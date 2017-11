Klepiše těší vítězství nad Švýcary. Čekal, že soupeř bude víc bruslit

před 2 hodinami

"Podle výsledku to bylo vyrovnané, ale myslel jsem si, že to bude tvrdší zápas a Švýcaři budou více bruslit," uvedl Jakub Klepiš po výhře nad týmem helvétského kříže, na který svěřenci Josefa Jandače narazí v únoru v Pchjongčchangu.

Helsinky - Čeští hokejisté si dnes na turnaji Karjala otestovali jednoho ze soupeřů, s kterým se potkají na olympijských hrách. I když zvítězili jen těsně 3:2, nejstarší hráč v národním týmu Jakub Klepiš čekal od Švýcarska více.

"Podle výsledku to bylo vyrovnané, ale myslel jsem si, že to bude tvrdší zápas a Švýcaři budou více bruslit," uvedl Klepiš po výhře nad týmem, na který svěřenci Josefa Jandače narazí v únoru v Pchjongčchangu. "Nevím, zda to může hrát nějak velkou roli, ale určitě je příjemné vědomí, že je máte ve skupině a v posledním utkání, co s nimi hrajete, jste je porazili. To by pro naše hlavy mohla určitá výhoda být," mínil.

Český tým uspěl díky třem využitým přesilovkám, při hře v plném počtu vyhráli Švýcaři 2:0. "Určitě potřebujeme dát nějaký gól při hře v pěti na obou stranách. Na druhou stranu hrají přesilovky na mezinárodní scéně velkou roli a vyhrávají zápasy," prohlásil třiatřicetiletý útočník Mladé Boleslavi.

"První přesilovky byly dobře sehrané, dali jsme z toho góly, pak jsme zbytečně začali vymýšlet a dávali si přednost. Chyběla tam pořádná střela. Ale zaplaťpánbůh se nám to nevymstilo a vyhráli jsme. Využít pět z osmi přesilovek (za dva zápasy) je krásné, ale aby nás to nesvádělo k tomu, že začneme zkoušet krásné kombinace místo toho, že se budeme ještě více tlačit do střely," varoval Klepiš.

Gólem a nahrávkou přispěl k výhře plzeňský útočník Milan Gulaš, jehož brzká trefa v čase 2:02 tým uklidnila. "Myslím, že první třetina byla odehraná z naší strany úplně nejlépe. Pak tempo trošku odešlo, ale jsem rád, že jsme výhru ubojovali. Ve druhé třetině jsme se asi trošku uspokojili," připustil Gulaš.

"Měli jsme sice puk pořád na holi, ale odešel takový ten chtíč dát gól. Nahrávek tam bylo moc, chce to s pukem větší drajv. Přesilovky nebyly špatné, ale ještě více bychom se mohli tlačit do koncovky. Naštěstí jsme jim dovolili jen dva góly a dosáhli na cenné vítězství," prohlásil Gulaš.

Patrné bylo ve hře českého výběru zlepšení při hře v oslabení. "Hodně jsme to rozebírali. Minulý zápas právě tohle rozhodlo, takže jsme tomu věnovali čas a dnes to bylo mnohem lepší. Blokovali jsme tam střely, což je také důležité, že pak pomůžete gólmanovi. Takhle by to mohlo vypadat i v nedělním utkání," přál si Gulaš před zápasem proti Rusku.