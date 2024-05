Češi ohromujícím finišem šokovali Kanadu. Srazil je ale gól při vlastní přesilovce

Čeští hokejisté na domácím mistrovství světa v Praze prohráli s Kanadou, ale i posedmé na turnaji bodovali. V boji o prvenství v základní skupině A vyrovnali skvělým finišem z 1:3 na 3:3, nakonec ale podlehli obhájcům titulu 3:4 v prodloužení.

Góly svěřenců kouče Radima Rulíka dali Dominik Kubalík, Ondřej Palát a kapitán Roman Červenka. Ve čtvrtečním čtvrtfinále narazí Češi na USA, nebo Německo. Kanaďané vyzvou Slováky.

Ještě po dvou třetinách byl stav bezbrankový, ve třetím dějství začali lépe Kanaďané zásluhou Dylana Cozense. Kubalík v přesilovce vyrovnal, ale soupeř pak odskočil po zásazích Dawsona Mercera a Brandona Hagela.

Na konci 57. minuty snížil při hře bez gólmana v další početní výhodě Palát, v čase 58:11 Červenka znovu při risku s prázdnou brankou vyrovnal. Při oslabení pak v čase 63:13 rozhodl před 17.314 diváky druhým dnešním gólem Cozens.

Červenka si vedle gólu připsal i asistenci, na svém 11. světovém šampionátu vylepšil bilanci na 94 utkání a 76 bodů za 27 gólů a 49 přihrávek a mezi Čechy se posunul před dosud sedmého Jaromíra Jágra. Martin Nečas a bek David Špaček si připsali shodně po dvou asistencích.

O konečném pořadí ve skupině a soupeři českého výběru na úvod vyřazovacích bojů rozhodne večerní zápas v Praze mezi Švýcarskem a Finskem se začátkem ve 20:20.

Švýcaři ztrácejí na druhé Čechy dva body, ale vyhráli vzájemný zápas. Pokud nad Finy zvítězí, vyzvou Němce a domácí tým se utká s Američany. Když Švýcaři nezískají více než bod, Češi udrží druhé místo a utkají se s Německem.

Češi, v jejichž sestavě už byli i Pastrňák se Zachou, začali nešťastně. Krejčík po 18 sekundách vyhodil puk do hlediště a musel na trestnou lavici. V oslabení se dostal do velké šance Flek, brankáře Binningtona ale nepřekonal. Nepovedlo se to ani Beránkovi, při zakončení zblízka neuspěl Červenka.

Ve 14. minutě si Češi zahráli první přesilovku. Ranou z první pálil Pastrňák, Binnigtona ale nepropálil. V 18. minutě měl na druhé straně štěstí Dostál. Severson dostal přesně na bod pro vhazování nahrávku od zadního hrazení a zazvonil na tyčku.

Ve druhé třetině tempo trochu opadlo, tuhá bitva ale pokračovala. Chyběly jen šance. Na první výraznější čekalo vyprodané hlediště až do 32. minuty, ale stála za to: Pastrňák na konci souhry s Červenkou našel z otočky z kruhu pro vhazování před brankoviště najíždějícího kapitána, který se tísněný dokázal prosadit k zakončení, Binnington ale skvěle zasáhl pravým betonem.

Po 54 sekundách třetí dvacetiminutovky fauloval Kempný a Kanaďané měli k dispozici druhou přesilovku. Na její využití jim stačilo pouhých sedm sekund. Cozens při střele z kruhu dokonale využil zakrytý výhled Dostála, před nímž clonil Paul, a otevřel skóre. Ve 45. minutě mohlo být vyrovnáno. Flek nabil do jízdy Tomáškovi, jenž mířil dobře nad beton kanadského gólmana, ten ale schoval kotouč v lapačce.

Ve 48. minutě ale pykal za krosček kanadský talent Bedard a rovněž Češi trestali. Zpočátku rozpačitou přesilovku ukončil devět sekund před Bedardovým návratem Kubalík, který využil parádní nahrávku od Nečase. Jenže rovnovážný stav trval jen necelé dvě minuty. Kanaďané vybojovali v útočném pásmu kotouč u hrazení, Severson ho přihrál na Mercera a ten překonal Dostála povedeným blafákem do bekhendu.

V 56. minutě navíc Tavares při rychlém kontru posunul puk Hagelovi, jenž se dostal za záda českých hokejistů a tváří v tvář Dostálovi nezaváhal. Jen o chvilku později se ale proti pravidlům provinil Mercer, česká střídačka sáhla ke hře bez gólmana a risk se jí vyplatil. Špaček od modré čáry vypálil tvrdou, ale nepřesnou ránu, do branky ji však usměrnil Palát a využil přesilovku po 29 sekundách.

V čase 57:45 sáhli Češi znovu ke hře se šesti bruslaři v poli a byli znovu úspěšní. Po další krásné Nečasově nahrávce se trefil z velkého úhlu Červenka a vyrovnal na 3:3. Rozhodnout mohl ještě před koncem třetí třetiny Hagel, Dostál ale pohotově zasáhl a pohromu odvrátil.

Když byl v čase 62:47 vyloučený Dubois, měli Češi možnost rozhodnout, jenže místo toho rozjásal jen 26 sekund poté Kanaďany Cozens.

Američané postoupili z druhého místa

Hokejisté Spojených států amerických porazili v závěrečném utkání v základní skupině na mistrovství světa v Ostravě Lotyšsko 6:3 a do čtvrtfinále postoupili z druhého místa. Lotyšsko skončilo páté, ve vyřazovací části bude chybět a neobhájí bronzové medaile. Čtyřmi body za dvě branky a dvě asistence se na výhře Američanů podílel útočník Cole Caufield.

Američanům se skvěle vydařil vstup do utkání. Již po 83 sekundách hry otevřel skóre přesnou střelou pod horní tyč kapitán Tkachuk a připsal si sedmý gól na turnaji. O minutu později dorazil puk za brankáře Gudlevskise pohotový Brindley, ale rozhodčí po kontrole u videa jeho zásah neuznali kvůli nedovolenému kontaktu Eyssimonta s lotyšským brankářem.

Zámořští hráči byli i nadále aktivnější. Tečovaná střela Boldyho skončila na horní tyči, do dvou slibných příležitostí se dostal Gaudreau. Prosadil se ale až ve 14. minutě obránce Werenski, jehož našel volného mezi kruhy Caufield. Snížit mohl Komuls, ale trefil jen tyč.

Když ve 23. minutě přidal v přesilové hře třetí gól Američanů Caufield, zdálo se, že je rozhodnuto. Lotyši, kteří potřebovali k uchování šance na postup do čtvrtfinále vyhrát v základní hrací době, ale dokázali rychle zásluhou Krastenbergse snížit a duel zdramatizovali.

Na turnaji poprvé chytající brankář Lindgren měl ale štěstí. Ve 29. minutě Robert Bukarts orazítkoval jednou střelou obě tyčky, Lotyši pak nevyužili dvouminutovou přesilovou hru pět na tři při vyloučení Zegrase a Nelsona. V závěru druhé části si Lindgren poradil i se zakončením Batny.

A pak se opět prosadili Američané. Jen 15 sekund po začátku třetí části si šestý gól na turnaji připsal Boldy. Lotyši ale i tentokrát odpověděli a ve 45. minutě v rozmezí 16 sekund snížili na 3:4. Nejprve se prosadil Tralmaks a poté Mamčics. O čtyři minuty později ale nejlepší hráč zápasu Caufield překonal Gudlevskise popáté a přiblížil favorita výhře. Lotyši v závěru při přesilovce odvolali brankáře a ještě inkasovali.

Skupina A (Praha):

Česko - Kanada 3:4 v prodloužení (0:0, 0:0, 3:3 - 0:1)

Branky a nahrávky: 50. D. Kubalík (Nečas, L. Sedlák), 57. Palát (D. Špaček, Červenka), 59. Červenka (Nečas, D. Špaček) - 42. Cozens (Power, Paul), 52. Mercer (Severson), 56. Hagel (Tavares, Dubois), 64. Cozens. Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Björk - Yletyinen (oba Švéd.), Briganti (USA). Vyloučení: 2:4. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 17.413.

Česko: Dostál - Gudas, Krejčík, Rutta, Kempný, Kundrátek, Hájek, D. Špaček - Pastrňák, Zacha, Červenka - O. Kaše, L. Sedlák, Palát - Nečas, Kämpf, D. Kubalík - Flek, Tomášek, O. Beránek. Trenér: Rulík.

Kanada: Binnington - Parayko, Power, Oleksiak, Byram, Severson, Guhle, Zellweger - Mercer, McBain, B. Tanev - Bedard, Paul, McCann - Dubois, Tavares, Hagel - Mangiapane, Cozens, Bunting - Guenther. Trenér: Tourigny.

Skupina B (Ostrava):

Lotyšsko - USA 3:6 (0:2, 1:1, 2:3)

Branky a nahrávky: 24. Krastenbergs (Tralmaks, Gudlevskis), 45. Tralmaks (Zile, Lavinš), 45. Mamčics (Daugavinš) - 2. B. Tkachuk (Caufield), 14. Werenski (Caufield, Pinto), 23. Caufield (Boldy, B. Tkachuk), 41. Boldy (Werenski, Seth Jones), 49. Caufield (Pinto), 60. Farabee. Rozhodčí: Brander (Fin.), M. Holm (Švéd.) - Heffner, Hofer (oba Něm.). Vyloučení: 6:9. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 8924.

Lotyšsko: Gudlevskis - Jaks, Čukste, Cibulskis, Freibergs, Komuls, Mamčics, Zile - Daugavinš, Abols, Krastenbergs - Robets Bukarts, Batna, Dzierkals - Indrašis, Ločmelis, Rihards Bukarts - Tralmaks, Lavinš, Gavars - Ansons. Trenér: Vitolinš.

USA: Lindgren - Seth Jones, Werenski, L. Hughes, Sanderson, Petry, Vlasic, Kesselring - Boldy, Nelson, Gaudreau - Caufield, Pinto, B. Tkachuk - Zegras, Hayes, Farabee - Brindley, Kunin, Eyssimont - Leonard. Trenér: Hynes.