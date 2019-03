Spartu dotlačil do play off veterán Hlinka, prezidentský pohár patří Liberci

před 1 hodinou

Poslední extraligové kolo rozhodlo. Litvínov si zahraje pouze skupinu o umístění, Sparta a Zlín míří do play off. Pražany k vítězství dotáhl dvaačtyřicetiletý matador Jaroslav Hlinka, jenž se postaral o dvě branky, které nakonec Spartě notně pomohly k výhře 5:2. Liberec se i přes porážku stal vítězem základní části, druhé místo bere Třinec. Jasné už jsou čtyři dvojice pro play off, v předkole se Vítkovice utkají se Spartou a Mladá Boleslav se Zlínem. Ve čtvrtfinále na sebe narazí Plzeň s Olomoucí a Hradec Králové s Kometou. Předkolo startuje v pondělí.

Sparta začala špatně, obrat nastartoval Hlinka Více než 11.000 diváků v O2 areně se první branky dočkalo v 10. minutě, kdy se v přesilové hře prosadil nejproduktivnější liberecký hráč Kvapil. Severočeši pak dominovali a Sparta se do hry dostávala jen v přesilovkách, i v nich ale jen ztěžka. Brankář Machovský domácí několikrát podržel a při Hanouskově vyloučení se Spartě podařilo vyrovnat. Liberecká obrana nechala zcela volné Bukartse s Hlinkou a nejzkušenější hráč Sparty si připsal premiérovou trefu od únorového návratu do týmu. Liberec byl mírně střelecky aktivnější, ale do vedení se dostali domácí. Při Birnerově vyloučení využil Lakatošovu ztrátu puku Hlinka a prostřelil Willa podruhé. Na ledě se následně začalo více jiskřit, velké šance ale chyběly. Jen domácí Klíma trefil tyč. Na začátku třetí části v rozmezí 65 sekund překonali Willa Kudrna a Blain a zdálo se, že je o postupu Sparty do play off rozhodnuto. Ještě ve 43. minutě ale prostřelil Machovského obránce Derner a Severočeši se opět začali více tlačit do útoku. Infografika Přehledně: Základní část extraligy vyhrál Liberec, produktivitu Gulaš Zdramatizovat duel mohli hosté v přesilových hrách pět na tři. Domácí i díky skvělému Machovskému se ale ubránili nejprve 35 sekund ve třech a poté celé dvě minuty. Snížit se Liberci nepovedlo ani při dlouhé power play, sekundu před koncem naopak hosté inkasovali ještě jednou. Litvínov zápas ve Vítkovicích nezvládl Litvínovu by už při dnešním vítězství Sparty nad Libercem nepomohly ani tři body, vzhledem k výraznému bodovému odstupu od třináctého Chomutova nemůže hrát ani baráž a má jistou účast v příští extraligové sezoně. Vítkovice nastoupily bez zraněných Zdráhala, Výtiska a Schleisse a úvodní dvacetiminutovkou se spíše protrápily. Nebylo divu, když už v sedmé minutě se Doudera uvolnil mezi kruhy a překonal Bartošáka. Fanoušci věští domluvený finiš extraligy. Na remízu v klíčovém klání sázejí ve velkém číst článek Domácím vázla souhra a do šancí se dostávali minimálně. Ambice na vyrovnání mohla mít v 11. minutě snad jen Tyborova dorážka po přečíslení, ale Janus byl na místě. Hosté mohli z vítkovického trápení vytěžit i víc, Hübl však ze slibné palebné pozice střílel vedle. Vítkovice ve druhé části přece jen více rozpohybovaly svou hru a díky přesilovce se jim povedlo vyrovnat. Lev ve 25. minutě přihrál před branku Szturcovi, který puk pohotově umístil do sítě. Domácím se po chvíli na necelou minutu naskytla i početní výhoda pět na tři, ale Litvínov se ubránil. Ještě na konci druhé části mohl skóre znovu strhnout na stanu hostů Jícha, Bartošák však jeho pokus kryl. Jelikož Sparta už vedla nad Libercem, stávala se situace Litvínova bezvýchodnou. Zvlášť když se ve 42. minutě na modré čáře opřel do kotouče Šidlík a jeho projektil skončil pod horní tyčkou. Severočeši útočili stále živelněji, což byla voda na vítkovický mlýn. Sóla Olesze a Deje ale pochytal Janus. Až do třetice to vyšlo Tyborovi, který v minutě ošálil Januse kličkou a poslal mu puk mezi betony. Litvínov v závěru ještě odvolal brankáře, ale Lev do prázdné branky zpečetil výsledek na 4:1. Hosté už v závěru rezignovali, z čehož 44 sekund před koncem profitoval host z prvoligové Poruby Guman, který si najel na Poletínovu přihrávku a zaznamenal svůj první extraligový gól. Zlín vyzve Boleslav, Plzeň jde na Moru Bruslaři z Mladé Boleslavi porazili v závěrečném kole základní části extraligy Třinec 4:0 a v předkole play off vyzvou Zlín. Pod čtvrtou výhru Bruslařského klubu z posledních pěti zápasů se nejvýrazněji podepsal kapitán Michal Vondrka, který posbíral tři body za dvě branky a nahrávku. Oceláři prohráli poprvé po šesti utkáních. Farda: Český trenér by byl na místě Kruppa dávno bez práce. Spartě chybí i bojovnost číst článek Třinec, který měl ještě naději na zisk třetího Prezidentského poháru v klubové historii pro nejlepší tým základní části, skončil po základní části s 99 body na druhé místě a čtvrtfinále play off pro něj začne ve středu 20. března před domácím fanoušky proti jednomu z úspěšných celků z předkola. Naopak Středočeši načnou předkolo vyřazovacích bojů na domácím ledě už v pondělí 11. března. Poslední kolo na rozdíl od Třince zvládli hokejisté Plzně, kteří v pátek porazili Karlovy Vary 2:1, a udrželi si tak třetí místo v tabulce a zajistili si účast v příštím ročníku Ligy mistrů. Vítěznou trefu Škody zaznamenal Milan Gulaš a upevnil si tím prvenství mezi střelci a vítězství v kanadském bodování. Energie po dvou vítězstvích nebodovala a prohrála již osmé z posledních devíti západočeských derby. Ve čtvrtfinále čeká Indiány souboj s Olomoucí. Derby vyhrálo Dynamo, Piráti ukončili sérii Olomouc, která ve čtvrtfinále vyzve Plzeň, v posledním kole podlehla Chomutovu 3:5. Předposlední Piráti tak ukončili sérii čtyř porážek, naproti tomu Hanáci, kteří již měli jistotu přímého postupu do čtvrtfinále play off, přišli o šňůru sedmi výher. Tři body za dva góly a nahrávku si v dresu Severočechů připsal útočník Vladimír Růžička mladší, dvakrát skóroval i bek Ronald Knot, Jan Stránský přispěl třemi nahrávkami. Poslední východočeské derby v sezoně vyhráli hokejisté posledních Pardubic, kteří na domácím ledě porazili Hradec Králové 4:2. Klíčové momenty se odehrály už v první třetině, kterou Dynamo vyhrálo 3:1. Pardubičtí hokejisté tak vyhráli po osmi porážkách v řadě. Mountfield naopak před čtvrtfinále play off, v kterém se utká s Kometou Brno, nasbíral pět porážek za sebou. Prestižní souboj rivalů přinesl řadu premiér. Pardubičtí útočníci Matouš Kratochvil a Ondřej Matýs vstřelili své první branky v extralize, hradečtí junioři Vojtěch Síla a Miroslav Kukla si připsali vůbec první start v nejvyšší soutěži. 52. kolo hokejové extraligy: HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) Branky a nahrávky: 10. Kodýtek (Kolda, Kaňák), 24. Gulaš (Jan Kovář, Moravčík) - 21. T. Rachůnek (Gríger). Rozhodčí: Hradil, Jeřábek - Rampír, Špůr. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 7337. Sestavy: Plzeň: D. Frodl - Jones, Pulpán, L. Kaňák, Moravčík, Vráblík, Preisinger - Gulaš, Jan Kovář, Pour - Indrák, Kracík, Nedorost - Eberle, Kodýtek, Kolda - D. Kindl, Stach, Kantner. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar. Karlovy Vary: F. Novotný - Plutnar, Šenkeřík, Eminger, Kozák, Sičák, M. Rohan, Šafář - O. Beránek, Gríger, T. Rachůnek, - T. Mikúš, R. Vlach, J. Černý - Balán, Skuhravý, Gorčík - Kohout, Kverka, Stloukal. Trenéři: Pešout a Mariška. HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové 4:2 (3:1, 0:0, 1:1) Branky a nahrávky: 7. M. Kratochvil, 8. Horký (Machala), 11. Matýs (Dušek), 49. Hovorka (J. Mikuš, Eklund) - 16. F. Pavlík (Cingel), 59. Cingel (Paulovič, Graňák). Rozhodčí: R. Svoboda, Šír - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 9:10, navíc Cardwell 5 min. a do konce utkání - D. Sklenář 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 9329. Sestavy: Pardubice: M. Klouček - Cardwell, Eklund, J. Mikuš, Porseland, J. Zdráhal, Budík, Děrvuk - P. Sýkora, Ihnacak, M. Kratochvil - Hovorka, Rolinek, Perret - Horký, Poulíček, Machala - Matýs, J. Kloz, Dušek. Trenéři: Lubina, Čáslava a R. Král. Hradec Králové: J. Pavelka - Štindl, Linhart, Nedomlel, Cibulskis, F. Pavlík, Graňák, od 21. navíc Kukla - J. Dvořák, Rákos, D. Sklenář - Paulovič, Cingel, R. Pavlík - Poppel, Nedvídek, Miškář - Vopelka, Kukumberg, Síla. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda. HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov 5:1 (0:1, 1:0, 4:0) Branky a nahrávky: 25. Szturc (Lev, Gregorc), 42. Šidlík (Guman, Szturc), 54. Tybor (D. Květoň), 58. Lev, 60. Guman (Poletín) - 7. L. Doudera (V. Hübl, Myšák). Rozhodčí: Hodek, Kubičík - Bryška, Lhotský. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. Diváci: 4509. Sestavy: Vítkovice: Bartošák - D. Krenželok, Šidlík, T. Černý, Gregorc, Trška, J. Mrázek - Dej, Lev, Olesz - Tybor, Roman, D. Květoň - Poletín, T. Jáchym, Szturc - Kurovský, Š. Stránský, Kucsera - od 21. navíc Guman. Trenéři: Petr a Trnka. Litvínov: Janus - Trončinský, Šesták, L. Doudera, Ščotka, Graborenko, Strejček - Myšák, V. Hübl, F. Lukeš - L. Kašpar, Válek, Helt - J. Petružálek, M. Hanzl, Jícha - Jurčík, Havelka, Trávníček. Trenéři: Šlégr, Skuhrovec a J. Beránek ml. BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) Branky a nahrávky: 1. Vondrka (Skalický, Klepiš), 27. Klepiš (Němeček, Vondrka), 31. Vondrka (Žejdl), 51. Pláňek (P. Musil, D. Šťastný). Rozhodčí: Hribik, Kika - L. Kajínek, K. Zavřel. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 2788. Sestavy: Mladá Boleslav: Krošelj - Pláněk, Bernad, Kurka, Němeček, Kovačevič, Kotvan, Dlapa - Vondrka, Klepiš, Skalický - D. Šťastný, Žejdl, L. Pabiška - M. Látal, P. Musil, R. Zohorna - P. Kousal, T. Knotek, Flynn. Trenéři: M. Hořava, Rulík a Patera. Třinec: Hrubec (31. Kantor) - M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galvinš, Matyáš, Husák, Adámek - Martin Růžička, P. Vrána, Svačina - Hrňa, Marcinko, Dravecký - Š. Novotný, Polanský, Werek - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka. HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) Branky a nahrávky: 19. J. Hlinka (Roberts Bukarts, A. Kudrna), 26. J. Hlinka, 42. A. Kudrna (Pech), 43. Blain (M. Beran), 60. Kevin Klína - 10. M. Kvapil (Šmíd, Filippi), 43. Derner (Kolmann). Rozhodčí: Hejduk, Pražák - J. Frodl, Komárek. Vyloučení: 8:8, navíc Machovský, Blain, Klimek (všichni Sparta) všichni 10 min. Využití: 2:1. Diváci: 11.202. Sestavy: Sparta: Machovský - T. Pavelka, Piskáček, Blain, Kalina, Košťálek, Tomáš Dvořák, T. Voráček - Černoch, Sill, Smejkal - A. Kudrna, Pech, Jarůšek - Roberts Bukarts, J. Hlinka, Klimek - Rousek, Kevin Klíma, M. Beran. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd. Liberec: Will - Derner, Kolmann, Hanousek, Šmíd, Ševc, Havlín - Ordoš, L. Hudáček, Birner - Lenc, Filippi, M. Kvapil - Zachar, P. Jelínek, L. Krenželok - Valský, Redenbach, J. Vlach - Lakatoš. Trenéři: Pešán a P. Augusta. Piráti Chomutov - HC Olomouc 5:3 (0:1, 3:1, 2:1) Branky a nahrávky: 23. Jank (Flemming, J. Stránský), 35. V. Růžička ml. (Klhůfek, Blaha), 37. V. Růžička ml. (Klhůfek, L. Kovář), 52. Knot (V. Růžička ml., J. Stránský), 56. Knot (Sklenář, J. Stránský) - 11. J. Káňa (Kolouch, Mráz), 38. Matiaško (Hlaváč), 57. Holec (Skladaný). Rozhodčí: Horák, Obadal - J. Ondráček, Ganger. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Diváci: 3142. Sestavy: Chomutov: Peters - Flemming, Jank, Knot, L. Kovář, Blaha, Dietz - T. Svoboda, V. Růžička ml., Tomica - Duda, Raška I, J. Sklenář - Klhůfek, Chlouba, Chrpa - J. Stránský, Vantuch, A. Dlouhý. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek. Olomouc: Konrád - L. Rutar, Vyrůbalík, Dujsík, Švrček, Škůrek, Hlaváč, A. Rutar - Mráz, Kolouch, J. Káňa - V. Tomeček, Strapáč, Burian - Holec, Skladaný, Laš - Podlaha, Handl, Matiaško. Trenéři: Tomajko a Moták.

autoři: Sport, ČTK | před 1 hodinou