rangers 4:5 po sam. nájezdech (1:1, 3:3, 0:0 - 0:0)

Branky: 20. Atkinson, 32. Dubois, 33. N. Foligno, 37. Wennberg - 40. a rozhodující sam. nájezd J. Vesey, 6. Zibanejad, 27. Bučněvič, 29. Kreider. Střely na branku: 38:19. Diváci: 18.384. Hvězdy utkání: 1. J. Vesey (NY Rangers), 2. S. Jones (Columbus), 3. Bučněvič (NY Rangers).

Tampa Bay - Ottawa 4:6 (1:2, 3:0, 0:4)

Branky: 9. a 35. M. Joseph, 21. Hedman, 30. Coburn - 5. Duchene, 8. B. Ryan, 41. B. Tkachuk, 49. Colin White, 51. Dzingel, 60. Mark Stone. Střely na branku: 28:34. Diváci: 19.092. Hvězdy utkání: 1. B. Tkachuk (Ottawa), 2. M. Joseph (Ottawa), 3. Duchene (Ottawa).

Los Angeles - Calgary 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Branka: 3. Hamonic. Střely na branku: 21:36. Brankář David Rittich (Calgary) odchytal celý zápas, zlikvidoval všech 21 střel a byl vyhlášen druhou hvězdou utkání. Diváci: 18.230. Hvězdy utkání: 1. Hamonic, 2. Rittich (oba Calgary), 3. J. Campbell (Los Angeles).