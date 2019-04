Farda: Kometu může odkoučovat babička. Pro Plzeň je semifinále konečná

před 51 minutami

Richard Farda pro Aktuálně.cz pravidelně komentuje extraligové dění. S vyhlídkou na semifinále play off rozebírá další úspěšný rozjezd Komety a zamýšlí se, kdo by mohl postoupit do finále.

Kometa mě vůbec nepřekvapila. Sezona jak přes kopírák. Měla špatnou základní část a po přestávce, v play off, vyhrála 4:0. A to musím říct, že Hradec hrál strašně dobře a vůbec neměl štěstí. Na druhou stranu je to i o taktice. Kometa má skvělého gólmana a obranný val, kterým neprojde ani myška. Čeká na brejky. Za zápas přijdou třeba dva tři, ale jsou z toho góly.

Radek Smoleňák z Hradce říkal, že by v Brně majitele Libora Zábranského měli krmit kaviárem za to, co dokázal. Určitě je to tak. Důležité je, že Libor má hodně peněz a nakoupí si nejlepší hráče. Pak je může odkoučovat nějaká babička. Je to tak v každém sportu. Dokud máte dobré hráče, jde to. Ale ať jde třeba José Mourinho zachraňovat Karvinou. Stejně s ní nic neudělá.

Samozřejmě to není jen o penězích, je zapotřebí zručnost manažera. Musí si vyhlédnout správného hráče, zajistit mu dobré podmínky a zkrátka mu namazat med kolem huby.

Mimochodem, Smoleňák měl během čtvrtfinále k Zábranskému nějaké nevybíravé komentáře (boss Komety podle něj určuje pravidla, pozn. red.). Ale kdo ho zná, nemůže se na něj zlobit. Má otevřenou držku. Chce tak soupeře rozbít už mimo led. V Kanadě tohle dělají pořád. Podle mě to k hokeji patří. Fanoušci se z toho sice můžou podělat, ale nakonec to pro ně navozuje správně napjatou atmosféru.

Za nás to bylo trochu jiné. Třeba v play off se většinou potkávali reprezentanti. Uctívali jsme se. Jak bych mohl mít řeči na Vláďu Martince, když jsem s ním hrál v lajně v nároďáku? To vůbec nešlo.

Aktuální semifinálovou sérii mezi Kometou a Libercem bychom mohli brát jako předčasné finále, i když Liberec mě proti Mladé Boleslavi zas tolik nepřesvědčil. Uvidíme, co s týmy udělá dlouhá přestávka, ale myslím, že série bude tak napínavá, že člověk ani nemůže tipovat výsledek.

Každopádně rozhoduje brankář, mnohdy dělá osmdesát procent zápasu. A v tomhle ohledu je na koni Kometa.

Teď jí venku stačí vyhrát jeden zápas a soupeř bude pod tlakem. Zajímavější bude, pokud doma dvakrát zvítězí Liberec.

Myslím, že pro Plzeň je semifinále konečná. Nepřesvědčila mě. Olomouc měla super mužstvo, hrála velice dobře a dokonce jsem jí přál postup. Plzeň v rozhodujícím zápase dala v první třetině tři góly a myslela si, že je konec zápasu. Nejsem si jistý, jestli dokáže hrát na plno až do konce. A Třinec má výborné bruslaře, kteří na čtyři lajny vydrží jezdit nahoru dolů celý zápas.

Velice mě překvapilo, že Kladno v prvních dvou zápasech baráže nedalo ani gól. Je to těžké, když Jágr a Plekanec mají šance, ale neprosazují se. A kdo to tam má dávat, když ne oni? Každopádně naposledy tým bodoval, takže ještě nemusí nic balit.

Chomutov měl pech, že musel těsně před baráží překonávat salmonelu. Může být rád, že vůbec nasbíral nějaké body. Věřím ale, že hráči se postupně dostanou do formy.

Je vidět, že extraligové mančafty mají oproti těm prvoligovým trošku navrch. Jsem ale rád, že baráž končí a zavádí se přímý postup. Mělo by to tak být. Ostatně jako za nás, kdy poslední šel dolů a zespodu šel jeden nahoru.