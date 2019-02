Liberec rozhodl proti Hradci góly v oslabení, Litvínovu se vzdálil postup do předkola

Aktualizováno před 9 minutami

Liberec přestřílel v taháku 48. kola extraligy Hradec 6:3 a udržel se na čele tabulky. Litvínov v boji o první desítku znovu padl proti Kometě, naopak Zlín se po výhře v Pardubicích přiblížil postupu.

Hokejisté Liberce zdolali ve 48. kole extraligy třetí Hradec Králové 6:3, přestože prohrávali už 1:3. Udrželi si tak náskok v čele tabulky. Bílí Tygři rozhodli mezi 55. a 56. minutou dvěma góly ve vlastním oslabení, kdy během 47 vteřin obránce Lukáš Derner a útočník Petr Jelínek zařídili vedení 5:3. Mountfield neuspěl poprvé po pěti výhrách za sebou.

V první šanci utkání se objevil hostující Smoleňák, Will ale jeho pokus schoval v lapačce. Na druhé straně Pavelku prověřil Krenželok. Poté Mountfield špatně střídal a nabídl tak Liberci možnost přesilové hry. A Bílí Tygři nabídnutou šanci využili, do vedení je poslal nenápadnou střelou navrátilec do sestavy Kvapil.

Domácí se ale z vedoucího gólu příliš dlouho neradovali. Po buly v útočném pásmu si našel odražený kotouč Smoleňák a bekhendem překonal Willa. Do vedení mohl poslat hosty Rákos, Will výborně zasáhl.

Na opačné straně se do brejku dostal Zachar, kterého zastavil pouze za cenu faulu Nedomlel. Hlavní rozhodčí nařídil trestné střílení, autor první branky Kvapil si ale tentokrát na Pavelku nepřišel. Severočechy to mohlo mrzet o to víc, když hned vzápětí sami inkasovali. Po pěkné individuální akci Radovana Pavlíka zakončil do odkryté branky Vincour.

Vincour si svou gólovou radost zopakoval krátce po začátku druhé třetiny a střelou na vzdálenější tyč poslal Mountfield do dvoubrankového vedení. Bílí Tygři snížili ve 27. minutě, na brankovišti se prosadil důrazný Jelínek.

V polovině utkání pak hráli Liberečtí dvojnásobnou přesilovku a po krásné kombinaci se Ševcem a Filippim vyrovnával střelou do prázdné branky Hudáček. Domácí byli na koni a blízko čtvrtému gólu byl Jelínek, z bezprostřední blízkosti ale přestřelil. Hradečtí si poté mohli vzít své vedení zpátky rovněž ve dvojnásobné početní výhodě, domácí se však výborně ubránili.

V úvodu třetí části se až před Pavelku dostal Kolmann, hradecký brankář si s jeho střelou i dorážkou poradil. Na druhé straně měl Will plné ruce práce při šanci Smoleňáka. Poté hrál Mountfield přesilovku a gól měl na hokejce Vincour, Will ale svůj tým podržel.

Šest minut před koncem fauloval vysokou holí Filippi a Východočeši měli k dispozici čtyřminutovou početní výhodu. Po dobré práci Lakatoše se ale výstavní ranou od modré čáry prosadil Derner a Liberec vedl.

V aréně ještě neutichla radost z vedoucí branky a Bílí Tygři se během minuty radovali znovu. Krenželok vysunul do úniku Jelínka a ten přidal již druhý gól domácích během oslabení. V samém závěru ještě přidal šestý gól další ostrou ranou Derner.

Zlín vyhrál v Pardubicích, Vítkovicím pomohl příspěvek Olesze

Zlín vyhrál na ledě Pardubic 4:2 a díky šestému vítězství z posledních sedmi zápasů si upevnil pozici v první desítce pro play off. Berani nakročili k vítězství už v první třetině, kterou vyhráli 2:0. Pardubice poté dvakrát snížily, ale pátou porážku v řadě neodvrátily.

Hokejisté Vítkovic porazili Karlovy Vary 4:2. Ostravané tak po obratu z 1:2 udělali další krok k přímému postupu do čtvrtfinále play off, naopak Západočeši si připsali už osmou prohru v řadě. Dva góly vítězů vstřelil útočník Rostislav Olesz.

Litvínov prohrál s Brnem těsně 3:4, potřetí za sebou nebodoval a na desátou Spartou ztrácí stále tři body. Obhájce titulu posílil svou pozici mezi první šestkou. Vítězný gól si připsal útočník Martin Dočekal.

Hosté nastoupili do utkání bez distancovaného Martina Erata, jenž si po dnešním výroku disciplinární komise začal odpykávat celkem šestizápasový trest za hrubý faul na Tomáše Havránka z Karlových Varů.

Hokejisté Mladé Boleslavi zabrali po třech domácích prohrách za sebou a zdolali předposlední Chomutov 4:1. Středočeši se tak drží na sedmém místě tabulky. Dvěma góly k tomu pomohl slovinský obránce Sabahudin Kovačevič.

48. kolo hokejové extraligy:

HC Dynamo Pardubice - PSG Berani Zlín 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 28. P. Sýkora (Ihnacak), 56. Eklund (Schaus, P. Sýkora) - 5. E. Kulda (Gazda, Dufek), 12. Honejsek (Freibergs), 36. Ferenc (Herman, Okál), 59. Fořt (Řezníček). Rozhodčí: Hribik, Kubičík - Pešek, Polák. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 6678.

Sestavy:

Pardubice: Kacetl - Porseland, Eklund, Schaus, J. Mikuš, Holland, J. Zdráhal - Machala, Mandát, Horký - P. Sýkora, Ihnacak, Marosz - Hovorka, Poulíček, Rolinek - Koffer, J. Kloz, Dušek. Trenéři: Lubina, Čáslava a R. Král.

Zlín: Kašík - D. Nosek, Řezníček, Freibergs, Matyáš Hamrlík, Gazda, Ferenc, Valenta - Popelka, Fořt, Fryšara - E. Kulda, Honejsek, Kubiš - Herman, P. Sedláček, Šlahař - Okál, L. Krejčík, Dufek. Trenéři: R. Svoboda, Martin Hamrlík a Hrazdira.

BK Mladá Boleslav - Piráti Chomutov 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 25. Skalický (Vondrka), 48. Kovačevič (Klepiš, Kotvan), 59. Kovačevič, 60. Klepiš (Vondrka) - 39. Marjamäki (Duda, Vantuch). Rozhodčí: Pešina, M. Sýkora - J. Ondráček, Špůr. Vyloučení: 5:6. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 2741.

Sestavy:

Mladá Boleslav: J. Růžička - Bernad, Pláněk, Kotvan, Kurka, Dlapa, Kovačevič, Němeček - Vondrka, Klepiš, Skalický - D. Šťastný, T. Knotek, L. Pabiška - M. Látal, P. Musil, R. Zohorna - Kousal, Najman, Flynn. Trenéři: M. Hořava st., Rulík a Patera.

Chomutov: Peters - Valach, Jank, Trefný, Knot, Dietz, L. Kovář, D. Zeman - T. Svoboda, V. Růžička ml., J. Sklenář - Klhůfek, Raška, Tomica - Duda, Vantuch, Koblasa - Marjamäki, Gut, Chrpa. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 39. Kašpar (Jurčík), 47. Jurčík (Trončinský), 58. V. Hübl (J. Mikúš, Trončinský) - 14. P. Holík, 40. Zaťovič (Barinka, Mallet), 42. Vondráček (Dočekal, L. Čermák), 50. Dočekal. Rozhodčí: Lacina, Jeřábek - Lhotský, Špringl. Vyloučení: 1:2. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 3021.

Sestavy:

Litvínov: Petrásek - Trončinský, Strejček, L. Doudera, Ščotka, Graborenko, Šesták - J. Petružálek, V. Hübl, F. Lukeš - Kašpar, J. Mikúš, Válek - Jurčík, M. Hanzl, Trávníček - Jícha, M. Havelka, Helt. Trenéři: Razým a Skuhrovec.

Brno: Čiliak - Štencel, O. Němec, Gulaši, Z. Michálek, Malec, Bartejs, Barinka - Zaťovič, P. Holík, Orsava - Mallet, J. Hruška, Köhler - Dočekal, L. Čermák, Vondráček - Plášek, Kusko, Süss. Trenéři: L. Zábranský, Horáček, Pokorný a Oslizlo.

HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary 4:2 (0:0, 3:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 23. Kucsera, 37. Olesz (Lev, Dej), 38. Olesz (Výtisk), 59. Šidlík - 25. Gríger (Sičák, T. Rachůnek), 27. Eminger (Skuhravý). Rozhodčí: Mrkva, Hejduk - Lederer, Gebauer. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 4250.

Sestavy:

Vítkovice: Bartošák - Trška, Výtisk, Gregorc, Šidlík, J. Mrázek, Hrabal - Dej, Lev, Olesz - Tybor, O. Roman, Schleiss - Szturc, Poletín, D. Květoň - P. Zdráhal, Š. Stránský, Kucsera. Trenéři: Petr a Trnka.

Karlovy Vary: J. Bednář - Plutnar, Sičák, Eminger, Kozák, Podlipnik, M. Rohan, Šafář - T. Rachůnek, Gríger, Kohout - J. Černý, Roman Vlach, T. Mikúš - Balán, Skuhravý, Gorčík - Šik, Kverka, Stloukal. Trenéři: Pešout a Mariška.

Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové 6:3 (1:2, 2:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 7. M. Kvapil (Ševc, Birner), 27. P. Jelínek (M. Zachar), 30. L. Hudáček (Filippi, Ševc), 55. Derner (Lakatoš), 56. P. Jelínek (L. Krenželok), 60. Derner (P. Jelínek, Valský) - 9. Smoleňák (M. Chalupa, Rákos), 13. Vincour (R. Pavlík), 22. Vincour (R. Pavlík, Nedomlel). Rozhodčí: Kika, Hodek - Kis, Rampír. Vyloučení: 8:6, navíc Lenc (Liberec) 10 min. Využití: 2:0. V oslabení: 2:0. Diváci: 7221.

Sestavy:

Liberec: Will - Derner, Kolmann, Hanousek, Šmíd, Ševc, Doherty, Stříteský - Lenc, L. Hudáček, Birner - Ordoš, Filippi, M. Kvapil - M. Zachar, P. Jelínek, L. Krenželok - Valský, J. Vlach, Lakatoš. Trenéři: Pešán a P. Augusta.

Hradec Králové: J. Pavelka - Zámorský, Linhart, Graňák, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandič, Nedomlel - Smoleňák, Rákos, M. Chalupa - Vincour, Cingel, R. Pavlík - Vopelka, Kukumberg, Miškář - Štindl, Nedvídek, D. Sklenář. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.