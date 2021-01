Zažili největší bídu za šestnáct let. Třinec přestal dbát na detaily, míní Pospíšil

Po rekordním startu do hokejové extraligy přišla nebývale dlouhá série bez vítězství za tři body. Třinec zjistil, že od zbytku soutěže není odskočený až tak, jak by se na podzim mohlo zdát. Někdejší útočník David Pospíšil rozebírá, co se v táboře Ocelářů stalo.

Dvaceti zápasy v řadě, v kterých Třinec bodoval, stanovil úřadující mistr extraligy z roku 2019 nový rekord soutěže. Od 20. září do 15. prosince šestnáctkrát vyhrál za tři body, jednou za dva body, třikrát získal jeden bod a ani jednou neprohrál v základní hrací době.

Oceláři válcovali soupeře, tvořili si obrovský náskok na čele tabulky a body sbírali s úctyhodnou 88procentní úspěšností. Jenže ejhle, před Vánoci je jako první okradla o plný zisk překvapivě Olomouc, když v Třinci zvítězila 1:0, a Slezané hned přeskočili do opačného extrému.

Navrstvili deset zápasů za sebou, v nichž šestkrát nebodovali, dvakrát získali dva body, dvakrát brali jeden bod a ani nezvítězili v 60 minutách. Horší sérii bez plné výhry zažil Třinec pouze v nováčkovské extraligové sezoně 1995/96 (dvanáct zápasů) a dvakrát v ročníku 2004/05, kdy v Česku díky výluce hrály hvězdy NHL (jedenáct a dvanáct utkání).

Rovnou po rekordní bodové šňůře v rámci celé extraligy tedy Třinečtí přepadli do čtvrté nejhorší série bez plné výhry v dějinách klubu. Bídu uťali přesně po měsíci, v pátek 15. ledna doma porazili Hradec 3:1.

"Na Třinec je to opravdu dlouhá série, ale je to souběh více faktorů," komentuje David Pospíšil, bývalý špičkový útočník a dnes už dlouholetý expert České televize. "Zaprvé vyhrávali už moc dlouho a v hlavách přišlo lehké polevení. Šlo jim to trochu automaticky, zpohodlněli," domnívá se.

Najednou se objevily lehkovážné chyby

"Zadruhé se nabourala sestava, zpět do zámoří odešli Filip Zadina a Lukáš Jašek, s nimi brankář Josef Kořenář. Mužstvo si muselo zvyknout na nové složení a doplnění kádru, to chvilku trvá," pokračuje. Se Zadinou a Jaškem odešlo celkem 26 bodů za deset gólů a šestnáct nahrávek.

Třetí faktor podle Pospíšila souvisí s prvním. "Najednou se objevovaly nedbalostní chyby, které Třinec dříve nedělal. Hráč se třeba vykašlal na bránění prostoru nebo ztratil puk lehkovážnou chybou na modré čáře. Gólmani sem tam pustili laciný gól. Když se to tak sejde, přijde útlum," vysvětluje bývalý hráč Pardubic, Plzně nebo Petrohradu.

Zároveň si Pospíšil myslí, že útlum nebude v případě Třince trvat příliš dlouho. Oceláři se sice propadli na druhé místo extraligy za Spartu, ale ztrácí na ni jen tři body a mají dvě utkání k dobru. Nicméně už jen o dva body za nimi je Mladá Boleslav, která doposud odehrála o zápas více.

"Roli sehrálo i to, že Třinec v koronavirové pauze jezdil trénovat na led do Polska, čímž získal oproti ostatním výhodu. Jak se extraliga rozjela, tento rozdíl se začal stírat. Oceláři se vrátí na vítěznou vlnu. Neudělají dvacet zápasů v řadě, ale procentuálně budou úspěšní," soudí expert.

O lecčems vypovídá také fakt, že Třinec ve zmíněných deseti zápasech bez výhry za tři body soupeře devětkrát přestřílel, často velmi drtivě. "Přesně to je ono. Přijde střelecká nouze, nepadá vám to tam. Do toho soupeř skvěle brání, zachytá mu brankář," připomíná Pospíšil, že proti Olomouci, Plzni a Liberci vyšel Třinec v rámci černé série s nulou.

Posily z Kanady? Ukázka, že Třinec chce titul

Šampioni z poslední regulérně dokončené sezony se podle Pospíšila poučí a vezmou na vědomí, že konkurenti nespí. Nemyslí si však, že by měl Třinec před koncem přestupního lednového termínu posilovat. Ani na propíraném postu brankáře, kde Jakub Štěpánek a Ondřej Kacetl v poslední době zrovna nezáří.

Kacetl v posledním utkání proti Spartě pustil střelu Milana Jurčiny přes celé kluziště, na druhou stranu posléze Ocelářům vychytal nájezdy. Oba gólmany de facto odložily Pardubice a je otázka, zda ještě dokážou vést ambiciózní klub, jakým je Třinec, a podělit se o pozici jedničky.

"Jak jsem říkal, pár laciných gólů pustili. Ale když si navzájem pomůžou, oba už několikrát dokázali, že jsou dobří brankáři. Neříkám, že gólmani na nároďák, ovšem kvalitu mají. Musí jim pomoct i hráči, snažit se, aby brankář za nimi neměl strach, aby se cítil komfortně," tvrdí Pospíšil.

Pět zápasů v dresu s drakem na hrudi mají za sebou kanadští forvardi Taylor Leier a Jack Rodewald, oba s bohatými zkušenostmi z farmářské AHL a několika odehranými duely v NHL. Po jejich příchodu se ozvala lehká kritika, proč Oceláři raději nedají více prostoru mladým.

"Je to jejich interní věc. Zatím jsme nepoznali, jak dobří jsou ti kluci, ale myslím, že Třinec ví, co dělá, že nešlápl vedle. Chce mít nadupané čtyři lajny a chce vyhrát titul, má vysoké cíle. Jinak by třeba hrál více mladých hráčů, ale zase je otázka, jestli na to mají. Momentálně je má v první lize ve Frýdku-Místku a může po nich kdykoliv sáhnout," říká Pospíšil.

Růžička se může odpoutat od Krále

Poté, co Třinec přerušil desetizápasovou šňůru výhrou 3:1 proti Hradci a Spartu zdolal 5:4 po nájezdech, se ve středu v 17:30 o další body popere v Litvínově. Může to být velmi speciální zápas pro Martina Růžičku.

Pokud totiž nejproduktivnější hráč extraligy (13+31) skóruje, osamostatní se na čele klubových střeleckých statistik základní části před Richardem Králem. V tuto chvíli mají oba v dresu Třince v základní části 190 gólů.

"Martin podává i v 35 letech skvělé výkony. Dělá na sobě, v létě jezdí do Kanady a pořád má chuť na sobě pracovat. Výborně mu sedla formace s Matějem Stránským a Petrem Vránou, střelba už není jen na něm. Proto se trochu transformoval na nahrávače," doplňuje Pospíšil.