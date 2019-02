Surový faul Erata. Brněnský útočník způsobil bývalému spoluhráči těžký otřes mozku

před 14 minutami

Brněnský útočník Martin Erat trefil v polovině pátečního utkání extraligy v Karlových Varech dvacetiletého Tomáše Havránka hodně nevybíravě.

Erat byl po zákroku na hlavu karlovarského forvarda vyloučen na pět minut plus do konce utkání, a tak se bude jeho faulem automaticky zabývat disciplinární komise.

Havránek se vracel s pukem k obranné modré čáře a rozehrával, když se ze středního pásma přiřítil bývalý útočník Nashvillu a zasáhl soupeře loktem do obličeje.

Při následné šarvátce se Erat snažil hráčům Energie vysvětlit, že domácí útočník měl těsně před atakem skloněnou hlavu. Ovšem to nic nemění na tom, že Erat podle dostupných záběrů dobře věděl co činí a předvedl neobyčejně surový zákrok.

Utkání pak skončilo také pro zraněného Havránka, který byl převezen do nemocnice. Karlovy Vary po zápase prostřednictvím sociálních sítí informovaly, že je dvacetiletý útočník mimo vážnější nebezpečí, nicméně s těžkým otřesem mozku zůstává v nemocnici.

"Byl úplně mimo, nevěděl vůbec, co se stalo a myslím si, že pro něj sezona skončila," obával se bezprostředně po zápase asistent trenéra Energie Tomáš Mariška.

Určitou ironií osudu je fakt, že Havránek patří kmenově do stejného týmu jako Erat a do Karlových Varů odešel na roční hostování právě z Komety. V minulé sezoně odehrál za dospělé mužstvo Brna šest utkání a juniorům pomohl k titulu, v roce 2017 naskočil dokonce do play off.

Zápas v Karlových Varech vyhrála Kometa 3:0.