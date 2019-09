Rozšíření videa, napětí od začátku nebo útočníci v pruzích. Extraliga zvedá oponu

Nejslabší má padáka

Barážovým bitvám odzvonilo. Výkonný výbor hokejového svazu v únoru odhlasoval novinku, na základě které nejhorší tým základní části extraligy sestoupí přímo do první ligy. A naopak vítěz play off nižší Chance ligy vstoupí rovnou mezi elitu.

O změně dosavadního systému s baráží pro čtyři mužstva nerozhodovaly přímo extraligové kluby, nýbrž 11členný výbor. Názory napříč spektrem extraligových členů se přitom různí. Někdo se zavedením přímého pádu souhlasí, jiní změnu ostře kritizují.

Model s přímým sestupem bude v Česku v rámci evropských poměrů ojedinělou záležitostí. "Mělo by to přinést jiný náboj do základní části, tedy hlavně pro kluby na spodku tabulky. Slibuju si od toho větší dramatičnost," prohlásil ředitel extraligy Josef Řezníček.

Zejména pro kluby z první ligy bylo složité se na baráž připravit, neboť měly za sebou těžké bitvy z play off. Zatímco extraligové kluby se chystaly v mnohdy už nic neřešícím play out. Nový systém přiměje mužstva bojovat naplno od prvního kola, větší ztráta na chvostu extraligy totiž může být smrtící. V tomto smyslu hrozí, že čtrnáctý tým nabere velké manko, nebude stačit na ostatní a sezonu bude "pouze dohrávat". Tímto by boje na spodku tabulky naopak spíše ztratily na dramatičnosti.