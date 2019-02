Voráček zazářil v zápase pod širým nebem, zařídil výhru Flyers nad Pittsburghem

před 1 hodinou

Útočník Jakub Voráček pomohl Philadelphii v utkání NHL, které se hrálo pod širým nebem, gólem a dvěma přihrávkama k výhře 4:3 v prodloužení nad Pittsburghem a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. V dalších deseti zápasech sobotního programu bodoval z českých hokejistů už jenom Michal Kempný. Zkušený obránce přihrál na jeden gól Washingtonu, který ale prohrál v Buffalu 2:5.

Flyers otočili duel dvou velkých rivalů v rozmezí 57. až 62. minuty z 1:3. "Abych byl upřímný, už jsem nevěřil, že ještě vyhrajeme," přiznal Voráček, který svou šestnáctou brankou sezony vyrovnal dvacet sekund před koncem třetí třetiny.

"Ale dobře jsme je v závěru zmáčkli," těšilo ho. Voráček navázal na krajana Davida Pastrňáka, který hrál v aktuálním ročníku také zápas pod širým nebem a stal se rovněž první hvězdou utkání.

Pittsburgh před utkáním držel ve Východní konferenci poslední postupovou příčku do play off. Philadelphia na něho ztrácela devět bodů. "Myslím si, že je to naše nejdůležitější vítězství v sezoně. Kdybychom prohráli, bylo by to už hodně těžké," prohlásil Voráček, který si připsal všechny body v základní hrací době.

Kladenský odchovanec nejdříve asistoval u branky Seana Couturiera na 1:1 a na konci třetí třetiny sehrál klíčovou roli při finiši Philadelphie, která při hře bez brankáře vyrovnala z 1:3. Kontaktní gól vstřelil James van Riemsdyk poté, kdy po střele Voráčka zůstal v brankovišti volný puk a pohodlně ho doklepl do sítě. Vzápětí český útočník překvapil gólmana Matta Murrayho střelou od levého hrazení.

Zápas ve Philadelphii, který ve vyprodaném stadionu Lincoln Financial Field sledovalo 69 620 lidí, rozhodl ve druhé minutě prodloužení Claude Giroux. "Jsme zklamáni, že jsme vedení neudrželi a že nemáme oba body. Ale hráli jsme dobře a většinu zápasu jsme měli pod kontrolou. Vyjma toho dvouminutového výpadku v závěru třetí třetiny," řekl trenér Pittsburghu Mike Sullivan.

Pittsburgh hrál většinu utkání se čtyřmi obránci, protože v první třetině odstoupili Brian Dumoulin a Kris Letang, a po prohře vypadl ve Východní konferenci z postupové osmičky do play off.

Na postupovém místě ho vystřídala Carolina po výhře 3:0 v Dallasu. Hurricanes zvítězili v osmi z posledních deseti utkání a čtyřikrát přitom udrželi čisté konto. Dvě nuly vychytal Petr Mrázek, zbývající dvě Curtis McElhinney, který kryl v Dallasu 24 střel. Jednou ho sice překonal za stavu 0:2 Radek Faksa, ale rozhodčí gól odvolali, protože Blake Comeau fauloval brankáře.

Kempný se v 45. minutě podílel na druhé brance Capitals, kteří snížili na 2:3. Sam Reinhart však za minutu a půl vrátil Buffalu dvougólový náskok a v závěru do prázdné branky završil hattrick.

Na Bostonu se nepodepisuje negativně absence Pastrňáka, který před necelými dvěma týdny podstoupil operaci palce na levé ruce. Bruins i bez nejproduktivnějšího českého hráče v soutěži získali 11 z 12 možných bodů, i když v sobotu našli po pěti výhrách přemožitele. Na ledě St. Louis prohráli 1:2 po samostatných nájezdech. I když se jelo šest sérií, útočník Bostonu David Krejčí do rozstřelu nezasáhl.

Skvělé výkony podává Sergej Bobrovskij, jehož jméno se často skloňuje v souvislosti s výměnou do jiného klubu před pondělní uzávěrkou přestupů. Ruský gólman vychytal běhěm 24 hodin dvě čistá konta. Na včerejší nulu v Ottawě navázal dalším bezchybným zápasem proti San Jose a 26 zásahy dovedl Columbus k výhře 4:0. Na straně poražených Radim Šimek byl jediným obráncem, který nebyl na ledě u inkasované branky.

NHL:

Buffalo - Washington 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Branky: 13., 46. a 60. S. Reinhart, 4. Pominville, 40. Dahlin - 23. Ovečkin, 45. Burakovsky (Kempný). Střely na branku: 38:33. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. S. Reinhart, 2. C. Hutton, 3. Eichel (všichni Buffalo).

New York Rangers - New Jersey 5:2 (3:0, 0:0, 2:2)

Branky: 9. a 60. R. Strome, 5. Vesey, 15. Kreider, 52. Skjei - 43. Agostino, 53. A. Greene. Střely na branku: 34:21. Diváci: 17.371. Hvězdy zápasu: 1. Kreider, 2. Zibanejad, 3. Vesey (všichni Rangers).

St. Louis - Boston 2:1 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 8. Steen, rozhodující sam. nájezd Blais - 26. Wagner. Střely na branku: 29:32. Diváci: 18.425. Hvězdy zápasu: 1. Blais, 2. Binnington (oba St. Louis), 3. T. Rask (Boston).

Florida - Los Angeles 6:1 (1:1, 3:0, 2:0)

Branky: 12. Trocheck, 34. Huberdeau, 39. Barkov, 40. Yandle, 47. J. McGinn, 47. McCoshen - 14. D. Brown. Střely na branku: 25:19. Diváci: 14.290. Hvězdy zápasu: 1. Luongo, 2. Huberdeau, 3. J. McGinn (všichni Florida).

Columbus - San Jose 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Branky: 9. Jenner, 21. Duchene, 40. Atkinson, 47. Dubois. Střely na branku: 26:26. Diváci: 19.025. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij, 2. Atkinson, 3. Duchene (všichni Columbus).

Dallas - Carolina 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky: 4. Wallmark, 22. Faulk, 58. Martinook. Střely na branku: 24:31. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Faulk, 2. Wallmark, 3. Aho (všichni Carolina).

Nashville - Colorado 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Branky: 4. a 50. MacKinnon, 35. Kerfoot, 39. Landeskog, 57. Zadorov. Střely na branku: 38:21. Diváci: 17.760. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Kerfoot, 3. Grubauer (všichni Colorado).

Toronto - Montreal 6:3 (0:3, 2:0, 4:0)

Branky: 59. a 60. Hyman, 23. Matthews, 39. Ennis, 47. Nylander, 60. Johnsson - 9. A. Shaw, 13. Tatar, 14. Petry. Střely na branku: 36:35. Diváci: 19.506. Hvězdy zápasu: 1. Hyman, 2. Nylander (oba Toronto), 3. Petry (Montreal).

Philadelphia - Pittsburgh 4:3 v prodl. (1:1, 0:1, 2:1 - 1:0)

Branky: 13. Couturier (Voráček), 57. J. Van Riemsdyk (Voráček), 60. Voráček, 62. Giroux - 8. Crosby, 31. J. Schultz, 47. Malkin. Střely na branku: 37:43. Diváci: 69.620 (hráno na Lincoln Financial Field). Hvězdy zápasu: 1. Voráček (Philadelphia), 2. J. Schultz (Pittsburgh), 3. Couturier (Philadelphia).

Edmonton - Anaheim 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky: 16. Currie, 21. Gagner - 32. Rowney. Střely na branku: 21:34. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Koskinen, 2. Currie, 3. Lucic (všichni Edmonton).

Vancouver - NY Islanders 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Branky: 5. Cizikas, 15. Pulock, 43. Beauvillier, 59. Clutterbuck. Střely na branku: 36:23. Diváci: 18.871. Hvězdy zápasu: 1. Lehner, 2. Pulock (oba NY Islanders), 3. B. Hutton (Vancouver).