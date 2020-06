Extraliga na křižovatce. Baráž je atraktivní, pořád musí být o co hrát, vyzývá Duda

Výkonný výbor Českého hokeje dnes odpoledne rozhodne (nejen) o tom, jakým systémem bude v příští sezoně pokračovat hokejová extraliga. Pravděpodobně se rozhodne pro jednu z těchto variant: zachování přímého sestupu, obnovení baráže nebo uzavření ligy na dva roky. Útočník Radek Duda by zvolil druhou možnost.

Právě hokejový svaz přišel po předčasném skončení sezony jako první s návrhem na změnu v extraligových zvyklostech. Na příští dvě sezony zbavit soutěž sestupu a postupně přibrat dvě prvoligová mužstva, pokud splní podmínky. Poté, až snad pomine nejhlubší ekonomická krize po pandemii koronaviru, extraligu snížit ze šestnácti na čtrnáct týmů.

Mnohé kluby braly tento návrh veřejně jako vítanou ochranu, někteří odborníci včetně bývalých extraligových útočníků Milana Antoše nebo Jakuba Koreise tuto nabídku od svazu kritizovali.

S protinávrhem nečekaně přispěchala trojice klubů Sparta, Liberec a Plzeň, jež naopak navrhla pro příští ročník zúžení extraligy na dvanáct týmů. Podle ní by právě tento krok přinesl ekonomickou úlevu a tolik zmiňované a kýžené zvýšení kvality soutěže.

Čekalo se, pro co se rozhodnou kluby v rámci své asociace APK, a zdálo se, že většina vezme zavděk první možností. Někteří to brali jako jistou věc. Jenže omyl, kluby společně vyšly s třetím návrhem, jak řešit situaci, v níž bude na hokej k dispozici mnohem méně peněz.

Místo přímého sestupu po základní části, na který letos doplatilo Kladno, znovu zavést baráž, a namísto dřívějšího a často nezáživného play out zřídit nově play down, v jehož systému se předpokládá, že bude až do posledního zápasu o co hrát. Sestup by zůstal, ale extraligové kluby v podobě play down a čtyřčlenné baráže získaly dvě užitečné brzdy.

Konečně shoda? Kdepak. Návrat baráže se zase nelíbí klubům z první ligy, které by tím přišly o možnost přímého postupu. A nelíbí se ani prezidentu Českého hokeje Tomáši Královi, jenž v rozhovoru pro deník Sport řekl, že pro návrh z APK na zasedání výkonného výboru určitě ruku nezvedne. Co z toho tedy nakonec vzejde?

Duda: Nechtějme pořád něco zjednodušovat

"Já bych zvedl ruku vždycky pro sportovní cestu, ať je situace jakákoliv. Náš hokej potřebuje hlavně konkurenci a kluci se musí naučit pracovat v kritických momentech, které přináší zápasy o titul nebo právě baráž," říká zkušený útočník Radek Duda, extraligový šampion z roku 2003.

Možnost uzavření soutěže, byť jen dočasného, ihned odmítá. "Zůstává mi rozum stát nad tím, když čtu názory některých lidí, kteří by pořád něco uzavírali. Sport je přece o tom, aby se hrálo do poslední chvíle o všechno. Nechtějme pořád něco zjednodušovat," vyzývá Duda.

Neobměkčí ho ani tísnivá finanční situace a nářek manažerů, kteří budou mít na boj o záchranu výrazně hubenější prostředky než dosud. "Neřídím žádný klub, proto mě berte v uvozovkách. Ale přeci máte balík peněz a za ně chcete poskládat co nejlepší tým," přemítá bývalý reprezentant.

"Pokud na to peníze nemáte, raději odstupte a nedělejte to. Nechtějte hrát něco, na co nemáte," pokračuje Duda. "Kluby, které tvrdí, že budou obehrávat mladé hráče, by to stejně nedodržely. Trenéři na to nemají koule. Navíc by to nikoho nebavilo, přestali by chodit diváci," míní.

Nejatraktivnější "sportovní cestou" je pro něj baráž. Přestože právě v ní se před rokem s týmem Chomutova nedokázal udržet a dále působil dosud už jen v prvoligových Benátkách a rakouském Lustenau v Alpské lize.

"Přímý sestup je za mě takový řídký, je tam méně zápasů. To mně se líbí možnost poslat dva kluby z první ligy do baráže, ať se o to poperou. Dává mi to smysl, jsou to atraktivní zápasy, v nichž rostou hráči a s nimiž roste popularita soutěže," tvrdí útočník, který prošel osmi extraligovými celky.

Král versus zájem hokejových chlebodárců

Šance, že si svaz vybere návrh na zúžení od Sparty, Liberce a Plzně, je téměř nulová. Šéf Komety Libor Zábranský označil nápad osekat soutěž na dvanáct týmů v současné době za brutální tah. "Ale zase by to bylo zajímavé. Všechno má svá pro a proti," usmívá se Duda.

Výkonný výbor tvoří jedenáct mužů, kteří po obědě rozhodnou o modelu extraligy i dalších soutěží pro příští sezonu, načež pak bude od 14 hodin následovat mediální brífink s prezidentem Králem.

Vedle něj, odpůrce baráže a zastánce přímého sestupu, jsou členy boss Komety Zábranský, litvínovský patriot Jiří Šlégr, šéf Vítkovic Aleš Pavlík, generální manažer Hradce Králové Aleš Kmoníček, jihlavský jednatel Bedřich Ščerban, kandidát na místo prezidenta mezinárodního hokeje Petr Bříza, Karel Jankovič, Miloslav Šeba, Otakar Černý a Milan Vacke.

Jsou to stejná jména, která vloni v únoru schválila přímý sestup a postup, na druhou stranu je mezi nimi dost příznivců uzavřené soutěže. Kluby zase namítnou, že by mělo vedení svazu přihlédnout k zájmům jejich chlebodárců a protlačit model s baráží, s nímž APK přišla.

Na první pohled rozhodně nic jednoznačně čitelného.

"Do toho já nevidím," odmítá Duda analyzovat, jak kdo bude hlasovat. "Já jen pevně věřím, že zvítězí selský rozum a sportovní cesta. Měli bychom co nejdříve zachytit světový trend a vrátit náš hokej zpět na výsluní, kam patří. Za mě je to náš nejpopulárnější sport," dodává útočník.

"Měli bychom se podle toho k němu chovat a starat se o něj. Na druhou stranu budu respektovat jakékoliv rozhodnutí, jaké svaz udělá," uzavírá Duda, jenž mimo herní schopnosti proslul jako vyhlášený rebel a bavič.