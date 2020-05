Návrh vzbouřenců na zúžení jde proti svazu. Chceme ukázat správnou cestu, říká Ton

Zatímco hokejový svaz navrhl dočasné uzavření a rozšíření extraligy, trojice Sparta, Plzeň a Liberec chce nejvyšší soutěž zúžit. Kluby si vzaly čas na rozhodnutí do konce května. Mají zastánci extraligy s 12 týmy šanci návrh prosadit? Sportovní ředitel Sparty a bývalý kanonýr Petr Ton doufá, že ano.

Jak vznikal návrh Sparty, Plzně a Liberce na zúžení extraligy? Jak jste se podílel vy?

Dlouhodobě se diskutuje o změnách, které by extraligu posunuly dál po sportovní i ekonomické stránce. Právě ve zúžení vidíme tu nejlepší cestu. Společně s Jardou Hlinkou jsme se věnovali sportovní rovině celé věci.

Jak velká je podle vás šance, že návrh projde? Zdá se, že většina je naopak pro dočasné uzavření a rozšíření, které navrhl svaz.

Pokud chceme zvýšit kvalitu celého českého hokeje, nemůžeme si dovolit jakkoliv snižovat kvalitu extraligy, první ligy ani mládežnických soutěží. Uzavření extraligy by k tomu bezesporu vedlo, je to naprosto slepá cesta. Výsledky hlasování nedokážeme předvídat, ale doufáme, že kluby podporující uzavření soutěže svůj návrh přehodnotí a nedají přednost vlastním zájmům před budoucností celého českého hokeje.

Pokud váš protinávrh teď neprojde, může posloužit alespoň jako nápad k diskusi a inspirace do budoucna?

Z dlouhodobého hlediska je to bezesporu nejlepší řešení. Debata je samozřejmě nutná, hlavní je nepřistoupit na uzavírání a rozšiřování soutěže. Nechtěli jsme pouze říkat ne, cítili jsme, že je třeba ukázat správnou cestu.

Co říkáte hlasům, že jde pouze o líbivé PR tří klubů, které jsou oproti některým ostatním lépe zabezpečené, ať už finančně, kvalitou kádru, nebo umístěním v klidných vodách tabulky?

Pokud se náš návrh fanouškům líbí, asi to něco značí. Všichni chtějí, aby do sportu přispívali sponzoři, které však nalákáme pouze na kvalitní a atraktivní soutěž. Nikoliv na soutěž, kde týmy ke konci přestupního termínu rozprodají své nejdražší hráče klubům aspirujícím na titul, protože jim v březnu bude končit sezona. Kdo bude podporovat klub, který bude s vidinou jistého udržení v soutěži šetřit finance a prohrávat? A kdo by za takový klub hrál?

O zúžení extraligy vzhledem ke zvýšení její kvality se debatuje dlouho. Ale nebylo by zrovna v příští sezoně, po pandemii koronaviru, přímé vyškrtnutí dvou klubů příliš drastické?

To je na zvážení. Ano, je to tvrdé, ale řeší se i budoucnost českého hokeje. Zopakuji, že hlavní je pro nás soutěž nerozšiřovat a neuzavírat.

Proč přišel návrh právě teď? Jako protipól návrhu svazu?

Ano, je to protipól. Cítíme, že pokud by se měla soutěž měnit, musí to být k lepšímu. Takže zúžit, nebo zachovat vše při starém.

Spekuluje se o ekonomických dopadech obou řešení, Jaroslav Hlinka deníku Sport tvrdil, že při menším počtu týmů přistoupí hráči na nižší platy, roli hraje spousta dalších faktorů. Která varianta je podle vás ekonomicky příznivější?

Pokud by náš návrh nebyl ekonomicky příznivý, nepřišli bychom s ním. Jsem si jistý, že náš návrh je výhodnější. Extraliga by byla opravdu extraligou, hráli by ji ti nejlepší, kteří na ni mají herně i finančně. Soutěž by získala větší atraktivitu jak pro diváky, tak pro sponzory. I finance z marketingových a televizních kontraktů by se dělily mezi menší počet klubů. Vzhledem k většímu počtu regionálních derby by ubylo náročných přesunů a přibylo divácky atraktivních zápasů.

Hlinka mluvil také o určité překlenovací sezoně, po které až by mohlo zúžení vstoupit v platnost. Souhlasil byste?

Samozřejmě. Kdyby se zůstalo u současného modelu a později by došlo na zúžení, neměl bych s tím problém.

Jaký máte názor na argument, že systém přímého sestupu nutí kluby šplhat při podepisování hráčů ke zbytečně vysokým částkám? Není to spíše problém jejich vedení a manažerů než systému soutěže?

Souhlasím s vámi. Manažeři mohou chybovat, i to patří k hokeji, a pak jsou za to potrestáni. Nikdo je ale nenutí podepisovat hráče za vysoké částky, nemají u hlavy pistoli. Tato argumentace mi přijde zcela scestná. Nikde není psáno, že drahý hráč soutěž zachrání. V případě Litvínova letos výrazně pomohl k záchraně Tomáš Pospíšil, který nemusel stát nijak přehnané peníze.

Navíc naposled třeba v případě Karlových Varů se ukázalo, že sestup nemusí znamenat pro klub konec světa. Po roce v první lize se vrátily rozhodně silnější, nemyslíte?

Je to přesně tak. A podobných případů bychom ve sportu našli spoustu. V klubu se pročistí vzduch, může přijít restart a odraz ze dna.

Ve Finsku údajně nejsou s uzavřenou soutěží spokojení, také se mluví o zúžení na dvanáct týmů. Naopak Švýcarsko teď bude ligu uzavírat. Poslouží to podle vás jako argument pro příznivce návrhu uzavření u nás?

Je možné to také zmínit. Ale je třeba říct, že Česko není tak velkou zemí, aby zde hrálo šestnáct kvalitních klubů. Čtrnáct mužstev je podle nás maximum. Finové mají soutěž uzavřenou, ale opět přemýšlí o sestupu a baráži. V Německu baráž znovu zavádějí.