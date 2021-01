Gudas předvedl, kdo je. Při premiéře ovládl statistiku srážek, zapsal i asistenci

Obránce Radko Gudas nenechal hned při své premiéře v dresu Floridy nikoho na pochybách, proč ho Panthers do týmu přivedli. Český tvrďák při výhře 5:2 nad Chicagem, kterou Florida vstoupila do nového ročníku hokejové NHL, zaznamenal tři srážky, nejvíce ze všech hráčů. Zapsal si ovšem i gólovou asistenci, čtyřikrát vystřelil a do statistiky +/- přidal dva kladné body.

1:59 Video: Asociated Press