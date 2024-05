Krejčí: Je důležité úspěchy patřičně oslavit. To se stalo a jsem na to moc pyšný

Kapitán fotbalové Sparty Ladislav Krejčí povede staronové mistry ligy za ziskem double. Před středečním vyvrcholením MOL Cupu proti domácí Plzni jsou pro něj motivací i dvě prohraná pohárová finále, která v rudém dresu zažil proti Slovácku a Slavii.

Letenští po sobotním vítězství v Mladé Boleslavi bujaře oslavili obhajobu ligového titulu, reprezentační obránce ale ujistil, že mužstvo bude na bitvu o další trofej stoprocentně připravené.

Další ligový titul už mají sparťané jistý a zisk double po deseti letech je pro ně velkou motivací.

"Nejen proto, že hraju ve Spartě třetí finále a dvě předchozí jsem prohrál. Je tady víc takových kluků. O statistice víme, všichni chceme pohár získat, abychom byli zapsáni do historie Sparty. Že jsme to byli zrovna my a byli jsme toho součástí," řekl Krejčí na tiskové konferenci v dějišti zápasu.

"Také dvě prohraná finále bereme jako motivaci, nechcete už tyto momenty opakovat. Za mě je ale důležité si zažít úspěchy i neúspěchy. Pak to dokážete použít v dalších momentech."

Sparta trénovala v Praze, kapitán s trenérem Brianem Priskem pak v podvečer dorazili do Plzně na tiskovou konferenci.

Otázkou je, jak na tom mužstvo bude po víkendových oslavách.

"Všichni jsme stoprocentně připravení, nejenom já. Oslava byla v den úspěchu (v sobotu), moc jsme si to užili. Jsem rád, že u toho byli všichni a odnesli si neuvěřitelné zážitky do konce života. Pro to fotbal hrajeme. Od druhého dne už jsme dělali všechno, abychom byli připravení na pondělní a úterní trénink. Všichni jsou motivovaní ovládnout další trofej," ujistil pětadvacetiletý rodák z Rosic.

Znovu zopakoval, že na patřičné oslavy klade velký důraz. "Není jednoduché dosáhnout úspěchů, musíte pro ně hodně obětovat. A když už se tak stane, je důležité je také patřičně oslavit. To se stalo a jsem na to moc pyšný."

Pražané na hřišti Viktorie během jara v lize prohráli výrazně 0:4.

"Ukázali jsme si momenty, co nám tady nevycházelo, co nám chybělo. Tehdy jsme ale byli v jiném rozpoložení než teď," poukázal Krejčí, který byl v březnovém utkání vyloučen po soubojích s reprezentačním kolegou Chorým.

"Tomáš je silný kvalitní hráč, budou to nelehké souboje, ale těším se. Doufám, že porovnáme síly v nejsilnějších sestavách a vyhraje ten lepší."

Kapitán je rád, že když už se hraje na stadionu soupeře, místa pro fanoušky budou aspoň rozdělena rovným dílem mezi oba kluby. "Víme, jakou naši fanoušci mají sílu, a budu rád, když nás poženou tak, jako nás hnali doteď."