Kladno půjde s Jágrem nahoru, míní Kýhos. A gólové hody v extralize zase ustanou

Vladimír Kýhos

Komentář - Kladno si po pěti letech zvyká na hokejovou extraligu a v prvních čtyřech kolech získalo pouze bod. Naopak Olomouc patří mezi tři mužstva, která ani jednou neodešla s prázdnou. Dění v extralize komentuje pro Aktuálně.cz bývalý útočník, medailista ze Sarajeva a zkušený trenér Vladimír Kýhos.

Není lehké připravit mančaft na začátek extraligy a chytit se hned od prvního kola. Každý si myslí, že se nachystal co nejlépe, ale až samotné zápasy vám nastaví zrcadlo.

Překvapily mě výsledky Sparty, hlavně ty přestřelky s Plzní a Libercem. Sparta podle mě složila výborný tým, od gólmanů přes obranu až po útočníky, ale první zápasy se jim, co se týče defenzivy, moc nepovedly.

Gólový příděl na začátku letošní #TELH převyšuje minulé ročníky. Ve čtyřech kolech padlo 170 gólů (bez zápasu Vítkovic s Třincem a gólů v nájezdech), což činí 6,07 gólu na zápas. 2018: 125 (4,46), 2017: 144 (5,14), 2016: 153 (5,46), 2015: 148 (5,29). #bezobran — Ondřej Zoubek (@VondraZoubek) September 22, 2019

Je to klasický začátek ligy, až na ten počet branek. Čím to, že padá tolik gólů? Po čtyřech kolech je těžké to zdůvodňovat, ale vypadá to, že jsou týmy nažhavené a ženou se dopředu. Mluví se o tom, že všichni chtějí hrát do útoku, postupem času se však zaměří více na obranu.

Na začátku jsou hráči plní sil a chtějí se ukázat. Obzvlášť ti, kteří měnili působiště. Chtějí ukázat kvalitu a dokázat klubům, které je pustily, že to nebylo dobré rozhodnutí. Mají zvýšenou motivaci.

Nováček z Kladna se zatím v extralize poněkud trápí, vstup se mu moc nepovedl. Ale napovídala o tom už příprava a výsledky Rytířů. Mluvilo se o tom, jestli Kladno dostatečně posílilo. Ono je to těžké, protože věříte, že si to hráči, kteří vybojovali postup, v extralize uhrají.

A možná ano, po čtyřech kolech nechci Kladno hodnotit nějak negativně a odepisovat ho. Zbývá 48 kol a třeba za měsíc může být všechno úplně jinak. Někteří hráči teprve poznávají extraligu, vyhodnotí si to, budou se problémovým partiím věnovat v tréninku a myslím, že se zlepší.

Vladimír Kýhos Hrál za Litvínov a s reprezentací získal stříbrnou medaili na olympiádě v Sarajevu 1984. V pozici hlavního trenéra vedl šest extraligových mužstev, naposled vloni v listopadu Mladou Boleslav. Ve zbytku sezony si od trénování odpočinul, nicméně případné nabídce na návrat do práce by se nebránil.

Kladno má spoustu hráčů, kteří extraligu nehráli, anebo jen minimálně. Je velký rozdíl naskočit někde na pár zápasů třeba na hostování, a jít do extraligy jako nováček se skoro celým základním kádrem. Hráči sbírají zkušenosti a v tomto ohledu by jim měl pomoct Jarda Jágr.

Jágr pomůže hlavně po psychické stránce

Na výsledky prvních dvou zápasů s Třincem a Hradcem mělo velký vliv, že Jágr kvůli zranění nehrál. Jeho přínos mančaftu je podle mě znát hlavně po psychické stránce, i když v minulé sezoně byly i momenty, kdy na ledě připomínal sám sebe v nejlepších letech.

Je opravdu úctyhodné, že se v 47 letech dokáže přinutit k tréninku a že se dokáže připravit na zápas. Všichni víme, jak to s přibývajícím věkem je. Má štěstí, že nikdy neprodělal velké zranění, ale hlavně má chuť do hokeje, chce pořád hrát.

Jágrův přínos mimo led se zdálky těžko hodnotí, museli bychom u týmu být. Ale je to legenda a majitel klubu, spoluhráči si pod ním těžko dovolí něco ošidit. Takový Martin Réway má v Kladně asi poslední šanci. Určitě dokáže, že je to hokejista, ale záleží na jeho přístupu k tréninku a životu obecně. Tam měl podle mě v minulosti největší problémy.

Karlovy Vary můžou být štikou ligy

Kladno má bod a v pátek bude hrát důležitý zápas proti poslednímu Zlínu. Jeho utkání jsem neviděl, ale co čtu referáty a vidím statistiky, nevyznívá to, že by hrál Zlín nějak extra špatně. Jen mu to tam nepadá a je jasné, že čím déle to bude trvat, všichni budou nervóznější. Fanoušci, vedení. Hráči si nebudou věřit a to se pak pomalu zapadá do krize.

Nahoře se mimo jiné pohybuje Olomouc, která už v minulém ročníku ukázala svůj potenciál. Pro mě to není žádné překvapení. Rosťa Olesz jim hodně pomůže a jinak je mužstvo už dlouho pohromadě. Jeho devízou je obrovská bojovnost a soudržnost. To se nemění.

V Olomouci jsou i kluci, které znám z působení v Brně. Vím, jací to jsou rafani a že vůbec nic nevypustí. Platí, že Olomouc má hru založenou na dobré defenzivě, ale její útočníci už jsou v extralize také nějakou dobu a dokázali zlepšit i produktivitu. Navíc po play-off mají zase více zkušeností a jsou sebevědomější. S Olomoucí se musí počítat.

V předchozí sezoně byla Olomouc štikou ligy, teď by to mohly být klidně Karlovy Vary. Po postupu vloni dokazovaly dobrou výkonnost, byť se do play-off nakonec nedostaly. Teď na západě obměnili kádr, dobře posílili a mají vyšší ambice. Jde o to, aby byli schopni udržovat výkony konstantní, protože vloni měli dlouhou sérii vítězství, jenže pak přišel pád.

Trenéra Martina Pešouta dobře znám, on své kvality naplno dokázal při postupu z první ligy, kde si s Energií počínal suverénně. Má v týmu mix mladých kluků s těmi staršími a zkušenějšími. Třeba takový Venca Skuhravý pořád nepatří do starého železa.