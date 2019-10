Nařízení o helmách rozčílilo i nás, vzpomíná Farda. Kruppovi podle něj hrozí vyhazov

Richard Farda

Pravidla platí pro každého včetně Jaromíra Jágra, jakkoli směšná se někdy mohou zdát. Sparta bude nervózní, na ledě má zmatek. Ultimátum pro trenéra Uweho Kruppa? Někdejší reprezentant a kouč Richard Farda pro Aktuálně.cz komentuje extraligové dění.

Výsledky Sparty a to, že má zatím jen šest bodů, je veliké překvapení. Ale na druhou stranu si nemůžu pomoct, už to na mě působí jako normální situace. Nakoupili velké posily, jenže na ledě to není vidět.

Nevím, v čem to vězí, nevidím do taktiky, na kterou trenér Krupp dbá. Ale zkrátka zápasy, ve kterých vedete o tři nebo čtyři góly, se musí vyhrát. Ani po těch dvou přestřelkách se Sparta příliš nezvedla, připadá mi, že má na ledě zmatek.

Matěj Machovský nemá takovou formu jako v minulé sezoně, a navíc chytá za prostupnou obranou. A takový Marek Ďaloga, obránce, hraje více do útoku. Věčně je za brankou soupeře a vzadu za něj nikdo nezaskočí. Sparťané se musí ohlížet hlavně na bránění.

Ukazuje se, že ani s posilami nebudou hokejovou extraligu válcovat, spíše budou rádi, pokud se v tabulce zvednou trochu nahoru. Je to jen začátek, ale nemyslím si, že by Sparta měla patřit k největším favoritům.

Hned v prvním zápase se zranili Marek Kvapil a Jan Piskáček, ovšem hráče na marodce mají skoro všude. Vezměte si Třinec a Martina Růžičku nebo Zlín, který teď bude bez Libora Kašíka. S tím se musí počítat, ostatní hráči ze Sparty musí za ty peníze, co mají, něco předvést.

Richard Farda Hrál za Kometu, po emigraci tři roky v zámořské WHA (dřívější konkurence NHL) a reprezentaci pomohl k olympijskému bronzu či zlatu z domácího MS 1972. Jako trenér vedl řadu extraligových týmů, se Slavií slavil postup z první ligy.

Mají teď sérii šesti zápasů venku, čtyři utkání je ještě čekají. Je to těžké, zatím se jim venku vůbec nedaří dělat body. Znovu se pohybují kolem desátého místa a říkal jsem už vloni, že kdyby Spartu trénoval Čech, dávno tam není. Krupp z Německa to ustál. A co teď?

Pořád se bavíme o pěti zápasech a třeba jsou to kecy, ale zaslechl jsem, že po prohře s Hradcem dostal od vedení ještě pět utkání. Pokud v nich nepřijde větší zlepšení a body, měl by jít. Nervozita poroste, i když opakuju, že soutěž je pořád teprve na začátku.

Nebude jednoduché s Lubinou vyjít

Podívejte se Kometu. Ani ona nezačala dobře, ale poslední dva zápasy zvládla výborně. Karel Vejmelka se rozchytal jako blázen a Marek Čiliak zatím zůstává na střídačce. Hrají dobře do obrany, dvakrát s nulou. Nový trenér Petr Fiala má oporu v Kamilu Pokorném, který je u mužstva už dlouho. Zatím to v Brně klape.

Po výrazné obměně kádru i vedení jsou na tom ještě hůře než Sparta v Pardubicích. Tam je někde zakopaný pes už hodně dlouhou dobu. Vždy se to svádí na trenéra, i teď už fanoušci pokřikem odvolávají Ladislava Lubinu. Taky do Pardubic přišly posily a výkon žádný.

Tři body za šest zápasů, to je málo. Pardubice věřily, že to po hrůzné sezoně nakopnou, ale něco se tam děje. Zajímalo by mě, proč nehraje Tomáš Rolinek. Oficiálně je zraněný, hovoří se o konfliktu s trenérem. Nevím nic konkrétního, ale vypadá to, že s trenérem Lubinou nebude jednoduché vyjít. Rolinek je totiž tahoun a dobrý kluk do kabiny.

Nahoře je Liberec, který šestkrát vyhrál. Opravdu se na základní část umí skvěle nachystat, pořád je v popředí. I bez Filipa Pešána na lavičce. Někdy na trenérovi ani tolik nezáleží, systém už je v Liberci pevně nastavený.

Kladno hrálo perfektně, v čele s panem Jágrem

Musím přiznat, že mě překvapuje, jak se začalo dařit Kladnu. Upřímně jsme myslel, že už o Vánocích budou na sestup, ale teď to tak nevypadá. V neděli ze stavu 0:3 otočili zápas proti Olomouci. To byl perfektní výkon, v čele s panem Jaromírem Jágrem.

Jágr hraje s velkou motivací, to je důležité. Když na to pořád má a baví ho to, proč ne. Gordie Howe hrál i po padesátce, nastupoval jsem proti němu tři roky, když mu bylo podobně jako Jágrovi. Jsou to úkazy.

Pobavily mě pokuty vůči Kladnu kvůli tomu, že Jágr neměl na rozbruslení helmu. Ale na druhou stranu, jakkoli směšně tohle vyznělo, pravidla jsou od toho, aby se dodržovala, což platí i pro pana Jágra.

Jinak bych tomu nepřikládal velkou důležitost, jestli si helmu nasadí na rozbruslení, nebo až na zápas. Stejně si ji vzít musí. Nemyslím si, že by to měl být nějaký významný Jágrův rituál.

Za mých časů jsme hráli ještě bez helem, pak přišlo nařízení, že musíme hrát s nimi, což nás pochopitelně nejdříve rozčílilo. Postupně však bylo méně otřesů mozku, takže jsme byli nakonec rádi. Hráli jsme s lehkými skořápkami, bylo to o zvyku a za chvíli jsme o tom ani nevěděli.

Ještě se pozastavím u Jágrova tvrzení, že by se v extralize mělo hrát více zápasů. Souhlasím s tím, že pauzy jsou někdy opravdu dlouhé. Hraje se v pátek, sobotu a neděli, pak se dlouho čeká. Chtělo by to občas proložit celými koly v úterý nebo ve středu.