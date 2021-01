"Nehrajeme se zločinci." Hokejové svazy i běloruská opozice MS mimo Minsk vítají

Mezinárodní hokejová federace (IIHF) se v pondělí rozhodla odebrat Bělorusku letošní mistrovství světa. Pokud by se turnaj konal v Minsku, byla by podle ní ohrožena bezpečnost účastníků. Hokejové svazy, politici i osobnosti běloruské opozice rozhodnutí vítají, v opačném případě by totiž šampionát mohl posloužit jako ospravedlnění autoritářského režimu Alexandra Lukašenka.

Český hokej Šéf Českého hokeje Tomáš Král. | Foto: ČTK Český hokej se k odebrání pořadatelství MS běloruské straně vyjádřil ústy prezidenta Tomáše Krále. "Vzhledem k vývoji situace se takové rozhodnutí dalo očekávat. Je dobře, že k němu vedení IIHF přistoupilo a ukončilo diskuse. Co nejdříve by mělo být přijato i rozhodnutí o nové podobě šampionátu, protože jak federaci, tak pořadatele čeká při jeho přípravě za stávajících podmínek a omezení spousta práce," prohlásil Král. Svůj názor zveřejnil i bývalý hokejový brankář Milan Hnilička, dnes předseda Národní sportovní agentury. "Plně podporuji rozhodnutí IIHF o odebrání mistrovství světa v hokeji Bělorusku. Byl jsem v tomhle ohledu s Českým hokejem zajedno. Čtyři měsíce do startu je pro nového pořadatele dost šibeniční termín, ale jsem přesvědčen, že šampionát proběhne bez organizačních problémů," napsal na Twitteru.