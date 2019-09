Jágrova hříva za šest tisíc. Platit ale musí legenda disciplinárce

Provoz pražského metra na lince C mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Pražského povstání byl zastaven, na Florenci spadl pod vlak člověk. O několik minut později došlo k zastavení provozu také na lince A mezi stanicemi Dejvická a Nemocnice Motol, kde ve stanici Bořislavka také spadl do kolejiště člověk. V obou úsecích dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou dopravu. Provoz na lince C byl již obnoven. Kdy bude jezdit metro na lince A, dopravní podnik zatím neoznámil. Podle informací záchranářů na Florenci spadl do kolejiště osmatřicetiletý muž, kterého převezli se zlomenou nohou do nemocnice. Ve stanici Bořislavka spadla pod vlak žena. "Přestože zdravotníci bojovali o její život několik desítek minut, žena zraněním bohužel podlehla," uvedli k tomu záchranáři.